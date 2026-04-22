IBM Operations Manager for z/VM은 일상적인 유지보수 태스크를 자동화하고, 상황 또는 임계값에 따라 경보를 전송하며, 개입이 필요한 상황에 자동으로 대응하여 z/VM 시스템 및 Linux 게스트의 모니터링 및 관리를 개선하도록 설계되었습니다.

시스템 프로그래머와 관리자는 시스템 경고에 대응하여 일상적인 유지 관리 작업을 자동화할 수 있습니다. 사용자는 서비스 머신 및 Linux 게스트용 콘솔을 보고 상호 작용하여 문제를 쉽게 디버깅할 수 있습니다. 운영자는 메시지를 더 잘 해석하고 시정 조치를 결정할 수 있습니다.