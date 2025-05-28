IBM의 책임감 있는 비즈니스와 관련된 정보를 살펴보세요.
다음 표에는 프로그램, 정책 및 지표에 관한 정보가 나와 있습니다. 제시된 올해 데이터는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지의 글로벌 운영에 관한 데이터입니다. 특정 데이터 및 프로그램에는 인수된 특정 자회사 또는 부분 출자 자회사가 포함되지 않거나 적용되지 않을 수 있습니다.
설명
|2022
|2023
|2024
|직원 수
|총 직원 수(단위: 천 명)
|- IBM/전액 출자 자회사
|288.3
|282.2
|270.3
|- 부분 출자 자회사
|8.2
|8.7
|8.9
|- 보완적
|14.8
|14.4
|14.2
|연례 참여 설문조사에 응답한 직원 수(1)
|185,000
|187,000
|201,000
|직장에서 적극적으로 참여하고 있다고 응답한 직원
|10명 중 8명
|10명 중 8명
|10명 중 8명
|경력 및 개발
|전 세계 총 직원 학습 시간(M)
|24.3
|23.1
|20.6
|정규직/풀타임 직원 1인당 평균 학습 시간
|86
|85
|80
|건강, 안전 및 복지
|업무 관련 부상
|- 사망자 수
|0
|0
|0
|- 사망률
|0
|0
|0
|- 중대한 결과를 초래하는 업무 관련 부상 건수
|1
|1
|0
|- 중대한 결과를 초래하는 업무 관련 부상 비율(2)
|0.0018
|0.0018
|0
|- 기록 가능한 업무 관련 부상 건수(3)
|9
|32
|37일차
|- 기록 가능한 업무 관련 부상 비율
|0.0159
|0.0588
|0.0702
|- 근무 시간(1)
|564,650,000
|544,558,000
|526,874,000
|- 업무상 부상의 주요 유형
|물체에 맞거나 부딪힘, 미끄러짐 및 넘어짐, 과로
|물체에 맞거나 부딪힘, 미끄러짐 및 넘어짐, 과로
|미끄러짐 및 넘어짐, 물체에 맞거나 부딪힘, 과로
|업무 관련 건강 악화
|- 업무 관련 건강 악화로 인한 사망자 수
|0
|0
|0
|- 기록 가능한 업무 관련 건강 악화 건수(3)
|24
|35일차
|16
|- 업무상 건강 악화의 주요 유형
|난청 및 근골격계 질환
|청력 상실, 정신 건강, 근골격계 질환
|청력 상실, 정신 건강, 근골격계 질환
|보상
|남성 대비 여성의 기본 급여 및 보수 비율
|전 세계적으로 여성은 유사한 노동으로 남성이 번 USD 1.00당 USD 1.00를 벌고 있습니다.
|전 세계적으로 여성은 유사한 노동으로 남성이 번 USD 1.00당 USD 1.00를 벌고 있습니다.
|전 세계적으로 여성은 유사한 노동으로 남성이 번 USD 1.00당 USD 1.00를 벌고 있습니다.
|직원 인구 통계
|글로벌 여성 대표
|- 전체
|37.2%
|37.4%
|37.2%
|- 관리
|31.1%
|31.4%
|31.0%
|- 기술
|30.6%
|31.1%
|31.1%
|- 경영진
|29.1%
|30.2%
|30.8%
|(1) 가장 가까운 천 단위로 반올림되었습니다.
(2) 1,000,000시간의 근무 시간이 비율 계산에 사용되었습니다.
(3) ASTM E2920-19 업무상 부상 및 질병 기록을 위한 표준 가이드는 업무 관련 기록 가능한(즉, 레벨 1의) 부상 및 질병의 보고를 표준화하는 데 사용됩니다.
설명
|2022
|2023
|2024
|교육 및 기여
|전 세계 총 기부금(단위: 백만)
|USD 448
|USD 387
|USD 557
|유형별 기여도
|- 현물(기술 및 서비스)
|USD 403
|USD 360
|USD 525
|- 현금
|USD 45
|USD 27
|USD 32
|지역별 기여도
|- 유럽, 중동, 아프리카
|USD 151
|USD 145
|USD 137
|- 아시아 태평양
|USD 103
|USD 105
|USD 217
|- 북미
|USD 172
|USD 117
|USD 171
|라틴 아메리카
|USD 22
|USD 20
|USD 32
|자원봉사
|전 세계 퇴직자 및 직원 자원봉사 시간(1)
|431,000
|543,000
|697,000
|(1) 가장 가까운 천 단위로 반올림되었습니다.
설명
|2020년
|2021
|2022
|2023
|2024
|에너지 소비
|총 운영 에너지 소비(MWh)(1)
|2,529,000
|2,486,000
|2,448,000
|2,287,000
|2,236,000(2)
|데이터 센터 에너지 효율성
|데이터 센터 냉각 효율 개선, 2019년 기준 연도 대비 비율(목표: 2025년까지 20%)
|-
|3.6%
|5.5%
|16.4%
|25.5%
|재생 가능 전기
|전체 전기 소비량 대비 재생 가능 전기 구매율(목표: 2025년 75%, 2030년 90%)(3)
|55.6%
|62.7%
|65.9%
|70.6%
|79.6%
|온실가스 배출량
|총 운영 온실가스 배출량(CO2 환산 미터톤)(1), (4)
|569,000
|475,000
|430,000
|364,000
|265,000
|2010 기준 연도 대비 운영 온실가스 배출량 감소율(%)(목표: 2025년까지 65%)(5)
|50.8%
|58.9%
|62.8%
|68.5%
|77.1%
|온실가스 배출량 재고(CO2 환산 미터톤 단위)(1), (5)
|범위 1(직접 배출)
|73,000
|78,000
|78,000
|71,000
|66,000
|- 운영에 사용된 화석 연료
|59,000
|58,000
|54,000
|49,000
|46,000
|- 운송에 사용된 화석 연료
|8,000
|8,000
|17,000
|14,000
|11,000
