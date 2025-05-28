IBM은 기업 및 사회적 책임에서부터 모든 관련 법률 및 규정 준수를 포함한 건전한 비즈니스 윤리에 이르기까지, 비즈니스 수행 방식에 대해 항상 높은 기준을 적용합니다.



이러한 행동 원칙은 모든 IBM 직원에게 적용됩니다. 그러나 이는 IBM 인사 정책 또는 관행 전반을 설명하기 위한 것은 아닙니다. 정책, 절차 및 관행에 대한 보다 자세한 내용은 IBM 비즈니스 행동 지침과 같은 문서에 포함되어 있습니다. 직원은 모든 IBM의 정책, 절차 및 관행을 항상 준수해야 하며, 궁금한 점이 있는 경우 경영진과 상의해야 합니다.



당사의 목표는 IBM 관리자와 직원이 이러한 원칙을 완벽하게 준수하도록 하는 것입니다. 이 문서의 부속 문서인 IBM 공급업체 행동 원칙은 IBM 공급업체와의 관계 및 IBM 공급업체에 대한 표준을 규정합니다.



자유 선택 고용

강제, 담보(채무 담보 포함) 또는 계약 노동, 비자발적 교도소 노동, 노예 또는 인신매매를 사용해서는 안 됩니다. 여기에는 노동 또는 서비스를 위해 위협, 강제, 강압, 납치 또는 사기를 통해 사람을 운송, 은닉, 모집, 양도 또는 수용하는 행위가 포함됩니다. 회사가 제공하는 시설의 출입을 부당하게 제한해서는 안 되고, 시설 내 근로자의 이동의 자유를 부당하게 제한해서도 안 됩니다. 채용 절차 중에는 근로자가 출신 국가로 출국하기 전에 고용 조건에 대한 설명이 포함되고 근로자의 모국어(또는 법에서 달리 요구하지 않는 한 근로자가 이해할 수 있는 언어)로 작성된 서면 고용 계약서를 근로자에게 제공해야 합니다. 고용은 자발적이며 직원은 언제든지 고용을 종료할 수 있습니다. 고용주와 대리인은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고는 정부 발급 신분증, 여권, 취업 허가증 등 직원의 신분증 또는 출입국 관련 서류를 보유하거나 기타 방법으로 파기, 은닉, 압수하거나 직원의 접근을 거부해서는 안 됩니다. 근로자는 고용주 또는 대리인의 채용 수수료 또는 고용과 관련한 기타 수수료를 지불할 필요가 없습니다. 근로자가 이러한 수수료를 지불한 것으로 판명된 경우, 해당 수수료는 근로자에게 상환되어야 합니다.



미성년 근로자

IBM은 모든 관련 아동 노동법을 준수합니다. 당사는 해당 프로그램에 적용되는 모든 법률과 규정을 준수하는 합법적인 직장 학습, 인턴십 및 기타 유사한 프로그램의 사용을 지원합니다. 만 18세 미만 근로자(미성년 근로자)는 야간 근무, 초과 근무 등을 포함해 본인의 건강 또는 안전을 위협할 우려가 있는 업무를 수행해서는 안 됩니다. IBM은 관련 법률 및 규정에 따라 학생 기록의 적절한 유지, 교육 파트너의 엄격한 실사, 학생의 권리 보호를 통해 학생 근로자의 적절한 관리를 보장하고 모든 학생 근로자에게 적절한 지원과 교육을 제공합니다. 현지에 관련 법률이 없는 경우 학생 근로자, 인턴 및 견습생의 임금은 동일하거나 유사한 업무를 수행하는 다른 초급 근로자와 동일한 임금이 적용되어야 합니다. 아동 노동 사례가 발견되는 경우, 해당 사안은 글로벌 채용 담당 부사장 및 직원 및 노사 관계 담당 부사장에게 전달되어 즉각적인 시정 조치가 취해집니다.



임금 및 복리후생

IBM은 최소한 최저 임금, 초과 근무 시간, 일당, 비면제 또는 면제 분류 및 기타 보상 요소와 관련된 법규를 포함하여 모든 관련 임금 및 근무 시간 법규를 준수하고 법적으로 의무화된 혜택을 제공합니다. 직원이 받는 급여와 관련해, 초과 근무 수당 및 적절한 경우 그 계산을 포함하여 수행한 업무에 대한 정확한 보상을 확인할 수 있는 충분한 정보가 이해하기 쉬운 방식으로 포함된 급여 명세서 또는 이와 유사한 문서가 시기적절하게 제공됩니다. 모든 임시직, 파견직 및 아웃소싱 인력 사용은 현지 법률의 한도 내에서 이루어집니다.



