디지털 자산 플랫폼

산업 전반에서 디지털 자산 도입이 확대됨에 따라 IBM은 암호화 키를 보호하고 신뢰할 수 있는 거래를 지원하며 토큰화 및 디지털 화폐 이니셔티브를 뒷받침하는 엔터프라이즈급 보안 및 규정 준수 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 조직이 안전하고 자신 있게 혁신을 추진할 수 있도록 지원합니다.