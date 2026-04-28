API 관리 솔루션

하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 통합된 제어로 API를 더 빠르게 구축, 보호 및 관리하세요
API는 디지털 전환과 AI를 가능하게 하지만, 수작업 워크플로, API 확산, 분산된 툴은 팀의 속도를 늦춥니다. IBM은 AI 기반 자동화로 전체 API 라이프사이클을 통합하여 API 관리를 단순화하고, 엔터프라이즈급 거버넌스를 통해 API를 AI 에이전트에 노출하여 개발자가 제어를 유지하면서 더 빠르게 제공할 수 있도록 지원합니다.
보안 및 규정 준수 병목 현상은 API 제공 속도를 늦춥니다. 개발자는 팀의 속도와 규정 준수를 유지하기 위해 정책 코드화(policy-as-code)와 자동화된 가드레일이 필요합니다.
다양한 런타임은 일관되지 않은 API 설계를 초래할 수 있습니다. 통합된 표준과 자동화된 포털을 통해 팀은 더 빠르게 구축하고 온보딩할 수 있습니다.
조직이 성장함에 따라 API는 더욱 빠르게 증가합니다.통합된 가시성과 자동화를 통해 설계부터 폐기까지 전체 API 라이프사이클을 대규모로 관리하세요.
통합된 모니터링 툴로 API 성능과 사용량에 대한 실시간 인사이트를 확보하여 다운타임과 오류를 줄이세요.
당사 제품은 기업이 API를 안전하게 설계, 배포 및 확장하여 혁신을 가속화하고 연결성을 개선하며 디지털 전환을 추진할 수 있도록 지원합니다.
클라우드 네이티브 애플리케이션은 컨테이너화, 마이크로서비스, 자동화 및 DevOps 관행을 통해 출시 시간을 단축하고, 확장성을 높이며, 관리를 단순화하고, 비용을 절감합니다. IBM® Consulting의 애플리케이션 개발 서비스는 공동 창출과 공동 실행을 중심으로 하며, 참조 아키텍처, 툴 및 가속기, 가상 제공 모델, 그리고 멀티클라우드 환경을 지원하는 산업 솔루션을 통해 이를 지원합니다.