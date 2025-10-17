재생 가능 전기 에너지 소비

당사는 2024년에 재생 가능 전력 소비량을 약 1,480,000MWh로 늘렸습니다. 이는 전체 전력 소비량의 79.6%를 차지하며, 2025년 재생 가능 전력 구매 목표를 1년 앞당겨 달성한 수치입니다. 재생 가능 전기 구매에는 전력 공급업체로부터 직접 계약하거나 임대인을 통해 확보한 67.6%와 이미 전력망에서 공급받는 12%가 포함됩니다.

데이터 센터 재생 가능 전력 소비

전반적으로 당사 데이터 센터에서 소비되는 전력의 83%는 재생 가능한 자원에서 나왔습니다. 2024년 전 세계적으로 35개의 데이터 센터에 재생 가능한 전력이 100% 공급되었습니다.



재생 에너지 조달 전략 및 보고

재생 가능 전력 소비량을 보고할 때는 실제 소비가 발생하는 그리드 지역에서 사용된 전력량만을 계산합니다. 우리는 다른 그리드 지역에서 구매한 개별적인 재생 가능 에너지 인증서에 해당하는 전력을 실제로 소비할 수 없는 경우, 이 인증서를 바탕으로 '재생 가능 비율'을 계산하지 않습니다. '그리드 지역'의 정의는 미국 에너지 정보국(U.S. Energy Information Administration)1이 전력 균형 당국의 관할지를 정의하는 방식과 일치합니다. IBM은 다른 관할 구역에도 동일한 개념을 적용합니다.

IBM은 보고된 재생 가능 전기 소비량에 풍력, 수력, 바이오매스, 태양광 및 지열 에너지원에서 생산된 재생 가능 전기를 포함합니다. 전력이 신규 또는 기존의 발전원에서 생성되었는지, '추가적'으로 생산되었는지 등의 여부와 관계없이, 대형 수력 발전소에 대해 차별을 두지 않고, 계약을 통해 구매한 모든 재생 가능한 전력을 보고합니다. IBM은 전력을 구매함으로써 공급업체가 재생 가능한 전력의 공급을 유지하고 규모를 확대하기를 바라는 의사를 전달합니다. 또한 이러한 접근 방식은 모든 재생 가능한 전력원이 경제의 탈탄소화에 기여한다는 인식을 반영하는 것입니다.



IBM이 자사가 실제로 위치해 있는 전력망 지역에서 생산된 재생 가능 전기를 조달하더라도, IBM에 전달되는 전기 중 일부는 화석 연료나 다른 에너지원에서 생산되었을 수 있습니다. 그러나 조달한 순 재생 가능 전기 총량은 IBM이 주장한 금액과 일치할 것입니다. 이는 재생 가능 전기가 생성되는 시간(예: 햇빛이 있거나 바람이 부는 시간)이 전기를 사용하는 시간과 일치하지 않을 때 발생합니다.

재생 가능한 전기 소비량을 계산하는 IBM 방법론

IBM는 재생 가능한 전기 소비를 두 가지 카테고리로 구분합니다.

계약 재생 가능 전기: IBM이 유틸리티, 전력 공급업체 또는 임대인과 직접 계약을 체결하여 재생 가능 전기를 구체적으로 조달하고 소비하는 경우의 전기 구매. 그리드 공급 재생 가능 전력: IBM 시설이 그리드를 통해 자동으로 공급받는 다양한 전력 중 재생 가능한 전력의 양입니다.

IBM은 공급업체와의 계약 내용을 바탕으로 구매한 재생 가능 전력량을 산정합니다. 일반적으로 IBM은 구매한 전력량에 상응하는 번들 재생 에너지 인증서(REC) 또는 원산지 보증서(GoO)를 취득하여 계약 정보를 확인합니다. REC 또는 GoO가 제공되지 않는 지역의 경우, IBM은 REC 또는 GoO에 상응하는 다른 문서를 확보하여 대체 증거로 사용합니다.



IBM은 국제에너지기구(International Energy Agency)2, 미국 환경보호국(U.S. Environmental Protection Agency)3(그리드 하위 지역 수준), 캐나다 에너지 규제 기관(Canada Energy Regulator)4(주 수준)에서 제공하는 공개적으로 사용 가능한 전력원별 발전 데이터를 사용하여 그리드 공급 재생 가능 전력을 추정합니다. IBM은 각 보고 주기에 신뢰할 수 있는 최신 데이터를 확보하고자 노력합니다.

IBM은 바람직한 메트릭을 보여주기 위해 특정 유형의 운영에 재생 에너지 소비량을 임의로 할당하지 않습니다(예: 회사의 모든 재생 에너지 소비량을 데이터 센터 운영에 할당하는 경우). 회사의 접근 방식은 시설 수준에서 전력을 소비하는 작업에 비례하여 재생 에너지 소비량을 할당하는 것입니다.



