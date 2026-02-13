보안 및 거버넌스 소프트웨어

보안, 규정 준수 및 복원력을 통합하여 가장 중요한 데이터를 보호하고 자신 있게 확장을 추진하세요
데이터, 애플리케이션, AI 등 운영 전반에 신뢰, 보안, 투명성을 도입하여 신속하고 자신 있게 혁신할 수 있습니다. 데이터, 모델, 액세스 등 모든 계층을 관리하고 보안을 유지하여 기업이 규정 준수나 제어 기능을 저해하지 않고도 확신을 갖고 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다.
IBM® watsonx.governance는 IBM watsonx 플랫폼에서 생성형 AI와 머신 러닝(ML) 모델을 모두 제어하도록 구축된 원스톱 자동화 툴킷입니다.
재작업을 방지하고 승인 주기를 단축하며, 단일 지표 체계에 맞춰 조정하고 어떠한 플랫폼에서든 모든 모델을 안전하고 신속하게 배포합니다.
ID, 데이터 및 AI 전반에 걸친 실시간 거버넌스를 통해 주요 프레임워크에 대한 규정 준수 매핑을 자동화합니다.
ID 및 시크릿 관리를 위한 개방적이고 통합된 기반을 도입하여 민첩성을 저해하지 않으면서 제로 트러스트를 강화합니다.
취약한 알고리즘에 대한 가시성을 확보하여 ‘선수집 후해독(harvest now, decrypt later)’ 공격에 대한 노출을 줄입니다.
IBM watsonx.governance는 엔터프라이즈 AI의 라이프사이클 전반에서 거버넌스, 모니터링, 보안을 지원하여 위험, 보안, 규정 준수에 대한 가시성을 제공함으로써 모든 플랫폼의 모델 및 에이전트에서 책임감 있게 대규모로 AI를 배포할 수 있도록 합니다.
IBM Vault는 민감한 데이터를 암호화하고 ID를 기반으로 액세스를 제한하는 방식의 머신 ID 관리를 제공합니다. Vault를 사용하면 신뢰할 수 있는 ID를 중앙에서 정의하고 정책을 적용하며 시크릿, 인증서, 키, 데이터를 보호할 수 있습니다.
IBM Verify는 관리자에게 부담을 주지 않으면서 ID를 간소화하고 ID 패브릭을 강화하는 안전하고 원활한 IAM을 통해 하이브리드 과제를 해결합니다.
IBM Guardium은 현재 및 새로운 위험으로부터 중요한 기업 데이터를 보호합니다.
* Gartner는 연구 간행물에 언급된 어떠한 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않습니다. Gartner 연구 간행물은 Gartner 연구 및 자문 조직의 의견으로 구성되며 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 비롯하여 본 연구와 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다.