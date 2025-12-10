IBM® Z 소프트웨어 마이그레이션

속도, 효율성 및 위험 감소를 위한 AI 기반

방법론 살펴보기
IBM® z17을 점검 중인 시스템 아키텍트

검증된 방법론으로 마이그레이션 추진

비즈니스에서 장애를 최소화고 비용 효율적이며 신속한 IBM® Z 소프트웨어를 실행해보세요. 최대 가치와 투자 수익률(ROI)을 제공하도록 설계된 접근 방식은 지속적인 혁신과 개선을 위한 강력한 기반입니다. IBM은 간소화된 프로세스와 전담 전문가 팀을 통해 원활한 전환을 보장하여 소프트웨어 마이그레이션의 소요 시간을 몇 년에서 몇 개월로 단축합니다.
위험 완화

3500건 이상의 소프트웨어 마이그레이션을 성공적으로 수행한 검증된 방법론과 지원을 받아 원활한 마이그레이션을 진행하세요.
총소유비용(TCO) 절감

마이그레이션을 가속화하고 수작업을 줄여 총소유비용을 낮추고 예측 가능한 ROI를 실현하세요.
몇 년이 아닌 몇 개월 만에 마이그레이션

간소화된 프로세스와 AI 가속기를 통해 마이그레이션을 가속화하여 가치 실현 시간을 단축하세요.
AI 기반 혁신

검증된 IBM 전문 지식을 활용하는 에이전틱 AI 혁신으로 자신 있게 마이그레이션을 진행하세요.

신뢰할 수 있는 프로세스, 전문가 팀

IBM® Z 소프트웨어는 기업이 메인프레임을 사용하는 방식을 재정의하여, IT 전략의 전면에 AI 기반 혁신을 가져오고 있습니다.

  • AI 기반 IDE와 자동화된 CI/CD 파이프라인으로 애플리케이션 개발을 가속화하여 현대화를 더 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.
  • 개방형 통합과 동기화된 데이터를 통해 더욱 심층적인 인사이트를 얻어 더욱 스마트한 의사 결정을 내리세요.
  • 복원력을 강화하고 가용성을 극대화하는 AI로 최적화된 IT를 통해 운영을 간소화하세요.
  • 보안을 유지하고 순조롭게 운영되도록 선제적인 위협 방지와 연속성 전략으로 기업을 보호하세요.

검증된 마이그레이션 프로세스와 전담 전문가를 통해 IBM® Z 소프트웨어의 이점을 효율적으로 실현하여 더 큰 혁신을 주도하고 실질적인 비즈니스 가치를 창출할 수 있습니다.

 
IBM® Manta Data Lineage 일러스트
1단계: 평가

먼저 종합적인 분석을 통해 타당성을 평가하고, 범위를 정의하고, 일정을 수립합니다. 이 단계에서는 고유한 마이그레이션 문제를 신속하게 파악하고 시간과 비용에 대한 신뢰할 수 있는 예상 수치들을 제공합니다.
흐름을 보여 주는 원과 화살표
2단계: 계획

다음으로, 프로젝트 계획, 거버넌스 및 실행을 안내하는 단일 제어 지점을 사용하여 상세한 마이그레이션 로드맵을 개발합니다. 여기에서 소유권을 정의하고, 마일스톤 및 성공 기준을 보장하는 역할 기반 액세스 제어가 포함되어 조정과 책임을 보장합니다.
IBM® Turbonomic 클라우드 최적화를 위한 일러스트
3단계: 마이그레이션

이 단계에서는 소프트웨어 설치 및 구성을 다룹니다. AI 기반 도구는 데이터 및 비즈니스 규칙 변환, 번역 문제 해결, 테스트 수행, 원활한 프로덕션 전환 보장을 지원합니다.
watsonx Orchestrate 일러스트
4단계: 기술 이전

마이그레이션 후에는 지능형 문맥과 지속적인 상호 작용을 기반으로 하는 AI 툴킷을 통해 더 빠른 기술 이전, 인터엑티브 교육, 포괄적으로 자주 묻는 질문 및 지속적인 지침을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 이틀 만에 효과적인 운영을 추진하고 제품 채택을 가속화하며 가치 실현 시간을 단축할 수 있습니다.
사례 연구

마이그레이션 여정 시작하기
 

업계를 선도하는 데이터베이스 툴, 고급 유틸리티 또는 기타 IBM® Z 소프트웨어로 전환하든, IBM 전문가와 AI 기반 도구가 모든 단계에서 과정을 안내하고 속도를 높일 준비가 되어 있습니다. 풍부한 경험과 검증된 접근 방식을 통해 원활하고 안전하며 자신 있는 마이그레이션을 보장합니다.

 

지금 바로 IBM 담당자에게 문의해 시작하세요.