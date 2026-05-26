IBM-Google Cloud 파트너십은 기업 하이브리드 클라우드 도입, AI 기반 혁신 및 핵심 워크로드 현대화를 가속화할 수 있도록 고객을 지원하는 데 중점을 둔 전략적 협업입니다.

Google Cloud의 선도적인 AI 및 데이터 역량과 IBM의 신뢰할 수 있는 하이브리드 클라우드 전문성을 결합해 안전하고 유연한 솔루션을 제공합니다. 이 파트너십은 IBM과 Google Cloud의 강점을 결합해 클라우드 및 AI 여정의 어느 단계에 있든 성공할 수 있도록 지원합니다.