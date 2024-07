IBM Z Monitoring Suite

IBM Z Monitoring Suite는 z/OS, 네트워크, 스토리지 하위 시스템, Java 런타임, Db2 on z/OS, CICS, IMS, MQ for z/OS, Integration Bus for z/OS, App Connect Enterprise on Z 및 WebSphere Liberty 서버에서 거의 실시간으로 인프라 성능에 대한 관측 가능성과 과거 메트릭을 제공하는 소프트웨어 제품군입니다.