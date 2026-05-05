S&S가 만료된 상태에서 이전 소프트웨어 버전을 사용 중이라면 에이전틱 AI 향상 기능, 자동화, 보안 및 사용성 기능을 활용하지 못하고 있으며, 중요한 수정 사항이나 IBM 지원팀에도 액세스할 수 없습니다.

다음 항목의 최신 버전 또는 릴리스를 사용하지 않을 경우 어떤 기능을 놓치고 있는지 확인해 보세요.