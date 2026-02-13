보안 및 거버넌스 소프트웨어

IBM Vault는 민감한 데이터를 암호화하고 ID를 기반으로 액세스를 제한하는 방식의 머신 ID 관리를 제공합니다. Vault를 사용하면 신뢰할 수 있는 ID를 중앙에서 정의하고 정책을 적용하며 시크릿, 인증서, 키, 데이터를 보호할 수 있습니다.