|- 지구 온난화 가능성이 있는 화학 물질 사용
|6,000
|12,000
|7,000
|8,000
|9,000
|범위 2(시장 기반)(6)
|496,000
|397,000
|352,000
|293,000
|199,000
|IBM이 관리하는 사업장에서의 전력 사용(6)
|474,000
|374,000
|339,000
|282,000
|191,000
|- 구매한 에너지 원자재 사용
|22,000
|23,000
|13,000
|11,000
|8,000
|범위 2(위치 기반)(7)
|671,000
|650,000
|613,000
|577,000
|560,000
|범위 3(간접 배출)(8)
|- 판매된 제품 사용(9)
|291,000
|272,000
|264,000
|297,000
|2,213,000
|- 업스트림 임대 자산(10)
|13,000
|13,000
|18,000
|13,000
|13,000
|- 출장(11)
|85,000
|37,000
|125,000
|117,000
|277,000
|- 직원 출퇴근(12)
|42,000
|15,000
|10,000
|15,000
|234,000
|생물학적 배출(13)
|-
|-
|-
|700
|1400
|대기 배출량(미터톤)(14)
|질소 산화물(NOx)
|96.7
|76.7
|33.6
|33.0
|37.2
|휘발성 유기 화합물(VOC)
|9.5
|11.1
|11.7
|9.9
|7.5
|미세 물질(PM)
|8.4
|7.4
|4.6
|4.9
|4.3
|황산화물(SOx)
|3.1
|1.4
|1.2
|0.8
|0.6
|일산화탄소(CO)
|31.2
|29.9
|17.6
|17.5
|18.5
|수자원 관리
|물 부족 지역의 대규모 IBM 사업장에서 연간 취수량 감소 비율(목표: 전년 대비 감소)
|6.7%
|4.3%
|0.2%
|(3.4)%
|0.1%
|비위험 폐기물
|총 생성량(미터톤 x 1,000)
|22.1
|20.7
|14.8
|16.5
|19.2
|- 매립 또는 소각에서 벗어나 재활용된 중량 비율(목표: 2025년까지 90%)
|83.3%
|94.2%
|93.8%
|94.2%
|94.4%
|- 폐기물을 에너지로 전환하는 공정으로 전송된 재활용된 폐기물의 중량 비율(목표: 10% 이하, 2021년 설정)
|-
|9.7%
|11.9%
|10.0%
|8.6%
|유해 폐기물
|총 생성량(미터톤 x 1,000)
|1.6
|1.0
|0.7
|0.6
|0.7
|재활용을 위해 전송된 무게(%)
|71.0%
|68.0%
|63.8%
|44.0%
|40.7%
|제품 재사용 및 재활용
|총 수명 종료 제품 및 처리된 제품 폐기물(미터톤 x 1,000)
|16.9
|18.0
|12.4
|12.4
|10.3
|IBM의 제품 수명 종료 운영에서 처리를 위해 매립 또는 소각으로 보낸 수명 종료 제품 및 제품 폐기물의 중량 비율(목표: 중량 기준 총 3% 이하)
|0.5%
|0.3%
|0.4%
|0.7%
|0.7%
|(1) 가장 가까운 천 단위로 반올림되었습니다.
(2) 연간 에너지 사용량이 500MWh 미만인 IBM 지점 및 보고 시점에 유틸리티 청구서를 사용할 수 없었던 경우에는 4.7%의 에너지 소비량이 추산되었습니다.
(3) 재생 가능 전기 조달에는 계약 구매와 정기적인 전력망을 통해 IBM에 자동으로 제공되는 재생 가능 전기가 포함됩니다.
(4) IBM의 모든 범위 1 및 범위 2(시장 기반) 배출량을 포함합니다.
(5) Bureau Veritas는 당사의 2024년 온실가스 배출량 재고와 기반 데이터 및 계산 프로세스에 대한 제한적 보증 외부 감사를 실시했습니다.
(6) 범위 2 시장 기반 배출량은 이전에 범위 3 배출량, 범주 1 구매 상품 및 서비스로 보고되었던 코로케이션 데이터 센터에서의 전기 사용과 관련된 배출량을 포함하도록 재진술되었습니다.
(7) 범위 2 위치 기반 배출은 이전에 범위 3 배출, 범주 1 구매 상품 및 서비스로 보고되었던 코로케이션 데이터 센터에서의 전기 사용과 관련된 배출을 포함하도록 재진술되었습니다.
(8) 현재 IBM은 온실가스 프로토콜의 기업 가치 체인 배출량 회계 및 보고 표준에 정의된 15개 범주 중 4개 범주인 출장, 직원 출퇴근, 판매된 제품 사용, 업스트림 임대 자산에서 범위 3 배출량을 추산합니다.
(9) 판매된 제품 사용: 보고 연도 2024년부터는 달력년도 동안(이전에는 12개월 기간에 대해서만 추정됨) 판매된 하드웨어 제품의 전체 예상 수명 동안 발생할 미래 배출량을 고려하도록 계산법이 변경되었습니다. 이는 당사 고객이 최대 전력(이전에는 다양한 수준의 활용을 기준으로 추정됨)으로 그러한 제품을 지속적으로(연중무휴 24시간) 활용하는 경우를 추정하고, 당사 제품이 사용될 수 있는 데이터 센터 시설의 오버헤드 에너지 소비량과 관련 배출량을 더 이상 포함하지 않기 위해서입니다.
(10) 업스트림 임대 자산: 일부 국가에서는 IBM이 직원이 개인적인 용도로 사용할 수 있는 리스 차량을 제공합니다. 이러한 차량에 대해서는 배기가스 배출량이 낮은 차량을 리스하도록 하는 표준 가이드라인을 설정했습니다. 이 지침은 차량이 신형으로 교체됨에 따라 평균 자동차 배출량을 줄이는 데 도움이 됩니다.
(11) 출장: 보고 연도 2024년부터 보고된 수치에는 이전에 보고된 상업용 항공사 및 렌터카를 이용한 항공 여행의 수치 외에도 철도 및 호텔이 포함됩니다.
(12) 직원 출퇴근: 보고 연도 2024년부터 보고 방법이 수정되어 Red Hat과 IBM의 글로벌 직원 인구가 포함되었습니다.
(13) 생물학적 배출은 IBM의 바이오 연료 사용과 관련된 이산화탄소 배출입니다. 온실가스 의정서에 따라 이러한 배출은 별도의 항목으로 보고되며, 자연적인 CO2 순환의 일부로 간주되어 Scope 1 배출로 계산되지 않습니다.
