IBM과 Google Cloud는 오픈 소스 혁신을 통해 하이브리드 클라우드 및 AI 혁신을 가속화하고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다
IBM-Google Cloud 파트너십은 기업 하이브리드 클라우드 도입, AI 기반 혁신 및 핵심 워크로드 현대화를 가속화할 수 있도록 고객을 지원하는 데 중점을 둔 전략적 협업입니다.
Google Cloud의 선도적인 AI 및 데이터 역량과 IBM의 신뢰할 수 있는 하이브리드 클라우드 전문성을 결합해 안전하고 유연한 솔루션을 제공합니다. 이 파트너십은 IBM과 Google Cloud의 강점을 결합해 클라우드 및 AI 여정의 어느 단계에 있든 성공할 수 있도록 지원합니다.
Red Hat은 Google Cloud에서 Red Hat Enterprise Linux 기반 혁신과 고객 성과를 인정받아 Google Cloud 올해의 기술 파트너(2025)로 선정되었습니다.
복잡한 기업 환경을 위해 안전하고 확장 가능한 하이브리드 클라우드, 데이터, AI 및 현대화 성과를 제공하는 글로벌 Google Cloud 인증 조직입니다.
IBM® Consulting을 실행 중심 조직으로 삼아 세계에서 가장 규제가 엄격한 산업 전반에 걸쳐 검증된 제공 역량을 바탕으로 산업별 전문성, 거버넌스 및 확장성을 제공하여 복잡한 혁신을 측정 가능한 성과로 전환합니다.
IBM과 Google Cloud는 하이브리드 클라우드, 데이터 및 코드형 인프라 전반에서 기업 AI를 확장하며 핵심 업무 워크로드를 위한 혁신을 측정 가능한 성과로 전환하고 있습니다.
정책 기반 Terraform을 통해 하이브리드 및 멀티클라우드 전반에서 인프라를 표준화하고 자동화하여 프로비저닝을 가속화하고 거버넌스를 개선하며 운영 복잡성을 줄이세요.
IBM® watsonx.data는 AI 및 분석을 위한 하이브리드 개방형 데이터 레이크하우스로, 하이브리드 검색 증강 생성(RAG) 및 소스 수준 액세스 제어를 활용해 신뢰할 수 있는 AI 에이전트와 애플리케이션을 지원하도록 설계되었습니다. 하이브리드 환경을 위해 구축된 watsonx.data는 개방형 상호운용성, 통합 액세스 및 워크로드 최적화를 통해 플랫폼 전반의 데이터 액세스를 단순화합니다. IBM과 Google Cloud의 파트너십을 통해 조직은 Google Cloud에서 watsonx.data를 실행하여 AI용 신뢰 데이터 활용을 활성화하는 동시에 약정된 클라우드 지출의 가치를 극대화할 수 있습니다. IBM과 Google Cloud는 함께 고객이 하이브리드 데이터를 단순화하고 성능을 최적화하며 AI를 자신 있게 확장할 수 있도록 지원합니다.
대규모로 운영되는 기업 환경을 위해 설계된 IBM® Vault는 운영 복잡성을 증가시키지 않으면서 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에서 기업급 ID 보안, 중앙 집중식 정책 적용 및 제로 트러스트 운영을 제공합니다.
조직은 Google Cloud에 IBM Vault를 배포함으로써 Google Cloud Marketplace를 통해 약정된 Google Cloud Platform 지출을 IBM 기술에 적용할 수 있으며, 기존 클라우드 약정을 즉각적인 보안 가치로 전환할 수 있습니다. 그 결과 조직은 조달 프로세스를 단순화하고 가치 실현 시간을 단축하며 최신 애플리케이션 개발, AI 이니셔티브 및 규제 대상 워크로드를 지원하는 일관된 보안 기반을 구축하는 동시에 Google Cloud 투자 수익을 극대화할 수 있습니다.
IBM Consulting과 Google은 함께 조직이 에이전틱 AI를 활용해 실험 단계에서 실제 운영 단계로 전환할 수 있도록 지원합니다. Google의 Gemini 및 Vertex AI와 IBM Consulting의 검증된 산업 워크플로, 통합 역량 및 책임 있는 AI 거버넌스를 결합하여 기업이 운영을 간소화하고, 의사결정을 향상시키며, 지속적인 생산성을 실현할 수 있는 AI 에이전트를 배포하도록 지원하는 동시에 신뢰, 보안 및 제어를 유지할 수 있도록 돕습니다.
IBM Consulting과 Google Cloud는 조직이 가장 중요한 애플리케이션과 데이터베이스를 더 빠르고 높은 신뢰를 바탕으로 현대화할 수 있도록 지원합니다. IBM과 Google Cloud는 IBM® Txture를 포함한 AI 기반 탐색, 리팩토링 및 마이그레이션 역량과 깊이 있는 산업 전문성을 결합하여 핵심 업무 워크로드를 Google Cloud 기반의 안전한 클라우드 네이티브 아키텍처로 전환합니다. 그 결과 조직은 민첩성과 복원력을 향상시키고, 개발자 생산성을 높이며, 대규모 AI 활용 및 내장이 가능한 핵심 시스템을 구축함으로써 중단 없이 혁신을 실현할 수 있습니다.
IBM과 Google은 조직이 진화하는 사이버 위협에 선제적으로 대응하는 동시에 일상적인 보안 운영을 단순화할 수 있도록 지원하는 관리형 사이버 보안 서비스를 제공합니다. Google의 AI 기반 위협 인텔리전스 및 클라우드 역량과 IBM의 심층 보안 전문성 및 글로벌 관리형 서비스 리더십을 결합함으로써 조직은 이를 단독으로 관리해야 하는 부담 없이 지속적이고 선제적인 위협 탐지 및 대응 역량을 확보할 수 있습니다. 이 서비스는 보안 운영을 사후 대응 중심 모니터링에서 지능형 적응형 위협 관리 체계로 전환하여 운영 복잡성을 줄이고 복원력을 향상시키며 클라우드 환경 전반의 비용 관리를 지원합니다. Google 기술 기반. IBM 관리 서비스 제공.
IBM 전략적 파트너십은 고객의 비즈니스 목표를 달성을 지원하는 혁신적인 솔루션을 개발하고 제공하기 위한 IBM과 다른 조직 간의 협업 관계입니다. 이러한 파트너십에는 종종 공동 개발, 공동 마케팅, 공동 판매 활동이 포함되며 다양한 산업과 기술을 포괄할 수 있습니다. IBM과 파트너는 협력을 통해 전문성, 리소스, 기술을 결합하여 고객을 위한 가치를 창출하고 양측의 성장을 촉진할 수 있습니다.
IBM 전략적 파트너십은 선도적인 기술 및 컨설팅 서비스에 대한 액세스를 제공하고 고객 경험을 개선하며 비즈니스 성장을 촉진하여 고객을 지원할 수 있습니다.고객은 IBM 및 파트너와 협력함으로써 파트너십의 전문성, 리소스, 기술을 결합한 혜택을 누릴 수 있습니다. 이러한 협업을 통해 고객의 특정 요구 사항에 맞는 혁신적인 솔루션을 만들 수 있습니다.
또한 고객이 비즈니스 목표를 보다 효율적이고 효과적으로 달성하도록 돕습니다. 나아가 IBM 전략적 파트너십은 고객들이 기술과 산업 동향에서 앞서 나갈 수 있도록 최신 혁신과 모범 사례에 접근할 수 있도록 도울 수 있습니다.