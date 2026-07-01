AI의 환경 발자국은 모델 아키텍처, 학습 방식, 워크로드 오케스트레이션, 하드웨어 성능 및 칩 제조에 사용되는 자재 등 상호 연결된 여러 요소에 의해 결정됩니다. 이러한 요소들은 서로 밀접하게 연결되어 있으므로 어느 한 가지 조치만으로는 충분하지 않습니다. 그렇기 때문에 IBM은 AI 시스템을 전체적인 관점에서 설계하며, 다양한 효율성 기법과 IBM의 자체 혁신 기술을 적용하여 불필요한 컴퓨팅을 최소화하고 인프라를 최대한 효율적으로 활용하고 있습니다. IBM의 개방형 고성능 Granite 모델은 하이브리드 아키텍처와 Mixture of Experts(MoE) 기법을 사용하여 메모리 요구 사항을 크게 줄이면서도 높은 정확도를 제공합니다. 적정 규모의 모델은 각 작업의 성능 요구 사항을 충족할 수 있는 가장 작은 모델을 조직이 선택할 수 있도록 지원합니다.

적정 규모의 모델을 확장 가능한 개방형 AI 플랫폼에 배포하면 온프레미스 또는 클라우드 등 가장 적합한 인프라에서 워크로드를 실행할 수 있습니다. IBM은 오픈 소스 에코시스템에 기여하고 Red Hat OpenShift AI 및 Red Hat AI Inference와 같은 엔터프라이즈 AI 플랫폼을 제공함으로써 대규모 환경에서 더욱 효율적인 학습과 추론을 지원하고 있습니다. 인프라 계층에서는 Telum II 프로세서와 혁신적인 냉각 및 라우팅 기술을 기반으로 하는 IBM Power11, LinuxONE 5 및 IBM z17 등의 시스템이 더 낮은 전력으로 높은 AI 처리량을 제공합니다. 이러한 시스템은 Spyre Accelerator와 함께 사용할 경우 까다로운 AI 워크로드에서도 에너지 효율성을 향상하면서 성능을 더욱 높일 수 있습니다.



모델, 플랫폼 및 하드웨어를 함께 최적화함으로써 IBM은 AI를 더욱 효율적으로 제공하고, 시스템과 에너지 단위당 더 높은 처리량을 실현합니다. 이러한 풀스택 효율성은 AI 시스템의 확장을 지원하는 동시에 환경 관리를 지원하고 장기적인 운영 복원력을 강화합니다.