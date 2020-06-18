ESG 등급을 계산하기 위한 스프레드시트 사용 비용

매년 비즈니스 지속가능성 팀은 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 데이터를 수집하고 보고하기 위해 몇 달에 걸친 프로세스에 착수합니다. 많은 조직이 스프레드시트를 사용하여 연간 탄소 회계 및 ESG 등급 계산 프로세스를 실행하므로, 특히 여러 프레임워크에 보고하는 복잡한 글로벌 조직의 경우 위험 및 생산성 손실이 증가합니다.
스프레드시트를 사용하여 ESG 등급을 계산할 때 발생할 수 있는 위험과 소프트웨어가 어떻게 도움이 될 수 있는지는 다음과 같습니다.
ESG 등급을 계산하는 데 필요한 지표는 유틸리티 청구서(주로 재무팀에서 관리), 계량기 데이터 에이전트, 스마트 계량기, 독점 장비 하드웨어 및 소프트웨어 시스템(주로 운영 및 엔지니어링 팀에서 관리) 등 다양한 출처에서 캡처하고 통합해야 하므로 접근하기 어렵습니다. 지속가능성 소프트웨어는 에너지 소매업체, 장비(계량기, 센서, 태양광 발전 시스템), 건물 관리 시스템 및 건물 자동화 시스템에서 직접 데이터 수집을 자동화하여 시간을 절약하고 사일로 장벽을 제거할 수 있습니다.
기본 ESG 데이터를 추적한 후에는 지역별 지표 변환과 함께 다양한 배출 계수, 보고 경계 및 계산 방법을 기반으로 배출 데이터를 수동으로 계산해야 합니다.
지속가능성 소프트웨어는 호주 국가 온실 계정, 영국 DEFRA(ibm.com 외부 링크), 미국 EPA(기후 리더)(ibm.com 외부 링크), e-GRID USA (ibm.com 외부에 있음), IEA 국가 전력 원단위(ibm.com 외부 링크), 뉴질랜드 환경부 (ibm.com 외부 링크) 및 IPCC(ibm.com 외부 링크)와 같은 국가 공인 탄소 배출 계수 데이터 표에 대한 배출 계수 엔진을 유지할 수 있습니다. 또한 지속가능성 소프트웨어를 사용하여 국제적으로 인정되는 표준에 기반한 배출량 계산을 도출할 수 있습니다.
Envizi와 같은 지속가능성 보고 플랫폼은 다국가, 다통화 및 다지표 보고를 지원하고, 현지 측정 단위 및 통화로 데이터를 캡처할 수 있으며, 표준 단위로 변환할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.
ESG 등급에 대한 재무 등급 보고서를 작성하려면 출처에서의 수집부터 보고서 작성에 이르기까지 프로세스의 모든 단계에서 감사 가능성이 필요합니다. 수동으로 캡처된 데이터는 수동 오류로 인해 데이터가 불완전해질 가능성이 높아집니다. 지속가능성 소프트웨어는 캡처된 모든 데이터를 원본 거래에 다시 연결할 수 있으며, 이후 해당 데이터에 대한 변경 사항에 대한 강력한 감사 추적도 가능합니다.
조직의 구조적 변화로 인해 재고 경계가 변경되는 경우(예: 인수 또는 매각) 기준선 배출량을 다시 계산해야 합니다. 지속가능성 소프트웨어는 사용자가 조직 계층을 설정하고 세분화하고 보고 그룹을 만들어 기준선을 다시 계산하는 프로세스를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
스프레드시트를 사용하면 팀에서 여러 사용자를 동시에 지원하는 데 문제가 발생할 수 있습니다. 버전 관리가 문제가 되며 데이터 손실 및 오류로 이어질 수 있습니다. 파일을 클라우드에 정기적으로 저장하고 백업하지 않으면 데이터 손실이 발생할 수도 있습니다. 마지막으로, 동일한 데이터 파일의 사본이 여러 개 있을 수 있으며, 이로 인해 사용자가 잘못된 버전에 액세스할 위험이 있습니다.
지속가능성 보고 소프트웨어를 사용하면 모든 사용자가 동시에 데이터에 접근하여 볼 수 있으며, 모든 변경 사항은 출처까지 추적되어 정기적으로 백업됩니다.
데이터를 정기적으로 업데이트하여 보고 기간 전반에 걸쳐 비교할 수 있도록 하면 조직이 목표 대비 성과를 벤치마킹할 수 있습니다. 정적 스프레드시트를 사용하면 지속가능성 성능을 지속적으로 모니터링하고 관리하기가 어렵습니다. 목표 추적 기능이 있는 지속가능성 보고 소프트웨어를 사용하면 지속적인 성과 관리가 가능합니다.
올해 ESG 평가 프로세스를 통제하고 있다고 하더라도 각 ESG 프레임워크가 업데이트될 때마다 팀이 얼마나 적응할 준비가 되어 있나요? 전문 ESG 소프트웨어 공급업체를 활용하면 범위 2 배출량에 대한 새로운 시장 기반 계산 방법 등 새로운 요구 사항을 처리하는 프로세스를 단축할 수 있습니다. 지속가능성 소프트웨어 제공업체는 일반 대중보다 먼저 보고 의무 및 프로세스의 향후 변경 사항을 인지하는 경우가 많으므로, 해당 주제에 대한 전문 지식을 소프트웨어에 포함시킬 수 있습니다.