(14) 지점별 대기 배출량은 전 세계 운영에서 발생하는 냉매 배출량 및 온실가스 배출량을 포함하지 않으며, 이는 별도로 보고됩니다.
| 여성
남성
|아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민
|흑인 또는 아프리카계 미국인
|하와이 원주민 또는 기타 태평양 섬 주민
|백인
|아시아인
|히스패닉 또는 라틴계
|2가지 이상의 인종
|아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민
|흑인 또는 아프리카계 미국인
|하와이 원주민 또는 기타 태평양 섬 주민
|백인
|아시아인
|히스패닉 또는 라틴계
|2가지 이상의 인종
|합계
|IBM EEO-1
|임원/고위 공무원 및 관리자
|5
|59
|-
|466
|122
|53
|4
|4
|80
|3
|839
|306
|82
|7
|2,030
|1급/중간급 공무원 및 관리자
|7
|167
|4
|1,133
|330
|108
|18
|11
|161
|8
|2,534
|908
|206
|23
|5,618
|Professional
|22
|982
|15
|5,012
|2,556
|735
|74
|46
|1,307
|39
|12,422
|4,865
|1,449
|114
|29,638
|기술자
|-
|38
|-
|174
|29
|31
|1
|4
|170
|5
|870
|121
|172
|6
|1,621
|영업 직원
|10
|184
|5
|1,021
|314
|162
|11
|25
|350
|8
|2,949
|692
|351
|22
|6,104
|관리 지원 직원
|1
|72
|-
|219
|19개
|33
|2
|1
|19개
|1
|89
|6
|13
|-
|475
|합계
|45
|1,502
|24
|8,025
|3,370
|1,122
|110
|91
|2,087
|64
|19,703
|6,898
|2,273
|172
|45,486
| 여성
남성
|아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민
|흑인 또는 아프리카계 미국인
|하와이 원주민 또는 기타 태평양 섬 주민
|백인
|아시아인
|히스패닉 또는 라틴계
|2가지 이상의 인종
|아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민
|흑인 또는 아프리카계 미국인
|하와이 원주민 또는 기타 태평양 섬 주민
|백인
|아시아인
|히스패닉 또는 라틴계
|2가지 이상의 인종
|합계
|Red Hat EEO-1
|임원/고위 공무원 및 관리자
|-
|-
|-
|21
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|49
|8
|2
|83
|1급/중간급 공무원 및 관리자
|1
|35일차
|-
|327
|53
|19개
|4
|3
|22
|-
|654
|98
|37일차
|13
|1,266
|Professional
|1
|132
|2
|959
|275
|89
|35일차
|12
|169
|4
|2,521
|504
|222
|98
|5,023
|기술자
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|영업 직원
|-
|9
|-
|181
|13
|9
|6
|-
|23
|3
|495
|55
|35일차
|18
|847
|관리 지원 직원
|-
|9
|-
|33
|6
|3
|2
|-
|-
|-
|4
|2
|1
|1
|61
|합계
|2
|185
|2
|1,521
|348
|122
|47
|15
|214
|7
|3,723
|677
|297
|130개국
|7,280
|데이터는 현직 풀타임, 파트타임, 아르바이트, 임시직(회사 급여 명부에 등록된 경우), 협동조합/인턴, 단기 장애 휴직자 등 IBM 및 Red Hat의 급여 명부에 등록된 모든 미국 직원을 포함합니다. 비활성 직원, 해고 직원 또는 계약 해지 직원, 은퇴 직원(단, 여전히 복리후생 또는 정산을 위해 급여 명부에 포함됨), 해외 주재원, 계약업체, 해외 지점의 급여 명부에 등록된 파견 근무자 또는 장기 장애 휴직자는 포함하지 않습니다.
기술직 근로자, 인부 및 조수, 서비스 근로자 및 직공 범주에 속하는 직원은 없습니다.
IBM은 비즈니스 윤리 및 합법적인 행동 원칙을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 사안에서 윤리적이고 합법적으로 행동하고 IBM의 높은 수준의 비즈니스 무결성을 유지하는 것이 IBM의 정책입니다.
IBM 직원은 항상 IBM의 비즈니스 행동 및 관련 지침을 준수해야 합니다. IBM 지침을 위반하면 해고를 포함한 징계를 받을 수 있습니다. 직원은 자신의 행동이 IBM 지침을 위반하는지 의문이 드는 경우 즉시 경영진과 상의해야 합니다.
또한, 정부 조달법 위반 사항이 확인되면 해당 정부 관계자에게 자발적으로 신속하게 공개하는 것이 IBM의 관행입니다. 이러한 알려진 위반 행위로 인해 IBM이 경제적 이익을 얻은 경우, 정부 고객에게 그에 따라 보상하는 것이 IBM의 관행입니다. IBM 직원은 정부 계약과 관련된 모든 위반 혐의를 직접 또는 Open Door 또는 Speak-Up 프로그램을 통해 적절한 경영진에게 즉시 알려야 합니다.
수석 부사장 겸 법률 고문은 비즈니스 행동 및 윤리에 관한 구체적인 지침을 제공하고, 적절한 경우 비즈니스 행동 지침 인증 프로그램을 포함한 정기적인 검토를 지휘하여 규정 준수를 보장할 책임이 있습니다. 각 운영 부서 또는 자회사는 인증 프로그램 관리를 포함하여 이러한 지침을 이행할 책임이 있습니다.
1995년 8월
IBM은 최고 수준의 품질을 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 품질은 IBM의 가치 제안과 브랜드 이미지의 기초를 형성하며, 고객의 성공에 필수적인 지속적인 관계를 구축하는 초석입니다.
IBM과 IBM의 오퍼링, 제품 및 서비스에 대한 고객의 인식은 시장에서 품질을 평가하는 기준이 됩니다. IBM의 목표는 고객이 IBM과 직접 상호 작용하거나 IBM이 서비스를 제공하는 모든 지역의 비즈니스 파트너를 통해 상호 작용할 때마다 고객에게 가치를 제공하는 것입니다. IBM은 고객의 피드백에 귀를 기울이고 인사이트를 활용하여 고객 경험과 품질을 개선합니다. IBM을 선택하고 비즈니스 파트너, 동료, 친구들에게 추천하는 고객의 결정은 IBM이 성공을 측정하는 방법 중 하나가 될 것입니다.
IBM 리더는 고객이 IBM과 상호 작용하는 방식을 이해하고, 측정 및 개선 목표를 정의하고, 품질 목표를 달성하기 위한 조치를 추진할 책임이 있습니다. 모든 IBM 직원은 IBM의 성장 행동의 본보기가 되어야 합니다.
2022년 3월
세계적으로 통합된 기업으로서 IBM의 비즈니스 프로세스는 한 국가의 국경 이상으로 확장되는 경우가 많습니다. 이러한 세계화는 IBM 그룹사(IBM) 전체의 통신 및 정보 시스템의 가용성뿐만 아니라 개인정보를 포함한 여러 유형의 정보를 전 세계적으로 처리하고 사용할 수 있는 능력을 요구합니다.
IBM은 직원, 고객, 비즈니스 파트너(고객 및 비즈니스 파트너 내의 연락처 포함) 및 기타 식별 가능한 개인에 대한 개인정보의 프라이버시 및 기밀을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 정보의 수집, 사용, 공개, 저장, 액세스, 전송 또는 기타 처리에 대한 통일된 관행은 IBM이 개인정보를 공정하고 적절하게 처리하고, 적절한 상황에서만 공개 및/또는 전송하는 데 도움이 됩니다.
