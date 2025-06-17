IBM의 하이브리드 인프라는 확장 가능하고 탄력적인 하이브리드 인프라 솔루션을 제공하여 미션 크리티컬 워크로드를 실행하고 IBM의 하이브리드 인프라 플랫폼을 활용하기 위한 최적의 보안, 성능 및 안정성을 보장합니다.

오늘날의 AI 기반 디지털 환경에서 기업은 필요에 따라 역동적이고 적응력이 뛰어난 인프라가 필요합니다. 이를 위해서는 온프레미스 레거시 시스템과 클라우드 기술 간의 격차를 해소하도록 설계된 혁신적인 접근 방식이 필요합니다.

IBM 하이브리드 인프라는 기업이 가장 중요한 곳(클라우드부터 온프레미스까지)에 리소스를 할당하여 양쪽의 장점을 최대한 활용할 수 있도록 함으로써 이 문제를 해결합니다. 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 인프라를 설계하여 기업은 워크로드를 실행할 위치와 방법을 자유롭게 선택할 수 있으며, 그 과정에서 성능, 보안 및 비용 효율성을 최적화할 수 있습니다.