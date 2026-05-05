IBM Software Subscription & Support 재활성화

파란색, 검정, 회색 음영의 기하학적 도형을 묘사한 그림
S&S 적용이 만료된 경우 지원해 드릴 수 있습니다.
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S&S를 재활성화하고 혜택을 누리세요

위 버튼을 클릭하여 다음 방법을 확인하세요.

  • IBM 소프트웨어의 최신 버전 및 릴리스에 액세스하세요.
  • 필요할 때 IBM 지원팀에 액세스하세요.
  • 소프트웨어를 현대화하고 투자 수익(ROI)을 극대화하기 위해 상향 교환 및 업그레이드를 수행하세요.

최신 소프트웨어 버전 및 릴리스 확보

S&S가 만료된 상태에서 이전 소프트웨어 버전을 사용 중이라면 에이전틱 AI 향상 기능, 자동화, 보안 및 사용성 기능을 활용하지 못하고 있으며, 중요한 수정 사항이나 IBM 지원팀에도 액세스할 수 없습니다.

다음 항목의 최신 버전 또는 릴리스를 사용하지 않을 경우 어떤 기능을 놓치고 있는지 확인해 보세요.

IBM Maximo Application Suite 9.1

IBM® MAS 9.1 사용자는 watsonx.ai 기반의 새로운 생성형 AI 어시스턴트를 활용하여 인력 생산성을 향상시키면서 자산, 시설 및 투자 계획을 단일 환경에서 전략적으로 관리할 수 있습니다.   

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IBM Db2 12.1

IBM® Db2 12.1은 관리 작업을 단순화하고 문제 해결을 가속화하며 미션 크리티컬 데이터 워크로드의 성능을 최적화하는 AI 기반 에이전트를 도입했습니다. 향상된 보안 기능은 더 높은 수준의 제어와 규정 준수를 제공합니다.


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IBM Cognos Analytics 12.1.2

IBM® Cognos Analytics 12.1.2는 데이터 준비, 분석 및 보고를 가속화하고 단순화하는 AI 기반 셀프서비스 기능을 제공합니다. 또한 12.1.2는 어디에서나 실행할 수 있는 컨테이너화된 플랫폼 버전을 제공합니다.

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IBM Informix 15.0

IBM Db2 데이터 관리 툴을 통해 데이터베이스 상태를 원활하게 식별하고 관리하세요. Db2 툴은 데이터베이스 관리, 쿼리 성능 최적화, 백업 및 복원, 마이그레이션 및 복제를 지원합니다. 데이터의 개인정보 보호, 보안 및 무결성을 유지하면서 생산성을 높이고 비용을 절감하세요.

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IBM MQ 9.4

IBM® MQ 9.4.2는 향상된 크로스 플랫폼 연결성, 애플리케이션 개발 개선, 관측 가능성, 플랫폼 전반에 걸친 안전하고 신뢰할 수 있는 메시징, AI 기능, SaaS 및 하이브리드 클라우드로의 현대화 경로를 제공합니다.

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IBM Planning Analytics 2.1

IBM® Planning Analytics 2.1은 생성형 AI와 에이전틱 AI가 통합되어 데이터에 대한 즉각적인 가시성을 제공하며 자동화된 예산 수립, 예측, 보고 및 분석을 지원합니다.

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IBM Engineering Lifecycle Management(ELM) 7.2.0

IBM® ELM 7.2.0은 사용성, 보안 및 성능이 향상되었으며, 통합된 AI 에이전트를 통해 개발 워크플로를 간소화하고 고품질 복잡 시스템의 제공을 가속화합니다.

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IBM Cloud Pak for Business Automation 25

IBM® Business Automation 25.0은 운영 과제를 더 빠르게 해결하고, 고객 대기 시간을 줄이며, 프로세스를 가속화하고, 규정 준수 위험을 최소화할 수 있도록 지원하는 엔드 투 엔드 AI 기반 자동화 플랫폼을 제공합니다.