본 정책 서한은 개인정보 수집, 사용, 공개, 저장, 액세스, 전송 또는 기타 처리에 대한 IBM의 구체적인 관행의 근간이 되는 일반 원칙을 명시하며, 여기에는 개인정보 보호 적용 설계의 일반 원칙이 포함됩니다. IBM이 전 세계에서 개인정보를 처리하는 데 이러한 일반 원칙이 적용됩니다.
일반 원칙은 다음과 같습니다.
IBM은 개인정보를 공정하고 합법적이며 투명한 방식으로 수집하고 처리합니다.
IBM은 특정 목적과 관련이 있고 필요한 개인정보만 수집하며, 수집 목적과 양립할 수 없는 방식으로만 개인정보를 처리합니다.
IBM은 처리 목적에 맞게 적절하고 관련성이 있으며 과도하지 않은 개인정보만 처리합니다.
IBM은 개인정보가 처리되는 목적에 따라 필요한 정도로 개인정보를 정확하고 완전하며 최신 상태로 유지합니다.
IBM이 개인정보를 식별할 수 있는 형태로 보관하는 기간은 개인정보를 수집한 목적에 필요한 기간을 초과하지 않습니다.
IBM은 적절한 상황에서만 IBM 내부 또는 외부에서 개인정보를 사용할 수 있도록 합니다.
IBM은 개인정보를 보호하기 위해 적절한 기술적 및 조직적 조치를 시행하고, IBM을 대신하여 개인정보를 처리하는 제삼자가 있는 경우, IBM을 대신하여 개인정보를 처리하는 것과 일치하는 방식으로만 처리하며 개인정보를 보호하기 위한 적절한 기술적 및 조직적 조치를 시행하도록 지시합니다.
IBM은 구속력 있는 기업 규칙 및 관련 법률에 명시된 대로 개인에게 개인정보와 관련된 액세스 및 수정 권한과 같은 적절한 권리를 제공합니다.
IBM은 고객을 대신하여 처리하는 개인정보를 안전하게 취급하기 위해 적절한 정책과 관행을 마련합니다.
IBM은 개인정보가 본 정책 서한에 따라 처리됨을 입증할 수 있는 기업 지침, 가이드라인, 적절히 훈련된 인력 및 기타 조치를 포함해 적절한 거버넌스를 갖출 것입니다.
개인정보를 접하는 IBM 직원은 본 정책 서신에 포함된 원칙에 따라 일관되게 행동해야 합니다.
이러한 원칙의 적용은 개인정보 처리와 관련된 해당 IBM 기업 가이드라인(및 그에 수반되는 이행 가이드라인)에 보다 구체적으로 설명되어 있습니다.
2018년 5월
IBM은 모든 비즈니스 활동에서 환경 문제에 대한 리더십을 발휘하기 위해 최선을 다하고 있습니다. IBM은 안전하고 건강한 작업장 제공, 환경 보호, 에너지 및 천연자원 보존을 위한 기업 정책을 각각 1967년, 1971년, 1974년에 공식화하여 오랫동안 시행해 왔습니다. 이는 수년 동안 환경과 비즈니스에 큰 도움이 되었으며, 다음과 같은 기업 정책 목표의 토대가 되었습니다.
IBM은 직원 건강 및 안전 분야에서 오랜 역사를 자랑합니다. 이 우선 사항을 중요하게 생각하는 것은 직원, 고객, 비즈니스 파트너, 방문객, 그리고 우리가 거주하고 일하는 지역 사회에 대한 지속적인 헌신을 뒷받침합니다. 당사의 건강 및 안전 관리 시스템의 목표는 안전하고 건강한 작업장 제공, 부상 및 질병 예방, 이러한 약속을 이행하기 위한 자원 제공을 포함합니다.
IBM은 다음을 위해 최선을 다하고 있습니다.
건강과 안전에 대한 IBM의 노력은 브랜드, 혁신 및 시장 리더십에 반드시 필요합니다. IBM은 이러한 분야에서 달성한 우수성을 계속 유지하기 위해 노력합니다.
2018년 9월
자세한 내용은 IBM의 건강 및 안전을 참조하세요.
IBM은 기업 및 사회적 책임에서부터 모든 관련 법률 및 규정 준수를 포함한 건전한 비즈니스 윤리에 이르기까지, 비즈니스 수행 방식에 대해 항상 높은 기준을 적용합니다.
이러한 행동 원칙은 모든 IBM 직원에게 적용됩니다. 그러나 이는 IBM 인사 정책 또는 관행 전반을 설명하기 위한 것은 아닙니다. 정책, 절차 및 관행에 대한 보다 자세한 내용은 IBM 비즈니스 행동 지침과 같은 문서에 포함되어 있습니다. 직원은 모든 IBM의 정책, 절차 및 관행을 항상 준수해야 하며, 궁금한 점이 있는 경우 경영진과 상의해야 합니다.
당사의 목표는 IBM 관리자와 직원이 이러한 원칙을 완벽하게 준수하도록 하는 것입니다. 이 문서의 부속 문서인 IBM 공급업체 행동 원칙은 IBM 공급업체와의 관계 및 IBM 공급업체에 대한 표준을 규정합니다.
강제, 담보(채무 담보 포함) 또는 계약 노동, 비자발적 교도소 노동, 노예 또는 인신매매를 사용해서는 안 됩니다. 여기에는 노동 또는 서비스를 위해 위협, 강제, 강압, 납치 또는 사기를 통해 사람을 운송, 은닉, 모집, 양도 또는 수용하는 행위가 포함됩니다. 회사가 제공하는 시설의 출입을 부당하게 제한해서는 안 되고, 시설 내 근로자의 이동의 자유를 부당하게 제한해서도 안 됩니다. 채용 절차 중에는 근로자가 출신 국가로 출국하기 전에 고용 조건에 대한 설명이 포함되고 근로자의 모국어(또는 법에서 달리 요구하지 않는 한 근로자가 이해할 수 있는 언어)로 작성된 서면 고용 계약서를 근로자에게 제공해야 합니다. 고용은 자발적이며 직원은 언제든지 고용을 종료할 수 있습니다. 고용주와 대리인은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고는 정부 발급 신분증, 여권, 취업 허가증 등 직원의 신분증 또는 출입국 관련 서류를 보유하거나 기타 방법으로 파기, 은닉, 압수하거나 직원의 접근을 거부해서는 안 됩니다. 근로자는 고용주 또는 대리인의 채용 수수료 또는 고용과 관련한 기타 수수료를 지불할 필요가 없습니다. 근로자가 이러한 수수료를 지불한 것으로 판명된 경우, 해당 수수료는 근로자에게 상환되어야 합니다.
