IBM Z의 IT 자동화 소프트웨어는 기업의 하드웨어 및 소프트웨어 리소스 전반에 걸쳐 광범위한 시스템 요소를 모니터링, 제어 및 자동화하는 하이엔드 솔루션을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.
다음 목록은 IBM Z의 IT 자동화 기능을 성능 관측 가능성, 복원력, 모니터링, 데이터 마이그레이션 및 시스템 관리와 같은 다양한 제품 카테고리로 정리한 것입니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS®
맞춤형 노코드 시각화를 통해 유연한 데이터 분석을 지원하여 분석가가 위험을 식별해 워크로드를 최적화할 수 있도록 지원하는 IBM Z 시스템용 고급 성능 분석 소프트웨어입니다. 차세대 인텔리전스로 메인프레임 성능 분석을 현대화합니다.
IBM zSystems™ Integration for Observability
새로운 데이터 통합과 사용자 인터페이스를 함께 제공하는 독립형 OMEGAMON® 에이전트 제품군입니다.
이 제품군에는 IBM Z OMEGAMON Integration Monitor, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps 등이 포함됩니다.
Z Batch Resiliency
일괄처리 애플리케이션 데이터의 분석, 백업 및 복원을 자동화하여 운영 복원력을 높이고 비즈니스 위험을 완화하는 도구입니다. 운영 또는 재해 복구 시나리오에 대한 일괄처리 데이터를 신속하게 복구하는 자동화 기능과 함께 데이터 사용량 및 백업에 대한 재고를 제공합니다. 또한 일괄처리 애플리케이션과 데이터의 사용량 및 관계를 간략하게 설명하는 보고서도 생성합니다.
IBM GDPS®
IBM Z를 위한 재해 복구 및 복원력 소프트웨어 제품군입니다. IBM GDPS는 이기종 플랫폼 전반에서 스토리지 서브시스템 및 원격 복사 구성을 감독하고, IBM Parallel Sysplex® 운영 태스크를 자동화하며, 단일 제어 지점에서 장애 복구를 실행합니다.
IBM Operations Manager for z/VM®
IBM Operations Manager for z/VM은 일상적인 유지보수 태스크를 자동화하고, 상황 또는 임계값에 따라 경보를 전송하며, 개입이 필요한 상황에 자동으로 대응하여 z/VM 시스템 및 Linux 게스트의 모니터링 및 관리를 개선하도록 설계되었습니다.
시스템 프로그래머와 관리자는 시스템 경고에 대응하여 일상적인 유지 관리 작업을 자동화할 수 있습니다. 사용자는 서비스 머신 및 Linux 게스트용 콘솔을 보고 상호 작용하여 문제를 쉽게 디버깅할 수 있습니다. 운영자는 메시지를 더 잘 해석하고 시정 조치를 결정할 수 있습니다.
IBM Z Monitoring Suite
z/OS, 네트워크, 스토리지 서브시스템 및 기타 다양한 IBM 소프트웨어 등 여러 플랫폼에서 실시간 및 기간별 인프라 성능 관측 가능성을 제공하는 소프트웨어 제품군입니다.
IBM Z Monitoring Suite에는 IBM Service Management Unite, IBM Resource Measurement Facility, IBM Z ChatOps, 다양한 OMEGAMON 에이전트 등이 포함됩니다.
IBM Z Software Asset Management
자산 검색, 모니터링 및 보고 소프트웨어로, IBM Z와 서드파티 제품 및 애플리케이션 사용을 이해하는 데 도움이 됩니다.
IBM z/OS Data Set Mobility Facility
호스트 기반의 무중단 데이터 마이그레이션 솔루션으로, 할당된 중요한 메인프레임 데이터 세트를 신속하게 이동합니다. 대규모 마이그레이션의 관리를 간소화하고 온라인 애플리케이션의 지속적인 가용성을 보장하는 데 도움이 됩니다.
IBM Z Service Automation Suite
자동화, 네트워크 관리, 워크로드 스케줄링 등 광범위한 시스템 관리 기능을 단일 제어 지점으로 관리합니다.
이 제품군은 가격이 저렴하고 주문하기 쉬운 패키지이며 IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps 등으로 구성됩니다.
IBM Z System Automation
모든 시스템 관리 기능에 대한 단일 제어 지점을 제공하는 NetView 기반 애플리케이션입니다.
Geographically Dispersed Parallel Sysplex(GDPS)와의 긴밀한 통합을 활용하는 IBM Z System Automation은 IBM z Systems를 위한 정교한 재해 복구 기능을 제공합니다.
IBM Service Management Unite
서로 다른 소스의 메인프레임 관리 정보와 작업을 단일 환경으로 가져오는 사용자 지정 가능한 대시보드 인터페이스입니다.
IBM Service Management Unite는 IBM Z Service Management Suite, IBM Z Service Automation Suite, IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Monitoring Suite에서 무료로 사용할 수 있는 구성 요소입니다.
IBM Z Netview
이 소프트웨어는 복잡한 멀티벤더, 멀티플랫폼 네트워크 및 시스템을 단일 제어 지점에서 관리하고 유지보수할 수 있는 광범위한 도구 세트를 제공합니다. IBM Z Service Management Suite와 IBM Z Service Automation Suite 모두의 핵심 구성 요소 역할을 합니다.
IBM Z Service Management Suite
IBM Z 플랫폼에서 실행되는 중요한 비즈니스 워크로드를 모니터링하고 자동화하기 위한 단일 사용자 인터페이스입니다.
IBM Z Service Management Suite에는 IBM Service Management Unite, IBM Z NetView, IBM Z System Automation, IBM Z ChatOps 및 다양한 OMEGAMON 에이전트가 포함됩니다.
IBM Workload Scheduler
조직이 복잡한 시스템 워크로드의 처리를 자동화, 계획 및 제어할 수 있도록 지원하는 워크로드 자동화 솔루션입니다. 여러 플랫폼과 비즈니스 애플리케이션에 걸친 워크플로우를 단일 제어 지점에서 중앙 집중식으로 관리합니다.
IBM Z Open Automation Utilities
UNIX 셸 명령 또는 최신 스크립팅 언어를 통해 z/OS에서 작업을 자동화하고 MVS 기능과 상호작용하기 위한 런타임입니다.