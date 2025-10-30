디지털 자산 플랫폼

자산, 거래, 개인 키를 보호하는 솔루션을 갖춘 매우 안전한 엔드투엔드 인프라

두 대의 화면으로 코딩 중인 개발자

디지털 자산의 미래 보호

암호화폐, 토큰화된 자산, NFT, 블록체인 애플리케이션 등 디지털 자산의 빠른 확산은 금융 에코시스템를 재편하고 있습니다. 이 시대를 선도하려면 기업은 신뢰할 수 있고 확장 가능한 인프라를 기반으로 하이브리드 환경 전반에서 암호화 키, 데이터, 애플리케이션을 보호해야 합니다.
신제품을 발표하는 무대 연사

디지털 경제에서 신뢰 구축

IBM은 디지털 자산 수탁, 거래소 플랫폼, 토큰 발행, 허가형 블록체인 네트워크를 지원하는 보안성과 확장성을 갖춘 인프라를 제공합니다. 이 기반을 통해 조직은 규제 요건을 충족하고 복원력을 강화하며 디지털 경제 전반에서 지속적인 신뢰를 구축할 수 있습니다.
기밀 컴퓨팅 역량 강화

신뢰할 수 있는 실행 환경에서 워크로드를 대규모로 격리하여 새로운 사이버 위협에 대한 방어력을 강화하세요.
물리적 에어 갭 보안을 넘어

엔드포인트 간 직접 연결 없이도 안전하게 통신할 수 있어 거래 안전성이 향상됩니다.
확실한 규정 준수

진화하는 글로벌 디지털 자산 규제를 자신 있게 준수하면서 안전한 혁신과 시장 성장을 가속화하세요.
고급 개인 키 보호

안전한 키 관리로 디지털 자산을 보호하고 사이버 공격이나 사람의 실수로 인한 복구 불가능한 손실을 방지하세요.

관련 제품

산업 전반에서 디지털 자산 도입이 확대됨에 따라 IBM은 암호화 키를 보호하고 신뢰할 수 있는 거래를 지원하며 토큰화 및 디지털 화폐 이니셔티브를 뒷받침하는 엔터프라이즈급 보안 및 규정 준수 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 조직이 안전하고 자신 있게 혁신을 추진할 수 있도록 지원합니다.
매장에서 스마트폰으로 모바일 결제를 하는 여성의 손 클로즈업
IBM Digital Asset Haven

기관이 디지털 자산 운영을 안전하게 관리하고 확장할 수 있도록 설계된 종합 플랫폼입니다.
IBM z17 테스트 시설에 있는 두 명의 IBM 엔지니어
IBM Hyper Protect Virtual Servers

민감한 워크로드를 위한 Linux 기반 가상 서버를 완벽하게 제어하여 데이터 프라이버시와 운영 신뢰성을 확보합니다.
데이터 연결을 나타내는 시각적 효과를 배경으로 서버실의 기술적 문제를 논의하는 IT 엔지니어와 기술자
IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator

완전히 격리된 환경에서 안전하고 에어갭 방식의 서명 워크플로를 구현해 신뢰할 수 있는 디지털 자산 수탁 및 승인 프로세스를 지원합니다.
언박싱 중인 IBM LinuxONE 5 패널
IBM LinuxONE 5

하이브리드 클라우드와 AI 전반에서 Linux 및 오픈소스 워크로드를 위한 탁월한 엔터프라이즈 보안, 성능, 확장성을 경험하세요.
새롭게 디자인된 IBM z17 시스템 배지를 들고 있는 산업 디자인 책임자
Linux on IBM Z

Linux의 유연성과 IBM 메인프레임의 성능 및 지속가능성을 결합한 확장 가능하고 안전한 엔터프라이즈 플랫폼입니다.

사례 연구

IBM Z 프로세서 개발 디렉터 Susan M. Eickhoff가 LinuxONE 5 시스템을 점검하는 모습
엔터프라이즈 규모의 디지털 자산 수탁 보안

Hex Trust는 오픈소스의 유연성과 은행급 보안을 결합하기 위해 IBM® LinuxONE 및 Hyper Protect Virtual Servers를 기반으로 자사 수탁 플랫폼('Hex Safe')을 구축했습니다. 그 결과 대규모의 보안 개인 키 관리, 신속한 혁신, 강력한 경쟁 우위를 실현할 수 있었습니다.

 Hex Trust 사례 연구 읽기
다음 단계 안내

블록체인과 분산 원장 기술의 잠재력을 최대한 활용하세요.