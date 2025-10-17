IBM의 목표는 에너지를 절약하고 재생 가능한 전기를 구매하여 잔여 온실가스 배출량을 350,000mtCO2e 미만으로 줄이고, 실현 가능한 기술을 사용하여 이러한 잔여 배출량을 제거함으로써 2030년까지 순 배출량 제로를 달성하는 것입니다. 당사의 순 배출량 제로 목표는 다음과 같은 추가 목표로 뒷받침됩니다.
에너지 및 기후 목표에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.
IBM은 1973년에 글로벌 에너지 절약 프로그램을 수립했으며, 방법론을 개발하여 이에 기반하여 1975년에 첫 번째 에너지 절약 목표를 수립했습니다. 당사는 에너지 소비를 더욱 줄일 방안을 집중적으로 모색하고 있습니다.
에너지 소비
2024년 IBM의 글로벌 운영에 따른 총 에너지 소비량은 모든 상품을 통틀어 약 2,236,000MWh였으며, 이 중 83%가 전기였습니다. 이 소비량은 2023년 대비 2% 감소한 것이며, 이는 운영 효율성 향상과 에너지 절약에 지속적으로 집중함으로써 얻은 결과입니다. 일부 운영에서는 Granite AI 모델 개발 및 교육과 관련된 워크로드 증가로 인해 소비가 증가했지만, 이러한 증가는 다른 운영에서의 감소로 상쇄되었습니다.
에너지 절약 프로젝트
2024년에는 전 세계 160곳 이상의 IBM 사업장에서 675건의 에너지 절약 프로젝트를 시행하여 약 98,000MWh의 에너지 소비와 29,000mtCO2e를 방지했습니다. 2024년 말 기준으로 IBM은 2021년 이래 2,650건의 에너지 절약 프로젝트를 완료하여 355,000MWh의 에너지 소비를 방지했으며, 이를 통해 2025년의 절약 목표를 1년 앞당겨 초과 달성했습니다. 에너지 절약의 주요 동인은 데이터 센터 전반의 IT 장비 업그레이드였습니다. 당사는 이제 2030년까지 순 배출량 제로를 달성한다는 궁극적인 목표에 맞춰 범위 1의 배출량을 직접 제거하는 이니셔티브에 절약을 위한 노력을 집중하고 있습니다.
데이터 센터 에너지 효율성
당사는 데이터 센터가 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 에너지 효율성에 초점을 맞춘 다각적인 접근 방식을 구현합니다.
공간 활용: 기존 시설 내 공간 사용을 최적화하여 워크로드 밀도를 높여서 컴퓨팅 전력 단위당 에너지 소비를 줄입니다.
기술 업그레이드: 당사는 에너지 효율적인 IT 인프라에 투자하여 하드웨어 및 소프트웨어 효율성의 발전을 활용합니다.
임대 전략: 당사는 재생 가능한 전기를 사용할 수 있고 에너지 효율성이 뛰어나며 최첨단 냉각 및 전력 관리 시스템을 갖춘 코로케이션 데이터 센터를 우선적으로 임차합니다.
데이터 센터의 전력 사용 효율성(PUE)을 측정하여 데이터 센터 냉각 효율성 목표 대비 성능을 추적합니다. 2024년에는 추정 가중 평균 PUE가 2019년 기준 대비 25.5% 개선된 1.41에 도달하여 2025년 데이터센터 냉각 효율성 목표가 초과 달성되었습니다.
재생 가능 전기 에너지 소비
당사는 2024년에 재생 가능 전력 소비량을 약 1,480,000MWh로 늘렸습니다. 이는 전체 전력 소비량의 79.6%를 차지하며, 2025년 재생 가능 전력 구매 목표를 1년 앞당겨 달성한 수치입니다. 재생 가능 전기 구매에는 전력 공급업체로부터 직접 계약하거나 임대인을 통해 확보한 67.6%와 이미 전력망에서 공급받는 12%가 포함됩니다.
