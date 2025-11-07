디지털 자산 비즈니스를 위한 안전하고 확장가능한 기반
IBM Digital Asset Haven은 디지털 자산 경제에 진입하는 금융 기관 및 규제 대상 기업을 위한 운영 백본입니다. 이 백본은 안전한 지갑(Wallet) 관리와 트랜잭션 오케스트레이션을 위한 통합 플랫폼을 제공하며 여러 퍼블릭 및 프라이빗 블록체인과 효율적으로 상호 작용합니다.
프로그래밍 가능한 정책 기반 거버넌스, 다양한 개발자 친화적인 인터페이스 덕분에 기존 은행 시스템에 효율적으로 통합하고 기관이 내부 통제 및 프로세스에 맞게 운영 워크플로우를 유연하게 조정할 수 있습니다.
통합된 단일 기반에서 디지털 자산 비즈니스를 시작, 운영, 확장합니다.
글로벌 규제에 부합하는 IBM의 MPC, HSM, 기밀 컴퓨팅을 결합하여 디지털 자산을 보호합니다.
ID 검증, 금융 범죄 예방 수익 창출 등을 위해 사전 통합된 서비스를 통해 배포를 가속화하도록 설계되었습니다.
이 소개 동영상에서 IBM Digital Asset Haven 플랫폼 및 그 기능에 대해 알아보세요.
첫 번째 디지털 지갑을 생성하는 방법을 알아보세요.
여러 개의 블록체인 주소로 확인되는 사람이 읽을 수 있는 별칭을 생성하는 방법을 알아보세요.
사람이 읽을 수 있는 별칭을 사용하는 트랜잭션을 시뮬레이션하는 방법을 알아보세요.
기존 온라인 뱅킹 채널에 디지털 자산 서비스를 통합하여 기관 및 소매 고객이 은행의 통제 하에 디지털 자산을 안전하게 보관하고 거래할 수 있도록 지원합니다.
스테이블 코인 결제를 통해 실시간에 가까운 해외 결제를 지원합니다. 지원되는 모든 블록체인에서 T+0 최종성을 달성할 수 있습니다.
완전히 격리되고 전체적으로 보호되는 디지털 자산 수탁 및 자금 운영을 통해 전략적 준비금, 국가 지원 자산 또는 중앙 은행 디지털 화폐 인프라를 보호합니다.
디지털 자산 '매수, 매도, 보유' 기능을 플랫폼에 직접 내장합니다. 이를 통해 금융 서비스 고객에게 디지털 자산 서비스를 프리미엄 유료 모듈로 제공할 수 있습니다.
IBM Digital Assets Haven이 어떻게 규제가 엄격한 산업에 은행 수준의 디지털 자산 수탁 서비스를 제공하는지 알아보세요.