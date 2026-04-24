에이전트 기반 사이버 보안 공격에 대규모로 대응하기
공격자는 점점 프런티어 모델을 무기화하여 전체 공격 라이프사이클을 가속화하고 있으며, 현재 및 새롭게 등장하는 모델은 교란적인 공격을 시작하는 데 필요한 시간과 전문성을 줄이고 있습니다. 공격 역량이 점점 더 자동화되고 에이전틱해짐에 따라, 조직은 이에 상응하는 수준으로 자율적이고 조정되며 지속적인 보안 프로그램이 필요합니다.
IBM® Autonomous Security는 다중 에이전트 기반 서비스로, 머신 속도의 인텔리전스, 의사결정 및 대응을 제공합니다. 거버넌스, 위험, ID, 위협 운영 전반에서 상호 운용 가능한 디지털 작업자를 오케스트레이션함으로써, 위협이 더 자동화되고 적응적이며 AI 기반으로 발전함에 따라 보안 프로그램 운영 방식을 재구성합니다.
IBM Autonomous Security는 노출 상태와 런타임 환경을 지속적으로 분석하고, 최소한의 인적 개입으로 정책을 적용하며 탐지 및 격리를 조정합니다. 이 과정은 노출 기간 단축, 가속화된 공격에 대한 신속한 격리, 그리고 보안 및 규정 준수 상태를 위한 거버넌스 및 위험 시스템에 대한 지속적인 분석 정보를 제공합니다.
ARGO는 AI 기반 디지털 작업자로, 실시간 사이버 위험 관리 및 규제 준수를 오케스트레이션하여 조직을 자율적으로 평가하고 혁신합니다. 지능형 자동화와 적응형 거버넌스를 통해 ARGO는 사이버 위험 노출을 비즈니스 목표에 맞추고 Continuous Controls Management를 통해 시정 조치를 시행합니다. 그 결과 사이버 전략을 선제적으로 실행하고 위험 노출을 줄이며 조직의 복원력을 강화하는 엔드 투 엔드 사이버 보안 거버넌스 프로그램이 구축됩니다.
ADA는 AI 디지털 작업자를 활용해 애플리케이션, ID, 데이터, 네트워크 및 클라우드 환경을 지속적으로 보호합니다. 이 툴은 기존 IT 및 보안 툴 전반에서 수동 점검을 상시 모니터링, 자동화된 정책 적용, 신속한 시정 조치로 대체합니다. ADA는 보안 팀의 부담을 늘리지 않으면서 방어를 강화하고 규정 준수를 지원하며 운영 위험을 줄이도록 보안 기반을 자체적으로 조정합니다.
ATOM은 개별 AI 에이전트를 넘어 자율 보안 운영을 구현하는 에이전틱 AI 시스템입니다. 이 자동화는 전체 위협 라이프사이클 전반에서 여러 에이전트를 오케스트레이션하여 서로 상호작용하고 협업하도록 함으로써 작동합니다. 위협 헌팅을 자동화하고, 위협 탐지를 가속화하며, 조사 계획을 수립 및 실행하고, 시정 조치를 수행합니다. ATOM이 오케스트레이션을 수행하므로 보안 팀은 오탐이나 저위험 위협이 아니라 고위험 위협에 집중할 수 있습니다.
AI가 기업 환경을 빠르게 재편하며 새로운 공격 표면을 만들어내는 가운데 기존 보안 모델은 한계를 드러내고 있습니다. Palo Alto Networks와의 공동 연구입니다.
IBM 보안 서비스 부문 Associate Partner인 John Velisaris가 Richmond Advisory Group 진행자들과 대화를 나눕니다.
사이버 보안이 분산된 데이터 수집에서 통합된 기업 전반의 사이버 위험 인텔리전스 레이어로 어떻게 전환되고 있는지 확인하세요.