데이터 센터 재생 가능 전력 소비
전반적으로 당사 데이터 센터에서 소비되는 전력의 83%는 재생 가능한 자원에서 나왔습니다. 2024년 전 세계적으로 35개의 데이터 센터에 재생 가능한 전력이 100% 공급되었습니다.
재생 에너지 조달 전략 및 보고
재생 가능 전력 소비량을 보고할 때는 실제 소비가 발생하는 그리드 지역에서 사용된 전력량만을 계산합니다. 우리는 다른 그리드 지역에서 구매한 개별적인 재생 가능 에너지 인증서에 해당하는 전력을 실제로 소비할 수 없는 경우, 이 인증서를 바탕으로 '재생 가능 비율'을 계산하지 않습니다. '그리드 지역'의 정의는 미국 에너지 정보국(U.S. Energy Information Administration)1이 전력 균형 당국의 관할지를 정의하는 방식과 일치합니다. IBM은 다른 관할 구역에도 동일한 개념을 적용합니다.
IBM은 보고된 재생 가능 전기 소비량에 풍력, 수력, 바이오매스, 태양광 및 지열 에너지원에서 생산된 재생 가능 전기를 포함합니다. 전력이 신규 또는 기존의 발전원에서 생성되었는지, '추가적'으로 생산되었는지 등의 여부와 관계없이, 대형 수력 발전소에 대해 차별을 두지 않고, 계약을 통해 구매한 모든 재생 가능한 전력을 보고합니다. IBM은 전력을 구매함으로써 공급업체가 재생 가능한 전력의 공급을 유지하고 규모를 확대하기를 바라는 의사를 전달합니다. 또한 이러한 접근 방식은 모든 재생 가능한 전력원이 경제의 탈탄소화에 기여한다는 인식을 반영하는 것입니다.
IBM이 자사가 실제로 위치해 있는 전력망 지역에서 생산된 재생 가능 전기를 조달하더라도, IBM에 전달되는 전기 중 일부는 화석 연료나 다른 에너지원에서 생산되었을 수 있습니다. 그러나 조달한 순 재생 가능 전기 총량은 IBM이 주장한 금액과 일치할 것입니다. 이는 재생 가능 전기가 생성되는 시간(예: 햇빛이 있거나 바람이 부는 시간)이 전기를 사용하는 시간과 일치하지 않을 때 발생합니다.
재생 가능한 전기 소비량을 계산하는 IBM 방법론
IBM는 재생 가능한 전기 소비를 두 가지 카테고리로 구분합니다.
IBM은 공급업체와의 계약 내용을 바탕으로 구매한 재생 가능 전력량을 산정합니다. 일반적으로 IBM은 구매한 전력량에 상응하는 번들 재생 에너지 인증서(REC) 또는 원산지 보증서(GoO)를 취득하여 계약 정보를 확인합니다. REC 또는 GoO가 제공되지 않는 지역의 경우, IBM은 REC 또는 GoO에 상응하는 다른 문서를 확보하여 대체 증거로 사용합니다.
IBM은 국제에너지기구(International Energy Agency)2, 미국 환경보호국(U.S. Environmental Protection Agency)3(그리드 하위 지역 수준), 캐나다 에너지 규제 기관(Canada Energy Regulator)4(주 수준)에서 제공하는 공개적으로 사용 가능한 전력원별 발전 데이터를 사용하여 그리드 공급 재생 가능 전력을 추정합니다. IBM은 각 보고 주기에 신뢰할 수 있는 최신 데이터를 확보하고자 노력합니다.
IBM은 바람직한 메트릭을 보여주기 위해 특정 유형의 운영에 재생 에너지 소비량을 임의로 할당하지 않습니다(예: 회사의 모든 재생 에너지 소비량을 데이터 센터 운영에 할당하는 경우). 회사의 접근 방식은 시설 수준에서 전력을 소비하는 작업에 비례하여 재생 에너지 소비량을 할당하는 것입니다.
