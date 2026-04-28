API 관리 솔루션

클라우드 네이티브 애플리케이션은 컨테이너화, 마이크로서비스, 자동화 및 DevOps 관행을 통해 출시 시간을 단축하고, 확장성을 높이며, 관리를 단순화하고, 비용을 절감합니다. IBM® Consulting의 애플리케이션 개발 서비스는 공동 창출과 공동 실행을 중심으로 하며, 참조 아키텍처, 툴 및 가속기, 가상 제공 모델, 그리고 멀티클라우드 환경을 지원하는 산업 솔루션을 통해 이를 지원합니다.