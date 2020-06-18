ESG 등급을 계산하기 위한 스프레드시트 사용 비용

매년 비즈니스 지속가능성 팀은 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 데이터를 수집하고 보고하기 위해 몇 달에 걸친 프로세스에 착수합니다. 많은 조직이 스프레드시트를 사용하여 연간 탄소 회계 및 ESG 등급 계산 프로세스를 실행하므로, 특히 여러 프레임워크에 보고하는 복잡한 글로벌 조직의 경우 위험 및 생산성 손실이 증가합니다.

스프레드시트를 사용하여 ESG 등급을 계산할 때 발생할 수 있는 위험과 소프트웨어가 어떻게 도움이 될 수 있는지는 다음과 같습니다.