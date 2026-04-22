IBM Z를 위한 IT 자동화

IBM Z 포트폴리오 및 하드웨어와 소프트웨어가 함께 작동하는 방식에 대한 라인 일러스트

IBM Z의 IT 자동화 소프트웨어는 기업의 하드웨어 및 소프트웨어 리소스 전반에 걸쳐 광범위한 시스템 요소를 모니터링, 제어 및 자동화하는 하이엔드 솔루션을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.
IT 자동화 포트폴리오

다음 목록은 IBM Z의 IT 자동화 기능을 성능 관측 가능성, 복원력, 모니터링, 데이터 마이그레이션 및 시스템 관리와 같은 다양한 제품 카테고리로 정리한 것입니다.
성능 관측 가능성 제품

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS®

맞춤형 노코드 시각화를 통해 유연한 데이터 분석을 지원하여 분석가가 위험을 식별해 워크로드를 최적화할 수 있도록 지원하는 IBM Z 시스템용 고급 성능 분석 소프트웨어입니다. 차세대 인텔리전스로 메인프레임 성능 분석을 현대화합니다.

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IBM zSystems™ Integration for Observability

새로운 데이터 통합과 사용자 인터페이스를 함께 제공하는 독립형 OMEGAMON® 에이전트 제품군입니다.

이 제품군에는 IBM Z OMEGAMON Integration Monitor, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps 등이 포함됩니다.

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복원력 제품

Z Batch Resiliency

일괄처리 애플리케이션 데이터의 분석, 백업 및 복원을 자동화하여 운영 복원력을 높이고 비즈니스 위험을 완화하는 도구입니다. 운영 또는 재해 복구 시나리오에 대한 일괄처리 데이터를 신속하게 복구하는 자동화 기능과 함께 데이터 사용량 및 백업에 대한 재고를 제공합니다. 또한 일괄처리 애플리케이션과 데이터의 사용량 및 관계를 간략하게 설명하는 보고서도 생성합니다.

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IBM GDPS®

IBM Z를 위한 재해 복구 및 복원력 소프트웨어 제품군입니다. IBM GDPS는 이기종 플랫폼 전반에서 스토리지 서브시스템 및 원격 복사 구성을 감독하고, IBM Parallel Sysplex® 운영 태스크를 자동화하며, 단일 제어 지점에서 장애 복구를 실행합니다.

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모니터링 제품

IBM Operations Manager for z/VM®

IBM Operations Manager for z/VM은 일상적인 유지보수 태스크를 자동화하고, 상황 또는 임계값에 따라 경보를 전송하며, 개입이 필요한 상황에 자동으로 대응하여 z/VM 시스템 및 Linux 게스트의 모니터링 및 관리를 개선하도록 설계되었습니다.

시스템 프로그래머와 관리자는 시스템 경고에 대응하여 일상적인 유지 관리 작업을 자동화할 수 있습니다. 사용자는 서비스 머신 및 Linux 게스트용 콘솔을 보고 상호 작용하여 문제를 쉽게 디버깅할 수 있습니다. 운영자는 메시지를 더 잘 해석하고 시정 조치를 결정할 수 있습니다.

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IBM Z Monitoring Suite

z/OS, 네트워크, 스토리지 서브시스템 및 기타 다양한 IBM 소프트웨어 등 여러 플랫폼에서 실시간 및 기간별 인프라 성능 관측 가능성을 제공하는 소프트웨어 제품군입니다.

IBM Z Monitoring Suite에는  IBM Service Management UniteIBM Resource Measurement FacilityIBM Z ChatOps다양한 OMEGAMON 에이전트 등이 포함됩니다.

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IBM Z Software Asset Management

자산 검색, 모니터링 및 보고 소프트웨어로, IBM Z와 서드파티 제품 및 애플리케이션 사용을 이해하는 데 도움이 됩니다. 

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데이터 마이그레이션 제품

IBM z/OS Data Set Mobility Facility

호스트 기반의 무중단 데이터 마이그레이션 솔루션으로, 할당된 중요한 메인프레임 데이터 세트를 신속하게 이동합니다. 대규모 마이그레이션의 관리를 간소화하고 온라인 애플리케이션의 지속적인 가용성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

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시스템 관리 제품

IBM Z Service Automation Suite

자동화, 네트워크 관리, 워크로드 스케줄링 등 광범위한 시스템 관리 기능을 단일 제어 지점으로 관리합니다. 

이 제품군은 가격이 저렴하고 주문하기 쉬운 패키지이며 IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps 등으로 구성됩니다.

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IBM Z System Automation

모든 시스템 관리 기능에 대한 단일 제어 지점을 제공하는 NetView 기반 애플리케이션입니다. 

Geographically Dispersed Parallel Sysplex(GDPS)와의 긴밀한 통합을 활용하는 IBM Z System Automation은 IBM z Systems를 위한 정교한 재해 복구 기능을 제공합니다.

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IBM Service Management Unite

서로 다른 소스의 메인프레임 관리 정보와 작업을 단일 환경으로 가져오는 사용자 지정 가능한 대시보드 인터페이스입니다. 

IBM Service Management Unite는 IBM Z Service Management SuiteIBM Z Service Automation SuiteIBM Z System Automation, IBM Z NetViewIBM Z Monitoring Suite에서 무료로 사용할 수 있는 구성 요소입니다.

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IBM Z Netview

이 소프트웨어는 복잡한 멀티벤더, 멀티플랫폼 네트워크 및 시스템을 단일 제어 지점에서 관리하고 유지보수할 수 있는 광범위한 도구 세트를 제공합니다. IBM Z Service Management SuiteIBM Z Service Automation Suite 모두의 핵심 구성 요소 역할을 합니다.

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IBM Z Service Management Suite

IBM Z 플랫폼에서 실행되는 중요한 비즈니스 워크로드를 모니터링하고 자동화하기 위한 단일 사용자 인터페이스입니다.

IBM Z Service Management Suite에는 IBM Service Management UniteIBM Z NetViewIBM Z System AutomationIBM Z ChatOps 및 다양한 OMEGAMON 에이전트가 포함됩니다.

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IBM Workload Scheduler

조직이 복잡한 시스템 워크로드의 처리를 자동화, 계획 및 제어할 수 있도록 지원하는 워크로드 자동화 솔루션입니다. 여러 플랫폼과 비즈니스 애플리케이션에 걸친 워크플로우를 단일 제어 지점에서 중앙 집중식으로 관리합니다.

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IBM Z Open Automation Utilities

UNIX 셸 명령 또는 최신 스크립팅 언어를 통해 z/OS에서 작업을 자동화하고 MVS 기능과 상호작용하기 위한 런타임입니다.

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기타 무료 소프트웨어 평가판 IBM Z ChatOps
챗봇을 사용하여 연결된 z/OS 시스템에서 z Systems 상황을 쿼리하고 리소스를 관리하고 명령을 실행할 수 있습니다.
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AIOps for IBM Z

메인프레임의 AI를 통해 시스템 관리, IT 운영, 애플리케이션 성능, 운영 복원력을 개선할 수 있습니다.

메인프레임 애플리케이션 현대화

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