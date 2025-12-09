실시간 가시성과 정확한 재고 관리, 더 빠른 주문 이행을 위해 공급망 시스템을 통합하세요.
오늘날 공급망은 파트너와 채널의 복잡한 네트워크를 통해 운영됩니다. 하지만 재고, 조달, 이행 데이터가 여전히 분리된 시스템에 머무는 경우가 많습니다. 그 결과는 무엇일까요? 비효율, 지연, 그리고 놓쳐버린 비즈니스 기회입니다. 통합된 실시간 운영은 이러한 과제를 경쟁 우위로 전환합니다.
IBM® webMethods Hybrid Integration은 ERP, WMS, 전자상거래, POS, 공급업체 포털 등 공급망 전반의 시스템 간 데이터 교환을 연결하고 자동화합니다. 또한 IBM webMethods Hybrid Integration은 모든 위치의 제품, 재고 및 주문 데이터를 통합합니다. AI 지원 워크플로우와 이벤트 기반 자동화를 통해 재고 수준을 동적으로 모니터링, 조정 및 보충할 수 있으므로 낭비를 줄이고 일관된 고객 경험을 보장할 수 있습니다.
IBM webMethods Hybrid Integration은 영업, 물류 창고 및 ERP 시스템 전반의 통합 데이터 액세스를 통해 재고 정확성과 엔드투엔드 가시성을 제공합니다. 주요 창고, 물류 및 ERP 플랫폼을 위해 사전 구축된 커넥터는 통합을 가속화하고 이벤트 기반 아키텍처는 재고 수준이 변경될 때마다 즉각적인 업데이트를 제공합니다.
유연성을 위해 설계된 하이브리드 배포 모델은 온프레미스 소매 시스템을 클라우드 플랫폼과 안전하게 연결해 공급망 전 과정에서 상시 대응력, 민첩성, 그리고 실시간 의사 결정을 가능하게 합니다.
지점 간 수동 재고 확인 및 불일치를 제거합니다.
재입고를 자동화하고 품절 상황을 줄입니다.
고객 수요를 충족하면서 적정 수준의 재고를 유지합니다.
온라인 및 오프라인 채널 전반에서 제품 가용성을 보장합니다.
