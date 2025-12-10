IBM® Z 소프트웨어는 기업이 메인프레임을 사용하는 방식을 재정의하여, IT 전략의 전면에 AI 기반 혁신을 가져오고 있습니다.

AI 기반 IDE와 자동화된 CI/CD 파이프라인으로 애플리케이션 개발을 가속화하여 현대화를 더 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.

개방형 통합과 동기화된 데이터를 통해 더욱 심층적인 인사이트를 얻어 더욱 스마트한 의사 결정을 내리세요.

복원력을 강화하고 가용성을 극대화하는 AI로 최적화된 IT를 통해 운영을 간소화하세요.

보안을 유지하고 순조롭게 운영되도록 선제적인 위협 방지와 연속성 전략으로 기업을 보호하세요.

검증된 마이그레이션 프로세스와 전담 전문가를 통해 IBM® Z 소프트웨어의 이점을 효율적으로 실현하여 더 큰 혁신을 주도하고 실질적인 비즈니스 가치를 창출할 수 있습니다.