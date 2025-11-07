IBM Digital Asset Haven

디지털 자산 비즈니스를 위한 안전하고 확장가능한 기반

계층화된 대시보드 제품 스크린샷

규제 대상 디지털 자산 운영 강화

IBM Digital Asset Haven은 디지털 자산 경제에 진입하는 금융 기관 및 규제 대상 기업을 위한 운영 백본입니다. 이 백본은 안전한 지갑(Wallet) 관리와 트랜잭션 오케스트레이션을 위한 통합 플랫폼을 제공하며 여러 퍼블릭 및 프라이빗 블록체인과 효율적으로 상호 작용합니다.

프로그래밍 가능한 정책 기반 거버넌스, 다양한 개발자 친화적인 인터페이스 덕분에 기존 은행 시스템에 효율적으로 통합하고 기관이 내부 통제 및 프로세스에 맞게 운영 워크플로우를 유연하게 조정할 수 있습니다. 
완전한 디지털 자산 제어를 위한 통합 플랫폼

통합된 단일 기반에서 디지털 자산 비즈니스를 시작, 운영, 확장합니다.
보안 및 규정 준수 중심 설계

글로벌 규제에 부합하는 IBM의 MPC, HSM, 기밀 컴퓨팅을 결합하여 디지털 자산을 보호합니다. 
시장 출시 시간 단축

ID 검증, 금융 범죄 예방 수익 창출 등을 위해 사전 통합된 서비스를 통해 배포를 가속화하도록 설계되었습니다.

핵심 기능

노트북에서 재무 스프레드시트로 작업하는 사업가
Wallets-as-a-Service

멀티체인 거래, 간편 입금을 위한 자동 주소 생성, 실시간 이체 알림, 잔액 추적, 내장된 규정 준수 확인 및 유동성 공급자를 통한 효율적인 자금 이동을 지원하는 디지털 자산 지갑을 생성하고 통합합니다.
사무실에서 컴퓨터에 설치된 분석 보고 소프트웨어를 사용하는 작업자
트랜잭션 관리

전체 정책 제어, 라우팅 인텔리전스 및 전체 수명 주기 가시성을 통해 온체인 트랜잭션을 조율하고 자동화합니다. 자동 다시 시도, 대기열 및 장애 복구를 통해 여러 블록체인에 걸쳐 트랜잭션을 포맷하고 브로드캐스트합니다. 여행 규칙 데이터, 수수료 최적화, 조건부 거래 흐름 등 다양한 기능을 단일 API를 통해 지원합니다.
글로벌 시장 성과를 추적하는 운영 센터의 AI 렌더링
프로그래밍 가능한 거버넌스 및 자격

여러 블록체인에 걸쳐 세분화된 사용자 역할, 권한, 액세스 제어, 트랜잭션 정책, 라스트 마일 유효성 검사를 정의, 관리, 시행합니다. 모든 디지털 자산 운영에서 완벽한 규정 준수 및 보안을 보장합니다. 
보안 출입 통제 시스템을 위해 RFID 키를 사용하는 사람을 근접 촬영한 사진
차세대 키 관리 아키텍처

IBM 다자간 컴퓨팅(MPC)과 하드웨어 보안 모듈(HSM)을 조합하여 키를 관리합니다. 안전하고 규정을 준수하며 타이머 기반의 콜드 스토리지 트랜잭션을 위해 IBM 오프라인 서명 오케스트레이터(OSO)를 활용합니다. 완벽한 기술 보증과 계층화된 보호 기능으로 구축되어 디지털 자산 운영을 전면적으로 보호합니다. 
데이터 센터에서 노트북을 사용하는 IT 전문가의 인물 사진
에코시스템 간의 원활한 통합

즉시 활성화할 수 있는 다양한 사전 통합된 타사 기능 세트를 활용합니다. 개발자 친화적인 REST API, SDK와 같은 도구를 통해 쉽게 추가 통합을 구현할 수 있습니다. 기존의 핵심 뱅킹 시스템, 자산 관리 플랫폼, 결제 솔루션과 효율적으로 통합할 수 있습니다.
플랫폼 살펴보기

IBM Digital Asset Haven 대시보드는 지갑 생성, 사용자 초대, SDK 코딩 등의 옵션을 통해 사용자 탐색을 위해 디자인된 파란색과 흰색 팔레트의 미니멀리즘 인터페이스를 갖추고 있습니다.

