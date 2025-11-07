IBM Digital Asset Haven

IBM Digital Asset Haven은 디지털 자산 경제에 진입하는 금융 기관 및 규제 대상 기업을 위한 운영 백본입니다. 이 백본은 안전한 지갑(Wallet) 관리와 트랜잭션 오케스트레이션을 위한 통합 플랫폼을 제공하며 여러 퍼블릭 및 프라이빗 블록체인과 효율적으로 상호 작용합니다.

프로그래밍 가능한 정책 기반 거버넌스, 다양한 개발자 친화적인 인터페이스 덕분에 기존 은행 시스템에 효율적으로 통합하고 기관이 내부 통제 및 프로세스에 맞게 운영 워크플로우를 유연하게 조정할 수 있습니다.