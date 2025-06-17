선택의 자유를 제공하도록 설계
IBM의 하이브리드 인프라는 확장 가능하고 탄력적인 하이브리드 인프라 솔루션을 제공하여 미션 크리티컬 워크로드를 실행하고 IBM의 하이브리드 인프라 플랫폼을 활용하기 위한 최적의 보안, 성능 및 안정성을 보장합니다.
오늘날의 AI 기반 디지털 환경에서 기업은 필요에 따라 역동적이고 적응력이 뛰어난 인프라가 필요합니다. 이를 위해서는 온프레미스 레거시 시스템과 클라우드 기술 간의 격차를 해소하도록 설계된 혁신적인 접근 방식이 필요합니다.
IBM 하이브리드 인프라는 기업이 가장 중요한 곳(클라우드부터 온프레미스까지)에 리소스를 할당하여 양쪽의 장점을 최대한 활용할 수 있도록 함으로써 이 문제를 해결합니다. 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 인프라를 설계하여 기업은 워크로드를 실행할 위치와 방법을 자유롭게 선택할 수 있으며, 그 과정에서 성능, 보안 및 비용 효율성을 최적화할 수 있습니다.
하이브리드 인프라와 서비스형 제공으로의 전환은 계속되고 있으며 AI로 인해 가속화되고 있습니다.
AIX, IBM i 및 Linux 워크로드를 실행하기 위한 클라우드 기반 서비스형 인프라(IaaS) 솔루션입니다. IBM Cloud 또는 고객의 데이터 센터에 배포됩니다.
모든 온프레미스 Red Hat OpenShift 애플리케이션을 실행하고 유지 관리하기 위한 완전 통합형 턴키 플랫폼입니다.
데이터 센터 및 기타 하이퍼스케일러 환경에서 관리형 Red Hat OpenShift를 제공하기 위해 IBM Cloud 제어 평면을 확장합니다.
온프레미스 클라우드 스토리지 환경으로 제공되는 블록 파일 및 객체를 위한 소프트웨어 정의 클라우드 스토리지 솔루션
IBM 하이브리드 인프라 전략은 결과 중심의 접근 방식을 통해 고객에게 실질적인 가치를 제공하도록 설계되었습니다. 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 중요한 비즈니스 애플리케이션에 맞춤화된 하이브리드 워크로드 솔루션을 전문적으로 제공합니다.
이 유연한 플랫폼 접근 방식은 현재의 요구 사항을 충족하고 미래의 요구 사항을 예측하여 제품 로드맵이 발전함에 따라 새로운 워크로드 솔루션을 추가할 수 있습니다. IBM 전략의 주요 속성에는 향상된 워크로드 자동화, 플랫폼 서비스, AI 탑재 지원, 모든 제품에 걸친 통합된 경험이 포함됩니다.