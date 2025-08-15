IBM과 Microsoft의 파트너십

IBM®과 Microsoft는 개방적이고 협력적인 접근 방식을 통해 고객의 혁신 여정을 지원하여 긍정적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있는 데 최적의 위치에 자리잡고 있습니다.

당사는 함께 하이브리드 클라우드 환경 전반에 걸쳐 여러 모델을 수용하는 솔루션을 통해 고객이 생성형 AI를 구현하고 관리할 수 있도록 지원합니다. IBM 팀은 업계 전문성이 높고 멀티클라우드에 능숙한 전문가들로 구성된 강력한 파트너 네트워크를 제공합니다.