IBM은 모든 관련 아동 노동법을 준수합니다. 당사는 해당 프로그램에 적용되는 모든 법률과 규정을 준수하는 합법적인 직장 학습, 인턴십 및 기타 유사한 프로그램의 사용을 지원합니다. 만 18세 미만 근로자(미성년 근로자)는 야간 근무, 초과 근무 등을 포함해 본인의 건강 또는 안전을 위협할 우려가 있는 업무를 수행해서는 안 됩니다. IBM은 관련 법률 및 규정에 따라 학생 기록의 적절한 유지, 교육 파트너의 엄격한 실사, 학생의 권리 보호를 통해 학생 근로자의 적절한 관리를 보장하고 모든 학생 근로자에게 적절한 지원과 교육을 제공합니다. 현지에 관련 법률이 없는 경우 학생 근로자, 인턴 및 견습생의 임금은 동일하거나 유사한 업무를 수행하는 다른 초급 근로자와 동일한 임금이 적용되어야 합니다. 아동 노동 사례가 발견되는 경우, 해당 사안은 글로벌 채용 담당 부사장 및 직원 및 노사 관계 담당 부사장에게 전달되어 즉각적인 시정 조치가 취해집니다.
IBM은 최소한 최저 임금, 초과 근무 시간, 일당, 비면제 또는 면제 분류 및 기타 보상 요소와 관련된 법규를 포함하여 모든 관련 임금 및 근무 시간 법규를 준수하고 법적으로 의무화된 혜택을 제공합니다. 직원이 받는 급여와 관련해, 초과 근무 수당 및 적절한 경우 그 계산을 포함하여 수행한 업무에 대한 정확한 보상을 확인할 수 있는 충분한 정보가 이해하기 쉬운 방식으로 포함된 급여 명세서 또는 이와 유사한 문서가 시기적절하게 제공됩니다. 모든 임시직, 파견직 및 아웃소싱 인력 사용은 현지 법률의 한도 내에서 이루어집니다.
IBM은 법으로 규정된 최대 근무 시간을 초과하지 않으며 초과 근무에 대해 적절하게 보상합니다. 직원은 본인이 동의한 특별한 업무 상황 또는 직책의 특성상 초과 근무가 필요한 경우(예: 면제 근로자 및 임원, 관리자 또는 전문직 직원)를 제외하고는 초과 근무를 포함하여 주당 60시간을 초과하여 근무할 필요가 없습니다. 주당 최대 근무 시간이 더 짧은 국가에서는 해당 기준이 적용됩니다. 직원에게는 주 7일 근무일 중 최소 1일의 휴가가 허용됩니다.
IBM은 인종, 피부색, 종교, 연령, 국적, 사회적 또는 민족적 출신, 계급, 성적 지향, 성별, 성 정체성 또는 표현, 결혼 여부, 임신, 정치적 성향, 노조 가입, 보호 대상 유전 정보, 장애, 보장 대상 퇴직 군인 지위 또는 기타 관련법에 의해 보호되는 특성을 이유로 채용, 승진, 교육, 직원 보상 및 고용 관행에서 차별하지 않습니다. IBM은 위에서 언급한 범주를 바탕으로 차별 또는 괴롭힘이 없는 근무 환경을 조성할 것입니다. 근로자에게는 종교적 관습을 위한 합리적인 편의가 제공되어야 합니다. 또한 근로자 또는 잠재적 근로자에게 차별적인 방식으로 사용될 수 있는 의학적 검사나 신체검사를 요구해서는 안 됩니다.
IBM은 모든 직원을 존중하고 존엄하게 대하며 체벌, 폭력 위협 또는 기타 형태의 학대, 신체적 강압 또는 괴롭힘을 사용하지 않습니다. 이러한 요건을 뒷받침하는 징계 정책 및 관행을 명확하게 정의하고 근로자에게 전달해야 합니다.
현지 법률에 따라 IBM은 단체 교섭과 평화적 집회에 참여할 목적으로 모든 직원이 노동 단체 또는 노동 조합을 포함하여 자신이 선택한 근로자 단체를 결성하고 가입하거나 해당 단체의 결성 및 가입을 자제할 수 있는 법적 권리를 존중합니다. IBM은 직원 및 타사 참여와 관련하여 전 세계 관련 현지 법률을 준수하며, 직원의 노동 조합 가입 여부를 이유로 차별하지 않습니다. IBM은 직원의 조직화 권리를 존중하며, 모든 직급의 관리자에게 이러한 권리를 인식시킵니다. 직원 및/또는 그 대리인은 근무 조건 및 관리 관행과 관련하여 차별, 보복, 협박 또는 괴롭힘에 대한 두려움 없이 경영진과 공개적으로 소통하고 아이디어와 우려 사항을 공유할 수 있어야 합니다. IBM 및 IBM 직원들의 이익은 직원과 경영진이 직접 소통하는 협력적인 업무 환경을 통해 가장 잘 실현된다는 것이 당사의 오랜 신념입니다. IBM은 이러한 유리한 고용 조건을 확립하고, 직원과 관리자 간의 긍정적인 관계를 촉진하며, 직원 커뮤니케이션을 원활하게 하고, 직원 개발을 지원하기 위해 노력합니다.
IBM은 모든 관련 법률과 규정을 준수하여 직원들에게 안전하고 건강한 직장을 제공합니다. 이러한 의무에 따라 IBM은 생활 안전, 사고 조사, 화학 안전, 인체 공학 등을 포괄하는 효과적인 프로그램을 마련하고 시행하며, 회사가 직원에게 제공하는 모든 주거 및 교통수단에서 안전한 상황 및 안전 기준을 제공합니다. 근로자는 자신의 모국어로 건강 및 안전 교육을 받게 됩니다. 건강 및 안전 관련 정보는 시설 내에 명확하게 게시되어야 합니다.
IBM은 환경 보호를 염두에 두고 비즈니스를 운영합니다. IBM은 최소한 화학 물질 및 폐기물 관리 및 폐기, 재활용, 산업 폐수 처리 및 배출, 대기 배출 통제, 환경 허가 및 환경 보고에 관한 요건 등 모든 관련 환경법, 규정 및 표준을 준수합니다. IBM은 또한 설계, 제품 사양, 계약 문서에서 요구하는 대로 IBM에 제공되는 제품 또는 서비스와 관련된 추가적인 환경 요구 사항도 준수합니다.
