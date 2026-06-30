IBM은 함께 탁월함, 협업, 그리고 지속적인 개선의 문화를 만들어갑니다. 솔직한 피드백을 공유하는 것은 임직원이 역량을 개발하고 성과를 향상하는 데 필수적이며, 이는 IBM의 혁신과 발전에 매우 중요하다고 믿습니다. IBM의 성과 개발 전략은 명확한 성과 프레임워크를 구축하여 모든 IBM 임직원이 자신에게 기대되는 바, 그 기대치 대비 자신의 성과, 그리고 개선해야 할 사항을 명확히 알 수 있도록 함으로써 일관성과 투명성을 보장합니다.

IBM은 AI 우선 기업을 구축하기 위해 역량 기반 채용과 고급 학습을 결합하여 인재를 지속적으로 혁신하고 개발하고 있습니다. 2025년에는 컨설팅 및 기술 전문성과 같은 핵심 분야의 역량을 강화하는 데 집중하는 동시에 전략적으로 중요한 시장과 워크플로에서 역량을 확대했습니다. AI 역량 강화에 중점을 두고 임직원의 역량 향상 및 재교육에 전념하고 있으며, 디지털 학습 및 경력 개발 플랫폼은 임직원이 전략적 역량을 구축하고 경력을 발전시키는 데 필요한 리소스를 제공하도록 설계되었습니다. 모든 임직원이 전문적인 경력을 쌓아가는 과정에서 새로운 역량을 개발하고 주도적인 경력 이동을 통해 성장할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.