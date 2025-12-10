속도, 효율성 및 위험 감소를 위한 AI 기반
비즈니스에서 장애를 최소화고 비용 효율적이며 신속한 IBM® Z 소프트웨어를 실행해보세요. 최대 가치와 투자 수익률(ROI)을 제공하도록 설계된 접근 방식은 지속적인 혁신과 개선을 위한 강력한 기반입니다. IBM은 간소화된 프로세스와 전담 전문가 팀을 통해 원활한 전환을 보장하여 소프트웨어 마이그레이션의 소요 시간을 몇 년에서 몇 개월로 단축합니다.
3500건 이상의 소프트웨어 마이그레이션을 성공적으로 수행한 검증된 방법론과 지원을 받아 원활한 마이그레이션을 진행하세요.
마이그레이션을 가속화하고 수작업을 줄여 총소유비용을 낮추고 예측 가능한 ROI를 실현하세요.
간소화된 프로세스와 AI 가속기를 통해 마이그레이션을 가속화하여 가치 실현 시간을 단축하세요.
검증된 IBM 전문 지식을 활용하는 에이전틱 AI 혁신으로 자신 있게 마이그레이션을 진행하세요.
IBM® Z 소프트웨어는 기업이 메인프레임을 사용하는 방식을 재정의하여, IT 전략의 전면에 AI 기반 혁신을 가져오고 있습니다.
검증된 마이그레이션 프로세스와 전담 전문가를 통해 IBM® Z 소프트웨어의 이점을 효율적으로 실현하여 더 큰 혁신을 주도하고 실질적인 비즈니스 가치를 창출할 수 있습니다.