IBM은 비즈니스를 수행하는 모든 위치에서 모든 관련 법률, 규정 및 기타 법적 요구 사항을 준수합니다.
IBM은 직원들이 가장 높은 윤리적 기준에 따라 업무를 수행할 것을 기대하며, 직원들이 반드시 따라야 하는 업무 행동 지침을 유지하고 관리합니다. IBM은 해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act)과 뇌물수수, 부패 및 금지된 비즈니스 관행에 관한 모든 법률과 규정을 엄격히 준수합니다. IBM은 IBM을 위한 비즈니스 또는 기타 이익을 얻는 대가로 고용 또는 기타 형태의 업무 경험(유급 또는 무급)을 제공하지 않습니다. IBM 글로벌 조달은 분쟁 광물에 관한 IBM의 정책을 유지 및 관리합니다.
IBM은 모든 직원이 경영진에게 제안하고 불만을 제기할 수 있는 열린 커뮤니케이션 채널을 제공합니다. IBM은 성희롱을 포함한 모든 형태의 괴롭힘을 아우르는 직원 불만 사항에 대해 본사와 직접 연락할 수 있는 채널을 운영하고 있습니다.
IBM은 정책, 관행 및 절차를 준수하기 위해 비즈니스 감사를 수행합니다. 당사는 현지 법률 및 규정에 따라 기록을 보관합니다.
IBM은 직원에 관한 정보의 프라이버시 및 기밀을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. IBM은 일부 국가의 법률에 따라 인종 또는 민족, 정치적 의견 또는 철학적 신념, 노동조합 가입 여부, 건강 또는 성생활에 관한 정보 등 직원에 관한 특정 정보가 '민감한' 정보로 간주되어야 함을 인지하고 있습니다. 가능한 경우 이러한 민감한 정보는 특정 개인을 식별할 수 없도록 집계되거나 익명의 형태로 처리되어야 합니다. 이러한 조치가 가능하지 않은 경우 IBM은 해당 현지 법률(및 그 법률에 규정된 지정된 안전장치)에 따라 필요한 경우, 직원의 동의를 얻거나 법적 클레임의 수립, 행사 또는 방어에 필요한 경우에만 정보를 처리합니다. 모든 직원은 IBM 고객, 공급업체 및 비즈니스 파트너에 대한 정보를 직무 및 IBM 비즈니스 행동 지침에 따라 사용해야 합니다.
IBM은 직원들의 커뮤니티 참여를 장려하고 긍정적인 영향을 강화하기 위해 다양한 프로그램을 제공합니다. 이러한 글로벌 프로그램에는 직원 자원봉사를 지원하는 온라인 도구 및 리소스 모음인 온디맨드 커뮤니티, 장기 자원봉사를 약속한 직원에게 현금 또는 IBM 장비를 지원하는 프로그램인 커뮤니티 보조금, IBM이 학교 및 비영리 단체에 직원 보조금을 매칭하는 프로그램인 매칭 그랜트(Matching Grant) 등이 포함됩니다.
IBM의 최고경영자(CEO) 또는 고위 임원이 발행하는 공식적인 기업 정책은 IBM 내에서의 회사 전반의 행동과 모든 제삼자와의 행동에 적용됩니다. IBM의 기업 정책에는 당사의 가치 및 당사의 의사 결정에 기반이 되는 관리 시스템이 반영됩니다.
이 지침은 IBM 본사, 사업부, 완전 소유 자회사 및 IBM 비즈니스 행동 지침의 적용을 받는 대주주 소유 자회사에 적용됩니다.
2018년 7월
IBM은 높은 수준의 기업 책임을 위해 최선을 다하고 있습니다. 기업 책임의 정의에는 환경적 책임뿐만 아니라 직원, 고객, 비즈니스 파트너 및 당사가 사업을 영위하는 지역 사회에 대한 사회적 관심도 포함됩니다.
기업의 사회적 책임 기준과 관행을 뒷받침하는 것은 인권 존중에 대한 헌신입니다. 인권에 대한 IBM의 입장은 UN 기업과 인권 이행 원칙(UN Guiding Principles on Business and Human Rights), 직장에서의 기본 원칙 및 권리에 관한 ILO 선언(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work), UN 세계 인권 선언(UN Universal Declaration of Human Rights)을 비롯한 국제 표준에 근거를 두고 있습니다.
IBM은 전 세계적으로 투명성을 높이고 사업을 영위하는 모든 관련 법률과 규정을 준수하는 엄격한 기업 지배 구조 시스템에 따라 강력한 윤리 및 청렴 문화를 갖추고 있습니다.
IBM은 회사의 역사 전반에 걸쳐 기업의 책임에 대해 사려 깊고 포괄적인 접근 방식을 취해 왔으며, 이는 IBM의 가치에 기반하고 이해관계자들이 특히 관심을 갖는 네 가지 영역인 직원 및 지역 사회 지원, IBM의 제품과 운영이 환경에 미치는 영향, 글로벌 공급망 관리, 회사의 지배 구조, 윤리, 청렴성을 고려한 것입니다.
IBM의 접근 방식은 당사의 업무가 비즈니스 성공 뿐만 아니라 국가, 도시, 정부, 지역 사회, 지구의 중요 인프라의 효율성과 혁신에 영향을 미칠 수 있다는 점과 방대한 이해관계자 네트워크를 염두에 두고 있습니다.
IBM은 기술과 전문성을 사회 문제에 적용할 수 있는 새로운 기회를 발굴하고 실행하며, 기존의 기업 책임 프로그램과 이니셔티브를 확장하여 최대의 이익을 달성하고, 직원과 다른 사람들이 지역사회에 봉사하도록 권한을 부여하며, 기업 시민 의식과 인권 존중을 회사 전반에 통합하는 등 다양한 방식으로 글로벌 기업으로서 IBM의 긍정적인 영향을 극대화하기 위해 노력합니다.
IBM은 지역 사회 경제 개발, 교육, 건강, 문맹 퇴치, 언어 및 문화를 포함한 특정 사회 문제에 대한 참여와 프로그램에 중점을 두고 있습니다. 이러한 분야는 기본적인 인간과 더 넓은 사회가 필요로 하는 분야이며 IBM의 기술과 인재를 활용하여 문제를 해결하고 인권 증진에 기여할 수 있는 분야이기도 합니다.
IBM의 비즈니스 행동 지침(BCG)은 IBM 직원을 위한 글로벌 행동 강령 역할을 하며, 높은 윤리적 행동 및 의사 결정에 대한 IBM의 오랜 약속을 반영합니다. 여기에는 IBM의 기업 윤리 기준, 기본 가치 및 원칙이 명시되어 있습니다.