이 소개 동영상에서 IBM Digital Asset Haven 플랫폼 및 그 기능에 대해 알아보세요.
'새 지갑' 설정을 보여주는 드롭다운 메뉴가 있는 IBM 지갑의 미니멀리즘 인터페이스는 다양한 블록체인 네트워크를 어두운 테마로 표시하고 탐색을 위한 일반 텍스트 레이블을 표시합니다.

첫 번째 디지털 지갑을 생성하는 방법을 알아보세요.
지갑 별칭 생성을 보여주는 IBM 지갑의 미니멀리즘 인터페이스는 오른쪽 하단에 '생성' 버튼이 있고 여러 네트워크에 대한 별칭 이름, 설명 및 지갑 주소 필드가 있습니다.

여러 개의 블록체인 주소로 확인되는 사람이 읽을 수 있는 별칭을 생성하는 방법을 알아보세요.
IBM Blockchain 인터페이스의 새 전송 창은 수신자 주소, SpecETH 금액 및 전송 확인 필드가 있고 'Testnet', 'New Transfer' 'SpecETH', 숫자 '1' 및 '0'가 표시되어 있습니다

사람이 읽을 수 있는 별칭을 사용하는 트랜잭션을 시뮬레이션하는 방법을 알아보세요.

사용 사례

화려한 건축적 디테일과 'BANK'라는 금색 글자가 두드러지는 역사적 은행 건물의 근접 촬영
금융 기관

기존 온라인 뱅킹 채널에 디지털 자산 서비스를 통합하여 기관 및 소매 고객이 은행의 통제 하에 디지털 자산을 안전하게 보관하고 거래할 수 있도록 지원합니다. 
소매점에서 스마트폰 모바일 결제 NFC 비접촉 기술을 사용하여 결제하는 고객의 근접 촬영
결제 서비스업체

스테이블 코인 결제를 통해 실시간에 가까운 해외 결제를 지원합니다. 지원되는 모든 블록체인에서 T+0 최종성을 달성할 수 있습니다. 
역사적 건물의 기둥 및 계단의 근접 촬영
정부 기관

완전히 격리되고 전체적으로 보호되는 디지털 자산 수탁 및 자금 운영을 통해 전략적 준비금, 국가 지원 자산 또는 중앙 은행 디지털 화폐 인프라를 보호합니다.
1990년대 분주한 은행 로비의 사진에는 두 명의 여성이 두 명의 창구 직원과 서류 거래를 하고 있고, 세 번째 남성이 창구 옆에 설치된 현금 자동 입출금기를 사용하고 있고, 또 다른 남성은 벽에 매립 설치된 ATM을 사용하고 있고, 그 옆 은행 직원은 컴퓨터 화면을 보면서 고객과 대화하고 있습니다
코어 뱅킹 업체

디지털 자산 '매수, 매도, 보유' 기능을 플랫폼에 직접 내장합니다. 이를 통해 금융 서비스 고객에게 디지털 자산 서비스를 프리미엄 유료 모듈로 제공할 수 있습니다. 

관련 제품

IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator(OSO)
에어 갭 또는 콜드 스토리지 환경에서 자산을 안전하게 관리하고 서명할 수 있습니다.
IBM Hyper Protect Virtual Servers(HPVS)
IBM Z 및 LinuxONE 시스템에서 민감한 워크로드를 위한 기밀 컴퓨팅을 제공합니다.
IBM LinuxONE
하이브리드 클라우드 환경에 최적화된 뛰어난 복원력의 엔터프라이즈급 Linux 플랫폼을 제공합니다.
Linux on IBM Z
Linux의 개방성과 IBM Z의 신뢰성을 결합하여 안전한 고성능 엔터프라이즈 컴퓨팅을 제공합니다.
다음 단계 안내

IBM Digital Assets Haven이 어떻게 규제가 엄격한 산업에 은행 수준의 디지털 자산 수탁 서비스를 제공하는지 알아보세요. 

 모든 디지털 자산 솔루션 살펴보기