근무 시간

IBM은 법으로 규정된 최대 근무 시간을 초과하지 않으며 초과 근무에 대해 적절하게 보상합니다. 직원은 본인이 동의한 특별한 업무 상황 또는 직책의 특성상 초과 근무가 필요한 경우(예: 면제 근로자 및 임원, 관리자 또는 전문직 직원)를 제외하고는 초과 근무를 포함하여 주당 60시간을 초과하여 근무할 필요가 없습니다. 주당 최대 근무 시간이 더 짧은 국가에서는 해당 기준이 적용됩니다. 직원에게는 주 7일 근무일 중 최소 1일의 휴가가 허용됩니다.



차별 및 괴롭힘 금지

IBM은 인종, 피부색, 종교, 연령, 국적, 사회적 또는 민족적 출신, 계급, 성적 지향, 성별, 성 정체성 또는 표현, 결혼 여부, 임신, 정치적 성향, 노조 가입, 보호 대상 유전 정보, 장애, 보장 대상 퇴직 군인 지위 또는 기타 관련법에 의해 보호되는 특성을 이유로 채용, 승진, 교육, 직원 보상 및 고용 관행에서 차별하지 않습니다. IBM은 위에서 언급한 범주를 바탕으로 차별 또는 괴롭힘이 없는 근무 환경을 조성할 것입니다. 근로자에게는 종교적 관습을 위한 합리적인 편의가 제공되어야 합니다. 또한 근로자 또는 잠재적 근로자에게 차별적인 방식으로 사용될 수 있는 의학적 검사나 신체검사를 요구해서는 안 됩니다.



존중과 존엄성

IBM은 모든 직원을 존중하고 존엄하게 대하며 체벌, 폭력 위협 또는 기타 형태의 학대, 신체적 강압 또는 괴롭힘을 사용하지 않습니다. 이러한 요건을 뒷받침하는 징계 정책 및 관행을 명확하게 정의하고 근로자에게 전달해야 합니다.



결사의 자유

현지 법률에 따라 IBM은 단체 교섭과 평화적 집회에 참여할 목적으로 모든 직원이 노동 단체 또는 노동 조합을 포함하여 자신이 선택한 근로자 단체를 결성하고 가입하거나 해당 단체의 결성 및 가입을 자제할 수 있는 법적 권리를 존중합니다. IBM은 직원 및 타사 참여와 관련하여 전 세계 관련 현지 법률을 준수하며, 직원의 노동 조합 가입 여부를 이유로 차별하지 않습니다. IBM은 직원의 조직화 권리를 존중하며, 모든 직급의 관리자에게 이러한 권리를 인식시킵니다. 직원 및/또는 그 대리인은 근무 조건 및 관리 관행과 관련하여 차별, 보복, 협박 또는 괴롭힘에 대한 두려움 없이 경영진과 공개적으로 소통하고 아이디어와 우려 사항을 공유할 수 있어야 합니다. IBM 및 IBM 직원들의 이익은 직원과 경영진이 직접 소통하는 협력적인 업무 환경을 통해 가장 잘 실현된다는 것이 당사의 오랜 신념입니다. IBM은 이러한 유리한 고용 조건을 확립하고, 직원과 관리자 간의 긍정적인 관계를 촉진하며, 직원 커뮤니케이션을 원활하게 하고, 직원 개발을 지원하기 위해 노력합니다.



건강 및 안전

IBM은 모든 관련 법률과 규정을 준수하여 직원들에게 안전하고 건강한 직장을 제공합니다. 이러한 의무에 따라 IBM은 생활 안전, 사고 조사, 화학 안전, 인체 공학 등을 포괄하는 효과적인 프로그램을 마련하고 시행하며, 회사가 직원에게 제공하는 모든 주거 및 교통수단에서 안전한 상황 및 안전 기준을 제공합니다. 근로자는 자신의 모국어로 건강 및 안전 교육을 받게 됩니다. 건강 및 안전 관련 정보는 시설 내에 명확하게 게시되어야 합니다.