BCG는 회사 전체의 활동을 규율하는 공식적인 기업 지침으로 보완됩니다. 당사의 비즈니스에서 가장 근본적이고, 따라서 가장 오래 지속되는 가치에 대한 명확한 방향을 제시하는 것이 목적입니다. 환경 문제나 데이터 개인정보 보호와 같은 특정 영역에 대한 지침 외에도 기업 정책에는 글로벌 고용 표준도 포함되어 있습니다.
이러한 원칙은 IBM 직원에게 적용되며, 'IBM의 책임' 웹페이지에 자세히 설명되어 있습니다. 당사의 관리자와 직원은 본 기준을 철저히 준수할 것으로 기대됩니다.
글로벌 고용 기준은 인권에 중요한 영역을 다루고 있으며, 특히 다음과 같은 약속을 포함합니다.
강제 노동 또는 아동 노동을 사용하지 않을 것. 모든 관련 임금 및 시간 법규를 최소한으로 준수할 것. 근로 시간에 대한 법적 제한을 준수할 것. 차별이나 괴롭힘이 없는 근무 환경을 조성하고 모든 직원을 존중하고 존엄하게 대우할 것. 노동 단체 또는 노동 조합을 포함한 근로자 단체에 가입할(또는 가입하지 않을) 직원의 법적 권리를 존중할 것. IBM은 유리한 고용 조건을 확립하고, 직원과 관리자 간의 긍정적인 관계를 촉진하며, 직원 커뮤니케이션을 촉진하고 직원 개발을 지원하기 위해 노력합니다.
당사는 직원을 교육하고, 정기적으로 검토를 시행하여 정책, 관행 및 절차의 준수 여부를 확인합니다. 예를 들어 IBM 직원은 정기적으로, 보통 매년 BCG 인증을 받고 온라인 대화형 교육을 이수해야 합니다.
타사와의 협력은 고객의 요구 사항을 충족하는 데 있어 IBM 비즈니스의 필수적인 부분입니다. IBM의 비즈니스 파트너 행동 강령은 직원들에게 강요, 차별, 괴롭힘이 없는 업무 환경을 제공하는 등 IBM이 비즈니스 파트너에게 기대하는 최소한의 비즈니스 행동 기준과 관행에 대해 설명합니다. 관련 법률 및 규정이 본 행동 강령보다 관대한 경우, 비즈니스 파트너는 IBM 행동 강령을 준수해야 합니다. 적절한 경우, IBM은 비즈니스 파트너에게 윤리 및 청렴성에 관한 온라인 교육을 제공하며 경우에 따라 실시간 교육도 제공합니다.
공급망 관계에 있어 IBM은 글로벌 공급 기반에 대한 단일 규범으로 책임 있는 비즈니스 연합(RBA) 행동 강령(이전의 EICC 행동 강령)을 사용합니다. RBA 행동 강령은 노동, 건강, 안전, 환경 보호, 윤리, 경영 시스템 등 여러 사회적 책임 영역에 걸쳐 IBM과 거래하는 공급업체에 대한 기대치를 명시하고 있습니다. IBM의 목표는 공급업체와 협력하여 공급업체가 RBA 행동 강령을 완전히 준수하도록 장려하는 것이며, 이러한 표준이 IBM을 위해 상품과 서비스를 생산하는 확장된 공급처에 단계적으로 적용되기를 기대합니다. IBM은 공급업체 선정 프로세스에서 이러한 기준을 고려하고 필요에 따라 주기적인 제삼자 공급업체 규정 준수 감사를 통해 지속적인 성과를 모니터링합니다. IBM은 RBA 행동 강령을 준수하지 않는 공급업체에 대해 조치를 취할 수 있는 권리를 보유하며, 계약 조건에 따라 거래를 축소하거나 종료하는 등의 조치를 고려할 수 있습니다.
IBM은 모든 직원이 경영진에게 제안 및 불만을 제기할 수 있는 열린 커뮤니케이션 채널을 제공하고 있으며, 직원 불만 사항에 대해 경영진과 연락할 수 있는 채널, 전문가와 논의하여 도움을 받을 수 있는 채널, 익명으로 문제를 제기할 수 있는 채널도 운영하고 있습니다. 여기에는 모든 형태의 괴롭힘 및 성적인 성격의 위법 행위를 포함한 모든 종류의 불만 사항이 포함될 수 있습니다. IBM은 우려 사항이나 위반 의심 사항을 보고한 직원에 대한 위협 또는 보복 행위를 용납하지 않습니다. 공급업체, 비즈니스 파트너 등이 우려 사항 또는 위반 의심 사항을 보고할 수 있는 추가 커뮤니케이션 채널이 마련되어 있으며, 여기에는 익명 보고 제출 방법도 포함됩니다.
IBM 고위 경영진은 인권에 대한 헌신과 IBM의 전반적인 규정 준수 프로그램 준수를 포함하여 경제적, 환경적, 사회적 기업 책임 프로그램과 진행 상황에 대해 궁극적으로 책임을 집니다. IBM 이사회와 CEO는 매년 IBM의 기업 책임 프로그램과 진행 상황을 검토합니다. 기업의 책임에 대한 헌신은 다음 포럼을 통해 회사 전체에서 장려되고 비즈니스 전반에 통합됩니다.
IBM의 기업 책임 경영진 운영 위원회 및 실무 그룹은 비즈니스 전반의 기능 영역의 고위 임원으로 구성되며, IBM의 기업 시민 의식 및 기업 업무 담당 부사장이 의장을 맡고 있습니다. 이 위원회는 정기적으로 회의를 개최하여 주요 인권 및 기업의 사회적 책임 문제에 대한 리더십과 방향을 제시합니다. 각 기능 영역은 자체 목표와 전략을 개발할 책임이 있으며, 조직 전체의 목표는 운영 위원회의 승인을 받습니다.
기능별 대표(글로벌 대표 포함)로 구성된 기업 책임 실무 그룹은 정기적인 회의를 통해 IBM의 인권 및 기업 책임 활동과 이해관계자 참여를 관리합니다. 실무 그룹은 기업의 책임과 인권 분야의 주요 표준과 전략적 문제를 검토하고, 운영 위원회에 연중 언제든 권고안을 제시합니다.
IBM은 인권 및 기업 책임 프로그램과 관행을 검토하고 영향을 미치는 이해관계자들과 적극적으로 협력합니다. 당사는 이해관계자의 참여가 의사소통과 자문 이상의 의미를 갖는다고 생각합니다. IBM에게 이는 비즈니스 참여와 협업이며, 지역 사회, 정부, 투자자, 사회 부문과 어깨를 나란히 하고 함께 일하는 것입니다. IBM은 당사와 마찬가지로 기업 시민 의식과 지속가능성에 대해 혁신적이고 글로벌하며 개방적이고 협력적인 접근 방식을 취하는 조직들과 긴밀히 협력하고 있습니다.