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IBM App Connect 13.0

IBM® App Connect Enterprise 13.0은 간소화된 사용자 인터페이스, AI 기반 기능, 가치 실현 시간을 단축하기 위한 새로운 자동화 기능, 그리고 통합 환경 전반에서 거버넌스를 강화하는 기능을 제공합니다.

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필요한 지원 받기

IBM BASE 지원을 다시 활성화하고 이를 활용해 지원 케이스를 생성하고, 수정 파일을 다운로드하며, 기술 문서를 검색하고, 알려진 문제인 승인된 프로그램 분석 기록(APAR)을 확인하여 문제를 진단하고 예방하며 해결하세요.
 
더 많은 유연성이 필요하신가요?
다음과 같은 경우:
  • 최신 소프트웨어 버전 또는 릴리스로 전환하는 데 더 많은 시간이 필요한 경우
    보유한 하나 이상의 IBM 소프트웨어 제품의 모든 버전, 릴리스 및 수정(VRM)이 Base Support 종료일에 도달한 경우 또는
    더 높은 수준의 지원이 필요한 경우
다음 지원 옵션을 확인해 보세요.
IBM Extended Support

특정 제품 버전 또는 릴리스가 Base Support 종료일에 도달한 경우 제공되는 소프트웨어 지원 옵션으로, 최신 VRM을 다운로드할 수 있는 추가 시간을 제공합니다.

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IBM Sustained Support

IBM® Passport Advantage를 통해 획득한 제품 중 모든 버전과 릴리스에서 Base Support가 종료된 제품을 위한 소프트웨어 지원 옵션입니다.

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IBM Advanced Support

IBM Passport Advantage를 통해 획득한 제품에 대해 표준 Subscription and Support보다 우선순위가 높은 케이스 처리와 더 짧은 응답 시간을 필요로 할 때 제공되는 소프트웨어 지원 옵션입니다.

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IBM 지원 서비스에 대해 자세히 알아보기
웨비나에 등록하여 IBM 지원이 소프트웨어 전체 수명주기 동안 어떻게 보호하는지 알아보세요.
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소프트웨어를 보호하고, 보안을 강화하며, 현대화하기 위해 갱신하세요

IBM® Software Subscription and Support(S&S)를 갱신하는 것은 소프트웨어 투자 가치를 보호하는 가장 비용 효율적인 방법 중 하나입니다. 또한 적절한 시점에 SaaS 제공 방식으로 전환하는 등 현대화를 유연하게 추진할 수 있는 이점을 제공합니다. 최근 Subscription & Annuity(S&A) 현대화 웨비나를 확인하려면 TechXchange를 방문하세요.

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IBM 소프트웨어에서 최대 가치를 얻으세요. 아래 항목을 확인하고 즐겨찾기에 추가하세요.

IBM 공지사항

소프트웨어 릴리스 및 종료 공지에 구독하세요.
IBM 문서

IBM 문서를 검색하거나 제품 카탈로그를 사용하여 최신 내용을 확인하세요.
IBM 보안 공지

소프트웨어에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 취약성 정보를 보려면 보안 공지를 검색하세요.
IBM 지원 수명주기

소프트웨어 이름으로 검색하세요. 버전별로 정렬하여 업그레이드를 계획하고 지원 옵션을 확인하세요.

시간 절약 지원 알림 구독

  1. 내 알림으로 이동하여 IBM ID와 비밀번호로 로그인하세요.
  2. 제품 조회 기능을 사용하여 제품 이름, 부품, 번호, 머신 유형/모델로 제품을 검색하세요.
  3. 제품 이름 옆의 + 구독 링크를 클릭하세요.
  4. 전달 환경설정을 설정한 후 제출하세요. 

참고: 언제든지 제품을 추가하거나 제거하고 구독을 수정할 수 있습니다.

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