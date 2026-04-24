공격자는 점점 프런티어 모델을 무기화하여 전체 공격 라이프사이클을 가속화하고 있으며, 현재 및 새롭게 등장하는 모델은 교란적인 공격을 시작하는 데 필요한 시간과 전문성을 줄이고 있습니다. 공격 역량이 점점 더 자동화되고 에이전틱해짐에 따라, 조직은 이에 상응하는 수준으로 자율적이고 조정되며 지속적인 보안 프로그램이 필요합니다.

IBM® Autonomous Security는 다중 에이전트 기반 서비스로, 머신 속도의 인텔리전스, 의사결정 및 대응을 제공합니다. 거버넌스, 위험, ID, 위협 운영 전반에서 상호 운용 가능한 디지털 작업자를 오케스트레이션함으로써, 위협이 더 자동화되고 적응적이며 AI 기반으로 발전함에 따라 보안 프로그램 운영 방식을 재구성합니다.

IBM Autonomous Security는 노출 상태와 런타임 환경을 지속적으로 분석하고, 최소한의 인적 개입으로 정책을 적용하며 탐지 및 격리를 조정합니다. 이 과정은 노출 기간 단축, 가속화된 공격에 대한 신속한 격리, 그리고 보안 및 규정 준수 상태를 위한 거버넌스 및 위험 시스템에 대한 지속적인 분석 정보를 제공합니다.