연례 기업 책임 보고서, 추가 GRI 보고서, 다양성 및 기회 균등과 같은 특정 영역에 대한 특정 임시 간행물을 통해 기업 책임 이니셔티브와 진행 상황을 공개적으로 보고합니다.
IBM의 직원들은 모든 배경과 경험을 지닌 재능 있고 다양한 인력을 대표합니다. 모든 IBM 직원의 잠재력을 최대한 발휘하는 것은 IBM이 경쟁에서 성공하기 위한 혁신과 창의성의 기본이며, 비즈니스 우선 순위입니다. 평등한 기회에 대한 IBM의 오랜 약속은 건전한 비즈니스 판단을 기반으로 하며, IBM의 가치에 기반을 두고 있습니다.
IBM은 직장에서의 다양성, 포용 및 평등을 이루기 위해 100년 이상 노력해 왔습니다. 이러한 유산과 글로벌 사회에서 형평성을 증진하기 위한 지속적인 노력 덕분에 IBM은 다양성과 포용성을 선도하는 기업이 되었습니다. IBM은 회사의 가치와 신념에 따라 모든 직원이 각자의 다름에도 불구하고 서로의 다름으로 인해 성장할 수 있는 환경을 조성하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
1953년 Thomas J. Watson, Jr.가 정책 서신 4호를 발표하면서 IBM은 "인종, 피부색 또는 신념에 관계없이 특정 직무를 수행하는 데 필요한 성격, 재능 및 배경을 갖춘 인재"를 채용하기 위해 최선을 다해왔습니다. 이는 현대적인 환경에서 해석되며, 여러 지방법을 준수하기 위해 인종, 피부색, 종교, 성별, 성 정체성 또는 표현, 성적 지향, 출신 국가, 계급, 유전적 특성, 임신, 정신적 및 신체적 장애, 신경다양성, 연령 또는 관련법에 의해 보호되는 기타 특성에 관계없이 직원의 고용, 승진 및 보상과 같은 활동을 지속하는 것이 IBM의 정책으로 해석됩니다. IBM은 장애를 가진 직원 및 기타 직원이 효과적으로 업무를 수행할 수 있도록 하기 위해 회사가 적절하다고 판단하는 경우 합리적인 편의 시설을 제공합니다.
관리자와 직원은 직원 및 당사와 거래하는 모든 사람 간의 다양성을 존중하고 소중히 여김으로써 모든 형태의 차별, 괴롭힘, 따돌림 및 보복이 없는 근무 환경을 조성해야 합니다. IBM의 모든 관리자는 IBM의 정책과 이 주제에 관한 모든 관련 법률을 준수하고 포용성에 대한 IBM의 약속을 지켜야 합니다.
2025년 4월
IBM은 전 세계 어느 곳에서 사업을 운영하든, 공정하고 공평한 방식으로 비즈니스를 수행하기 위해 노력합니다. 이러한 목표에 따라 당사는 사업을 영위하는 국가의 현지 법률과 관습을 준수하며, 해당 국가의 토착 기업과 긴밀한 협력 관계를 구축하기 위해 적극적으로 노력합니다.
모든 기업이 IBM의 마케팅, 조달 및 계약 활동의 모든 영역에 참여할 수 있는 동등한 기회를 제공하는 것이 IBM Corporation의 정책입니다. 이 정책은 사업주의 인종, 피부색, 종교, 성별, 임신 여부, 성 정체성 또는 표현, 성적 지향, 출신 국가, 계급, 장애, 연령, 특수 장애인 또는 기타 퇴직 군인으로서의 지위와 관계없이 모든 회사 또는 기관에 적용됩니다.
미국에서 이러한 활동은 소기업, 소규모 장애인 사업체, 여성 소유 소기업, HUBZone 사업체, 퇴직 군인 소유 사업체 및 상이 군인 등을 다루는 법률을 포함하여 모든 관련 연방법, 주법 및 지방법을 준수합니다.
이 정책은 제품 또는 서비스 등 모든 지출 영역에 적용됩니다. 모든 IBM 조직은 이 정책을 이행하고 이 약속에 대한 IBM의 성과를 보장하는 프로그램이 있는지 확인하기 위한 조치를 취해야 합니다.
2025년 5월
IBM은 오랫동안 IBM 직원이 아닌 개인 시민으로서 정치에 참여하는 것을 정책으로 삼고 있습니다. 따라서 정치 후보자 또는 정당에 돈, 상품 또는 서비스와 같은 자원을 기부하지 않는 것이 IBM Company의 정책입니다. 이 정책은 IBM이 사업을 영위하는 모든 국가에서 동일하게 적용되며, 이러한 기부가 해당 국가에서 합법적으로 간주되는지 여부와 관계없이 적용됩니다.
IBM은 직원들이 각자의 지역 사회와 국가에서 정치 활동에 참여할 것을 권장합니다. 회사는 공직에 출마하거나, 공직을 맡고 있거나, 선거 운동 또는 선거 기간 동안 중요한 정당 의무를 이행하기 위해 직장을 비워야 하는 직원을 위해 모든 합리적인 조치를 취할 것입니다. IBM은 직원에게 정치 활동을 위한 유급 휴가를 제공하지 않습니다. 그러나 IBM이 사업을 운영하는 국가에 고용주가 공직에 있는 직원에게 유급으로 휴가를 제공해야 하는 법률이 있는 경우, 해당 법률이 우선 적용됩니다.
IBM은 다양한 수준의 정부와 비즈니스를 수행하기 때문에, 공직을 보유한 IBM 직원의 이해 상충 상황을 방지하기 위한 절차를 마련했습니다. 이러한 절차를 따라야 합니다.
1975년 12월
호혜성에 따라 구매하거나 판매하지 않는 것이 IBM의 정책입니다.
IBM은 제품의 높은 성능 기준을 유지하기 위해 품질, 가격, 공급업체의 신뢰성을 기반으로 모든 구매를 결정합니다. 호혜성을 구매 고려 사항으로 삼으면 공급 분야를 제한하고 제품 품질과 가격을 위태롭게 할 수 있습니다.
또한 판매 활동을 돕기 위해 광범위한 구매를 사용해서는 안 됩니다. 고객이 호혜적 고려 사항에 구애받지 않고 자유롭게 구매할 수 있도록 해야 합니다.
1966년 11월