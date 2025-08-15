IBM과 Microsoft의 파트너십

하이브리드 클라우드 및 AI 전략을 가속화하여 기업 전체의 혁신을 현실로 만듭니다.

IBM®과 Microsoft는 개방적이고 협력적인 접근 방식을 통해 고객의 혁신 여정을 지원하여 긍정적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있는 데 최적의 위치에 자리잡고 있습니다.

당사는 함께 하이브리드 클라우드 환경 전반에 걸쳐 여러 모델을 수용하는 솔루션을 통해 고객이 생성형 AI를 구현하고 관리할 수 있도록 지원합니다. IBM 팀은 업계 전문성이 높고 멀티클라우드에 능숙한 전문가들로 구성된 강력한 파트너 네트워크를 제공합니다.
파트너십 특징
Azure Marketplace에서 제공되는 25개 이상의 IBM Technology 제품 및 서비스

고객은 Azure Marketplace에서 AI, 클라우드 및 자동화 소프트웨어를 포함하여 점점 늘어나는 IBM의 SaaS 및 고객 관리 제품과 서비스 목록에 직접 액세스할 수 있습니다. IBM Consulting®은 마켓플레이스에서 80개 이상의 제품 서비스 목록을 제공합니다.

IBM 소프트웨어—Azure Marketplace

IBM Consulting–Azure Marketplace
2024 Microsoft 올해의 파트너상 3회 수상

IBM, Neudesic 및 IBM이 인수한 Nordcloud는 오늘날 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 Microsoft의 기술을 활용하여 고객의 성공을 지원하는 능력을 인정받았습니다.

  • 올해의 인도 파트너상 - IBM
  • 올해의 미주 파트너상, 인프라 및 애플리케이션 혁신 - Neudesic
  • Microsoft 핀란드 Azure 마이그레이션 및 현대화 어워드 - Nordcloud
4회 결선 진출: 2024 Microsoft 올해의 상

IBM, Neudesic 및 Nordcloud는 4개 부문 및 다양한 지역에서 혁신과 전문성을 인정받는 최종 후보로 선정되었습니다.

  • 올해의 Microsoft 현대화 애플리케이션 파트너상 - IBM
  • 덴마크 올해의 GSI 파트너상 - IBM
  • 올해의 미주 보안 파트너상 - Neudesic
  • 올해의 Azure 파트너로의 Microsoft 마이그레이션 - Nordcloud

 
1위 Red Hat GSI

IBM Consulting은 Azure Red Hat® OpenShift®(ARO)에 특화되어 있습니다. 이러한 노력을 통해 당사는 올해의 Microsoft Partner of the Year Award의 7개 부문에서 인정받는 동시에 고객이 애플리케이션 현대화 여정을 간소화할 수 있도록 지원했습니다.

개요 읽기
39,000개 이상의 Microsoft 인증

IBM은 170개 국가에 41개의 Microsoft 역량 센터를 설립하였으며 Azure 인증을 39,000건으로 확대했습니다. 고급 전문화 영역이 6개로 확대되었으며 MSP 전문 자격도 획득했습니다.

공동 가치 창출

자동화 IBM Copilot Runway Maximo Application Suite Microsoft Azure로 애플리케이션 현대화 사이버 보안 서비스 Microsoft Azure의 watsonx.governance
Azure Marketplace에서 IBM 방문하기

IBM, Microsoft 및 Red Hat은 고객이 Microsoft Azure에서 IBM 기술을 구매하고 배포하는 결정을 통해 더 큰 가치를 창출할 수 있는 기능을 제공하며, 클라우드 선호도 및 네이티브 Azure 서비스 및 기술에 대한 투자도 함께 제공합니다.
분홍색과 보라색의 물결 모양 유리 층을 표현한 3D 일러스트.

성장하는 IBM 소프트웨어 포트폴리오는 데이터 및 AI(watsonx 포함) 자동화, 보안 및 지속가능성에 걸쳐 있으며, IBM Consulting은 80개 이상의 제품 및 서비스가 목록에 등재되어 있습니다.

IBM 소프트웨어 제품 및 서비스는 Azure Marketplace에서 SaaS(StreamSets, Apptio Target ProcessWebMethods 포함) 및 고객 관리 옵션으로 제공되며, Microsoft 지출 약정을 소진하려는 고객에 맞춰 조정됩니다.

IBM은 15개국으로 사업을 확장하고 Azure 시장에서 소프트웨어 자동화 분야의 입지를 넓혔습니다.
확장되는 제품 및 서비스 목록 확인하기: IBM 소프트웨어—Azure Marketplace IBM Consulting–Azure Marketplace
Azure Marketplace에서 IBM에 대해 확인하거나 IBM Consulting이 하이브리드 클라우드 및 AI 전환을 가속화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

