디지털 자산 플랫폼

자산, 거래, 개인 키를 보호하는 솔루션을 갖춘 매우 안전한 엔드투엔드 인프라
암호화폐, 토큰화된 자산, NFT, 블록체인 애플리케이션 등 디지털 자산의 빠른 확산은 금융 에코시스템를 재편하고 있습니다. 이 시대를 선도하려면 기업은 신뢰할 수 있고 확장 가능한 인프라를 기반으로 하이브리드 환경 전반에서 암호화 키, 데이터, 애플리케이션을 보호해야 합니다.
IBM은 디지털 자산 수탁, 거래소 플랫폼, 토큰 발행, 허가형 블록체인 네트워크를 지원하는 보안성과 확장성을 갖춘 인프라를 제공합니다. 이 기반을 통해 조직은 규제 요건을 충족하고 복원력을 강화하며 디지털 경제 전반에서 지속적인 신뢰를 구축할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 실행 환경에서 워크로드를 대규모로 격리하여 새로운 사이버 위협에 대한 방어력을 강화하세요.
엔드포인트 간 직접 연결 없이도 안전하게 통신할 수 있어 거래 안전성이 향상됩니다.
진화하는 글로벌 디지털 자산 규제를 자신 있게 준수하면서 안전한 혁신과 시장 성장을 가속화하세요.
안전한 키 관리로 디지털 자산을 보호하고 사이버 공격이나 사람의 실수로 인한 복구 불가능한 손실을 방지하세요.
산업 전반에서 디지털 자산 도입이 확대됨에 따라 IBM은 암호화 키를 보호하고 신뢰할 수 있는 거래를 지원하며 토큰화 및 디지털 화폐 이니셔티브를 뒷받침하는 엔터프라이즈급 보안 및 규정 준수 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 조직이 안전하고 자신 있게 혁신을 추진할 수 있도록 지원합니다.
완전히 격리된 환경에서 안전하고 에어갭 방식의 서명 워크플로를 구현해 신뢰할 수 있는 디지털 자산 수탁 및 승인 프로세스를 지원합니다.
Hex Trust는 오픈소스의 유연성과 은행급 보안을 결합하기 위해 IBM® LinuxONE 및 Hyper Protect Virtual Servers를 기반으로 자사 수탁 플랫폼('Hex Safe')을 구축했습니다. 그 결과 대규모의 보안 개인 키 관리, 신속한 혁신, 강력한 경쟁 우위를 실현할 수 있었습니다.