3 2018년 미국 환경보호청(EPA) eGrid 요약표
IBM의 온실가스 배출 감축 목표
IBM은 2021년에 5세대 GHG 배출량 감축 목표를 수립했습니다. 이 목표는 인수 및 매각을 반영하여 2010년을 기준으로 2025년까지 운영상 GHG 배출량을 65% 감축하는 것입니다. 여기에는 IBM의 모든 범위 1 및 범위 2 배출량은 물론, 코로케이션(co-location) 데이터 센터에서의 전기 사용과 관련된 배출량도 포함됩니다. 2024년부터 이전에는 범위 3 배출량으로 분류되었던 이러한 코로케이션 데이터 센터의 배출량은 운영 통제 개념에 더 잘 부합하기 위해 범위 2 배출량으로 재분류되었습니다. 이러한 배출은 에너지 및 기후 목표 내에서 계속 보고되고 있습니다.
IBM은 2023년에 2025년의 운영 온실가스 배출량 감소 목표를 달성한 후, 2024년에는 운영 온실가스 배출량을 265,000mtCO2e로 계속 줄였습니다. 당사는 현재 2030년 순 배출량 제로 목표에서 약속한 잔류 배출량 목표인 350,000mtCO2e를 밑돌고 있습니다.
앞으로 당사는 에너지를 절약하고 90% 재생 가능 전력 목표를 달성하기 위한 추가 조치를 이행하여 배출량 감소를 계속 추진하는 것을 목표로 합니다. IBM은 2030년 순 배출량 제로 목표에 접근함에 따라 잔류 온실가스 배출량을 제거하기 위한 방안을 계속 평가하고 있습니다.
IBM의 가치 사슬 GHG 배출 대응 접근 방식
2024년 IBM은 업스트림 임대 자산, 직원 출퇴근, 출장, 판매된 제품 사용 등 네 가지 범위 3 범주에서 배출량을 추정하고 보고했습니다. 범위 3 보고를 간소화하기 위해 IBM Envizi Suite를 지속적으로 구현함에 따라 현재 IBM은 2026년에 2025년 배출량에 대한 모든 주요 범위 3 재고를 보고하기 위해 노력하고 있습니다.
당사의 가치 체인 온실가스 감축 노력은 공급망 전반의 역량 구축에 중점을 둡니다. 예를 들어 모든 1차 공급업체가 GHG 배출량 감축 목표를 설정하고 그 결과를 공개하도록 요구합니다. 또한 탄소 배출 집약적 산업의 주요 공급업체는 UN IPCC의 권장 사항에 부합하는 과학 기반 목표를 설정해야 합니다. 다운스트림 배출 문제를 해결하기 위한 IBM의 지속적인 목표 중 하나는 서버 제품의 에너지 효율성을 지속적으로 개선하는 것입니다. 또한 IBM 오퍼링을 사용하여 고객이 운영 효율성을 확보할 수 있도록 지원하고 IBM 기술을 적용하여 글로벌 환경 문제에 대한 솔루션을 가속화하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
ISO 14064 — 제1부: 온실가스 배출 및 제거의 정량화 및 보고를 위한 조직 차원의 지침을 포함한 명세서
수십 년간 온실가스(GHG) 배출을 정량화하고 공개해 온 관행을 기반으로 2022년에 GHG 배출 계산 및 관리를 위한 IBM의 내부 프로세스가 처음으로 ISO 14064-1 인증을 받았습니다.
IBM은 온실가스 프로토콜 기업 회계 및 보고 표준(The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard)에 따라 온실가스(GHG) 배출량을 계산하고 ISO 14064-1 표준에 부합하는 절차를 따릅니다. 데이터 및 정책 페이지의 데이터 요약은 IBM의 2024년 재고에 대한 정보를 제공합니다.