환경 보호

IBM은 환경 보호를 염두에 두고 비즈니스를 운영합니다. IBM은 최소한 화학 물질 및 폐기물 관리 및 폐기, 재활용, 산업 폐수 처리 및 배출, 대기 배출 통제, 환경 허가 및 환경 보고에 관한 요건 등 모든 관련 환경법, 규정 및 표준을 준수합니다. IBM은 또한 설계, 제품 사양, 계약 문서에서 요구하는 대로 IBM에 제공되는 제품 또는 서비스와 관련된 추가적인 환경 요구 사항도 준수합니다.



규정 및 기타 법적 요구 사항을 포함한 법률

IBM은 비즈니스를 수행하는 모든 위치에서 모든 관련 법률, 규정 및 기타 법적 요구 사항을 준수합니다.



윤리적 거래

IBM은 직원들이 가장 높은 윤리적 기준에 따라 업무를 수행할 것을 기대하며, 직원들이 반드시 따라야 하는 업무 행동 지침을 유지하고 관리합니다. IBM은 해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act)과 뇌물수수, 부패 및 금지된 비즈니스 관행에 관한 모든 법률과 규정을 엄격히 준수합니다. IBM은 IBM을 위한 비즈니스 또는 기타 이익을 얻는 대가로 고용 또는 기타 형태의 업무 경험(유급 또는 무급)을 제공하지 않습니다. IBM 글로벌 조달은 분쟁 광물에 관한 IBM의 정책을 유지 및 관리합니다.



커뮤니케이션

IBM은 모든 직원이 경영진에게 제안하고 불만을 제기할 수 있는 열린 커뮤니케이션 채널을 제공합니다. IBM은 성희롱을 포함한 모든 형태의 괴롭힘을 아우르는 직원 불만 사항에 대해 본사와 직접 연락할 수 있는 채널을 운영하고 있습니다.



모니터링/기록 보관

IBM은 정책, 관행 및 절차를 준수하기 위해 비즈니스 감사를 수행합니다. 당사는 현지 법률 및 규정에 따라 기록을 보관합니다.



개인 정보 보호

IBM은 직원에 관한 정보의 프라이버시 및 기밀을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. IBM은 일부 국가의 법률에 따라 인종 또는 민족, 정치적 의견 또는 철학적 신념, 노동조합 가입 여부, 건강 또는 성생활에 관한 정보 등 직원에 관한 특정 정보가 '민감한' 정보로 간주되어야 함을 인지하고 있습니다. 가능한 경우 이러한 민감한 정보는 특정 개인을 식별할 수 없도록 집계되거나 익명의 형태로 처리되어야 합니다. 이러한 조치가 가능하지 않은 경우 IBM은 해당 현지 법률(및 그 법률에 규정된 지정된 안전장치)에 따라 필요한 경우, 직원의 동의를 얻거나 법적 클레임의 수립, 행사 또는 방어에 필요한 경우에만 정보를 처리합니다. 모든 직원은 IBM 고객, 공급업체 및 비즈니스 파트너에 대한 정보를 직무 및 IBM 비즈니스 행동 지침에 따라 사용해야 합니다.



직원 및 커뮤니티 참여 지원

IBM은 직원들의 커뮤니티 참여를 장려하고 긍정적인 영향을 강화하기 위해 다양한 프로그램을 제공합니다. 이러한 글로벌 프로그램에는 직원 자원봉사를 지원하는 온라인 도구 및 리소스 모음인 온디맨드 커뮤니티, 장기 자원봉사를 약속한 직원에게 현금 또는 IBM 장비를 지원하는 프로그램인 커뮤니티 보조금, IBM이 학교 및 비영리 단체에 직원 보조금을 매칭하는 프로그램인 매칭 그랜트(Matching Grant) 등이 포함됩니다.



관리 시스템

IBM의 최고경영자(CEO) 또는 고위 임원이 발행하는 공식적인 기업 정책은 IBM 내에서의 회사 전반의 행동과 모든 제삼자와의 행동에 적용됩니다. IBM의 기업 정책에는 당사의 가치 및 당사의 의사 결정에 기반이 되는 관리 시스템이 반영됩니다.



적용성

이 지침은 IBM 본사, 사업부, 완전 소유 자회사 및 IBM 비즈니스 행동 지침의 적용을 받는 대주주 소유 자회사에 적용됩니다.



2018년 7월