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S&S가 만료된 상태에서 이전 소프트웨어 버전을 사용 중이라면 에이전틱 AI 향상 기능, 자동화, 보안 및 사용성 기능을 활용하지 못하고 있으며, 중요한 수정 사항이나 IBM 지원팀에도 액세스할 수 없습니다.
다음 항목의 최신 버전 또는 릴리스를 사용하지 않을 경우 어떤 기능을 놓치고 있는지 확인해 보세요.
IBM® MAS 9.1 사용자는 watsonx.ai 기반의 새로운 생성형 AI 어시스턴트를 활용하여 인력 생산성을 향상시키면서 자산, 시설 및 투자 계획을 단일 환경에서 전략적으로 관리할 수 있습니다.
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IBM® Db2 12.1은 관리 작업을 단순화하고 문제 해결을 가속화하며 미션 크리티컬 데이터 워크로드의 성능을 최적화하는 AI 기반 에이전트를 도입했습니다. 향상된 보안 기능은 더 높은 수준의 제어와 규정 준수를 제공합니다.
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IBM® Cognos Analytics 12.1.2는 데이터 준비, 분석 및 보고를 가속화하고 단순화하는 AI 기반 셀프서비스 기능을 제공합니다. 또한 12.1.2는 어디에서나 실행할 수 있는 컨테이너화된 플랫폼 버전을 제공합니다.
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IBM Db2 데이터 관리 툴을 통해 데이터베이스 상태를 원활하게 식별하고 관리하세요. Db2 툴은 데이터베이스 관리, 쿼리 성능 최적화, 백업 및 복원, 마이그레이션 및 복제를 지원합니다. 데이터의 개인정보 보호, 보안 및 무결성을 유지하면서 생산성을 높이고 비용을 절감하세요.
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IBM® Planning Analytics 2.1은 생성형 AI와 에이전틱 AI가 통합되어 데이터에 대한 즉각적인 가시성을 제공하며 자동화된 예산 수립, 예측, 보고 및 분석을 지원합니다.
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IBM® ELM 7.2.0은 사용성, 보안 및 성능이 향상되었으며, 통합된 AI 에이전트를 통해 개발 워크플로를 간소화하고 고품질 복잡 시스템의 제공을 가속화합니다.
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IBM® Business Automation 25.0은 운영 과제를 더 빠르게 해결하고, 고객 대기 시간을 줄이며, 프로세스를 가속화하고, 규정 준수 위험을 최소화할 수 있도록 지원하는 엔드 투 엔드 AI 기반 자동화 플랫폼을 제공합니다.
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IBM® App Connect Enterprise 13.0은 간소화된 사용자 인터페이스, AI 기반 기능, 가치 실현 시간을 단축하기 위한 새로운 자동화 기능, 그리고 통합 환경 전반에서 거버넌스를 강화하는 기능을 제공합니다.
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특정 제품 버전 또는 릴리스가 Base Support 종료일에 도달한 경우 제공되는 소프트웨어 지원 옵션으로, 최신 VRM을 다운로드할 수 있는 추가 시간을 제공합니다.
IBM® Passport Advantage를 통해 획득한 제품 중 모든 버전과 릴리스에서 Base Support가 종료된 제품을 위한 소프트웨어 지원 옵션입니다.
IBM Passport Advantage를 통해 획득한 제품에 대해 표준 Subscription and Support보다 우선순위가 높은 케이스 처리와 더 짧은 응답 시간을 필요로 할 때 제공되는 소프트웨어 지원 옵션입니다.
IBM® Software Subscription and Support(S&S)를 갱신하는 것은 소프트웨어 투자 가치를 보호하는 가장 비용 효율적인 방법 중 하나입니다. 또한 적절한 시점에 SaaS 제공 방식으로 전환하는 등 현대화를 유연하게 추진할 수 있는 이점을 제공합니다. 최근 Subscription & Annuity(S&A) 현대화 웨비나를 확인하려면 TechXchange를 방문하세요.
참고: 언제든지 제품을 추가하거나 제거하고 구독을 수정할 수 있습니다.