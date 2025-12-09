오늘날 공급망은 파트너와 채널의 복잡한 네트워크를 통해 운영됩니다. 하지만 재고, 조달, 이행 데이터가 여전히 분리된 시스템에 머무는 경우가 많습니다. 그 결과는 무엇일까요? 비효율, 지연, 그리고 놓쳐버린 비즈니스 기회입니다. 통합된 실시간 운영은 이러한 과제를 경쟁 우위로 전환합니다.

IBM® webMethods Hybrid Integration은 ERP, WMS, 전자상거래, POS, 공급업체 포털 등 공급망 전반의 시스템 간 데이터 교환을 연결하고 자동화합니다. 또한 IBM webMethods Hybrid Integration은 모든 위치의 제품, 재고 및 주문 데이터를 통합합니다. AI 지원 워크플로우와 이벤트 기반 자동화를 통해 재고 수준을 동적으로 모니터링, 조정 및 보충할 수 있으므로 낭비를 줄이고 일관된 고객 경험을 보장할 수 있습니다.