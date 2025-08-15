IBM과 Microsoft의 파트너십

IBM®과 Microsoft는 개방적이고 협력적인 접근 방식을 통해 고객의 혁신 여정을 지원하여 긍정적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있는 데 최적의 위치에 자리잡고 있습니다.
당사는 함께 하이브리드 클라우드 환경 전반에 걸쳐 여러 모델을 수용하는 솔루션을 통해 고객이 생성형 AI를 구현하고 관리할 수 있도록 지원합니다. IBM 팀은 업계 전문성이 높고 멀티클라우드에 능숙한 전문가들로 구성된 강력한 파트너 네트워크를 제공합니다.
고객은 Azure Marketplace에서 AI, 클라우드 및 자동화 소프트웨어를 포함하여 점점 늘어나는 IBM의 SaaS 및 고객 관리 제품과 서비스 목록에 직접 액세스할 수 있습니다. IBM Consulting®은 마켓플레이스에서 80개 이상의 제품 서비스 목록을 제공합니다.
IBM, Neudesic 및 IBM이 인수한 Nordcloud는 오늘날 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 Microsoft의 기술을 활용하여 고객의 성공을 지원하는 능력을 인정받았습니다.
IBM, Neudesic 및 Nordcloud는 4개 부문 및 다양한 지역에서 혁신과 전문성을 인정받는 최종 후보로 선정되었습니다.
IBM Consulting은 Azure Red Hat® OpenShift®(ARO)에 특화되어 있습니다. 이러한 노력을 통해 당사는 올해의 Microsoft Partner of the Year Award의 7개 부문에서 인정받는 동시에 고객이 애플리케이션 현대화 여정을 간소화할 수 있도록 지원했습니다.
IBM은 170개 국가에 41개의 Microsoft 역량 센터를 설립하였으며 Azure 인증을 39,000건으로 확대했습니다. 고급 전문화 영역이 6개로 확대되었으며 MSP 전문 자격도 획득했습니다.
TargetProcess는 속도와 규모를 동시에 고려한 제공을 위해 설계된 유연하고 확장가능하며 민첩한 프로젝트 및 포트폴리오 관리(PPM) 솔루션입니다. TargetProcess는 프로젝트 및 프로그램에 대한 가시성, 제어 및 인사이트를 제공하여 조직이 전략을 조정하고, 이니셔티브의 우선순위를 지정하며, 리소스를 효과적으로 할당하고, 원하는 결과를 향한 진행 상황을 측정할 수 있도록 합니다.
IBM Consulting의 새로운 제품인 IBM Copilot Runway는 기업이 생성형 AI를 조직에 원활하게 통합하고 생산성을 높이며 비즈니스 성공을 촉진하기 위해 Copilot을 만들고, 맞춤 설정하고, 배포 및 관리하도록 설계되었습니다.
Microsoft Cloud에서 제공하는 IBM Maximo® Application Suite는 통합 플랫폼에서 지능형 자산 관리, 모니터링, 유지보수 및 안정성 솔루션을 제공합니다.
IBM Consulting은 기존 환경 현대화, 하이브리드 클라우드 현대화, 클라우드 네이티브 및 데이터 서비스 현대화를 아우르는 광범위한 애플리케이션 현대화 서비스를 제공합니다. IBM Consulting은 Microsoft와 협업하여 현대화를 가속화할 수 있는 맞춤형 전문 지식을 제공합니다.
IBM의 위협 탐지 및 대응(TDR) 클라우드 네이티브 서비스는 IBM의 TDR 클라우드 네이티브 서비스를 뒷받침하는 AI 기반 보안 기술과 Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR 및 Microsoft Defender for Cloud를 결합합니다.
생성형 AI 모델에는 거버넌스가 필요한 새로운 위험과 복잡성이 따릅니다. watsonx.governance™는 Microsoft Azure의 기능을 강화하여 엔드투엔드 모델의 라이프사이클을 관리하기 위한 가드레일을 제공하고, 증가하는 AI 규제 및 산업 표준에 맞춰 위험을 사전에 탐지 및 완화하며 규정 준수를 관리할 수 있도록 지원합니다.
IBM, Microsoft 및 Red Hat은 고객이 Microsoft Azure에서 IBM 기술을 구매하고 배포하는 결정을 통해 더 큰 가치를 창출할 수 있는 기능을 제공하며, 클라우드 선호도 및 네이티브 Azure 서비스 및 기술에 대한 투자도 함께 제공합니다.
성장하는 IBM 소프트웨어 포트폴리오는 데이터 및 AI(watsonx 포함) 자동화, 보안 및 지속가능성에 걸쳐 있으며, IBM Consulting은 80개 이상의 제품 및 서비스가 목록에 등재되어 있습니다.
IBM 소프트웨어 제품 및 서비스는 Azure Marketplace에서 SaaS(StreamSets, Apptio Target Process 및 WebMethods 포함) 및 고객 관리 옵션으로 제공되며, Microsoft 지출 약정을 소진하려는 고객에 맞춰 조정됩니다.
Azure Marketplace에서 IBM에 대해 확인하거나 IBM Consulting이 하이브리드 클라우드 및 AI 전환을 가속화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.