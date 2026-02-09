1. IBM에게 고객을 감사할 권리가 있나요?

예, Passport Advantage 또는 Passport Advantage Express 계약의 조건에 따라 IBM은 고객을 감사할 권리가 있습니다.

2. IBM은 고객이 하위 용량 약관을 준수하는지 어떻게 판단하나요?

하위 용량 이용 약관을 준수하는 것은 고객의 책임입니다. IBM은 규정을 준수하는지 확인하기 위해 고객의 IBM 소프트웨어 제품 사용을 감사할 권리가 있습니다. 각 고객의 상황은 고유하며 감사 접근 방식은 해당 환경에 맞는 규정 준수를 평가하도록 조정됩니다.

3. 고객이 라이선스 권한을 먼저 추가하지 않고 프로세서 코어를 추가하여 사용 가능한 용량을 늘리면 어떻게 되나요?

고객은 규정을 위반하게 됩니다. 라이선스 약관에 따라 고객은 규정을 준수하기 위해 프로세서 코어 용량을 늘리기 전에 라이선스 권한을 획득해야 합니다. IBM은 추가 프로세서 코어 용량이 추가된 날짜부터 적용되는 추가 프로세서 코어에 필요한 라이선스 비용에 대한 지불을 요청합니다(소프트웨어 구독 및 지원에 대한 백 커버리지 포함).

4. 고객이 단일 파티션에서 실행 중인 제품의 여러 인스턴스 또는 패키지를 가지고 있는 경우 코어 수는 어떻게 계산되나요?

코어는 IBM 소프트웨어에서 사용할 수 있는 프로세서 코어 용량을 기반으로 라이선스가 부여됩니다. 라이선싱 관점에서 파티션에는 실행 중인 제품의 '인스턴스' 또는 '패키지'(법적으로 정의된 용어가 아님)가 여러 개 있을 수 있습니다. IBM은 해당 제품의 여러 인스턴스는 계산하지 않으며, 해당 파티션에 할당되고 제품에서 사용할 수 있는 최대(피크) 프로세서 코어에 기반하여서만 라이선스를 부여합니다. 인스턴스 수가 많아 파티션 용량이 증가할 경우, ILMT는 고객이 약관 준수를 보장할 수 있도록 해당 '하이 워터마크'를 기록합니다.

5. IBM 라이선싱은 규정 준수를 위해 유예 기간 및/또는 주기적인 '트루업(true-up)'을 허용하나요?

아니요, IBM 라이선스 약관에서는 '트루업(true-up)'을 위한 유예 기간을 제공하지 않습니다. 또한 PVU 라이선스 조건은 '사용량'을 기반으로 하지 않습니다. 전체 및 하위 용량 PVU 라이선스 조건에 따라 해당 용량을 배포하거나 늘리기 전에 서버/서버 클러스터(전체) 또는 파티션(하위 용량)에 대한 최대(피크) 프로세서 코어 용량이 필요합니다. IBM License Metric Tool은 고객의 가상화된 서버 환경을 지속적으로 모니터링하고 PVU에서 이러한 “하이 워터마크”를 소프트웨어 제품별 및 파티션별로 보고합니다. 이를 통해 고객은 ILMT 보고서 아웃풋 제품 총계를 라이선스 PoE 재고와 비교하여 규정 준수를 확인할 수 있습니다.

6. 현재 하위 용량 라이선스 사용을 추적하는 데 도구가 필요한가요?

예, 이제 하위 용량 라이선싱을 위해서는 IBM License Metric Tool(또는 IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, Flexera One IT Asset Management)를 사용해야 합니다.