하이브리드 인프라 관리 소프트웨어

하이브리드 클라우드를 자신 있게 현대화하고 관리하세요
인프라 관리, 보안 자동화, 관측성, 비용을 통합하여 모든 환경에서 배포를 가속화하고 위험을 줄이며 성능을 최적화합니다. 이러한 라이프사이클 중심 접근 방식은 조직이 자신 있게 현대화를 추진하고 효율적으로 운영하며 하이브리드 클라우드 및 AI 투자에서 더 빠르고 측정 가능한 성과를 실현할 수 있도록 지원합니다.
통합 자동화 접근 방식은 파편화된 하이브리드 환경의 장벽을 극복하여 AI의 잠재력을 최대한 활용합니다. HashiCorp Terraform와 Vault, Red Hat Ansible과 OpenShift, IBM® Hybrid Cloud Mesh가 어떻게 협력하여 클라우드 전반에서 이식 가능한 AI 워크로드를 안전하게 프로비저닝, 구성, 연결하는지 확인해 보세요.
정책 중심의 하이브리드 기반과 셀프서비스 개발자 환경을 통해 클라우드 전반에서 자동화와 거버넌스를 간소화합니다.
시크릿 관리, 정책 검증, 지속적 규정 준수를 인프라 라이프사이클에 임베딩하여 하이브리드 클라우드 전반에서 제로 트러스트를 자동화합니다.
하이브리드 클라우드 지출에 대한 실시간 인사이트를 확보하여 성능을 최적화하고 투자 결정을 비즈니스 성과와 연결합니다.
민첩성을 저해하지 않으면서 조직 전체에 제로 트러스트를 적용할 수 있도록 ID 및 시크릿 관리를 통합합니다.
하이브리드 클라우드 성능과 복원력을 최적화하여 SLA를 충족하고 엔터프라이즈급 워크로드를 지원하세요.
여러 지역과 클라우드 전반에서 일관된 애플리케이션 가용성과 복원력을 보장해 비즈니스 연속성을 지원합니다.
IBM Terraform을 사용하면 체계적인 플랫폼 접근 방식을 통해 인프라 프로비저닝 및 관리를 자동화할 수 있습니다. 인프라 및 정책은 클라우드 서비스부터 온프레미스 데이터 센터에 이르기까지 모든 인프라의 표준화되고 일관된 워크플로 내에서 체계화, 공유, 버전화 및 실행됩니다.
IBM Vault는 시크릿, 자격 증명, 암호화를 대규모로 관리하여 하이브리드 인프라를 위한 중앙 집중식 신뢰 계층을 제공합니다. 자동화된 에이전틱 인프라 워크플로에 대해 ID 기반의 적시 액세스를 지원함으로써 사람들이 액세스하는 방식뿐 아니라 시스템이 작동하는 방식 전반에 신뢰를 제공합니다.
IBM Cloudability는 퍼블릭 클라우드의 소비 기반 가변 지출 모델에 가시성과 재무적 책임성을 부여하여 클라우드 투자의 비즈니스 가치를 극대화합니다.
DNS 서비스를 관리하는 IBM NS1 Connect에서는 네트워크 중단 방지를 위해 탄력적이고 빠른 DNS 연결을 제공합니다.
Red Hat OpenShift는 조직이 클라우드 네이티브 방식으로 혁신을 추진하고 애플리케이션 개발을 가속화하며 성장을 촉진할 수 있도록 지원합니다. 유연한 배포 및 소비 옵션을 통해 최신 보안 중심의 애플리케이션 플랫폼 요구 사항과 모범 사례에 부합하는 일관되고 효율적인 개발 경험을 하이브리드 클라우드 전반에 제공합니다.
Red Hat Ansible Automation Platform은 엔터프라이즈 전반에서 복원력 있고 보다 효율적이며 연결된 운영을 통해 IT를 혁신합니다. 신뢰할 수 있는 단일 솔루션으로, 중요한 워크플로를 대규모로 오케스트레이션하고 모든 하이브리드 클라우드 환경에서 자동화 사용 사례를 지원하여 규정 준수를 위해 팀과 프로세스를 통합합니다.
IBM Apptio는 재무 및 운영 데이터의 수집 및 구조화를 자동화하여 조직이 IT 재무 관리 및 복잡한 하이브리드 IT 환경 관리에서 성공할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 IT 지출을 관리 및 최적화하고 비즈니스 가치와 영향력을 입증하는 데 필요한 가시성과 데이터 기반 인사이트를 제공합니다.
IBM Kubecost는 DevOps 팀이 클라우드 및 Kubernetes 지출을 추적하고 인프라 비용을 최적화하며, 정책 가이드라인을 준수하여 효율적이고 규정을 준수하면서도 혁신을 저해하지 않을 수 있도록 지원합니다.
AI 에이전트를 통해 실시간 인텔리전스와 자동화를 결합함으로써 비용 효율적으로 생산성을 높이고 운영을 간소화합니다. 또한 AI가 강화된 복원력 있는 메인프레임 혁신으로 팀의 역량을 더 빠르게 향상합니다.
* Gartner는 연구 간행물에 언급된 어떠한 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않습니다. Gartner 연구 간행물은 Gartner 연구 및 자문 조직의 의견으로 구성되며 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 비롯하여 본 연구와 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다.