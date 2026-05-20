Agent Development Kit을 사용하여 처음부터 구축하거나 기존 LangGraph 에이전트를 watsonx Orchestrate로 직접 가져옵니다.
IBM® watsonx Orchestrate는 개발 팀이 에이전트를 구축하고 실제 운영 환경에 배포할 수 있도록 다양한 경로를 제공합니다. 에이전트는 Agent Development Kit(ADK)을 활용해 로우코드 또는 전문 개발 방식으로 생성할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 ReAct, Flows, Collaborators 등 다양한 추론 방식을 활용할 수 있습니다 또한 개발자는 기존 LangGraph 에이전트를 바로 가져와 사용할 수 있으며, 이를 통해 대규모 운영에 필요한 기업 수준의 거버넌스, 보안, 관측 기능을 즉시 활용할 수 있습니다.
에이전트에 툴을 구현하고 호출하여 AI 에이전트가 외부 API와 서비스에 연결할 수 있도록 하고, 이를 통해 에이전트의 기능을 확장할 수 있습니다
사람의 검증이 필요할 때 일시 중지되고, 컨텍스트를 기록한 뒤 감사 가능한 추적 정보를 유지하면서 자동으로 다시 실행되는 워크플로를 만드세요.
포괄적인 평가 프레임워크를 활용해 에이전트의 동작을 검증하고, 회귀 문제를 식별하며, 전체 수명주기 동안 안정성과 신뢰성을 확보하세요.
OpenTelemetry와 Langfuse 같은 툴을 통합해 에이전트를 모니터링하고 평가하며 재학습하는 자동화된 파이프라인을 구축하여 정확도와 효과를 개선하세요.
AI Gateway를 활용해 여러 제공자의 AI 모델을 watsonx Orchestrate에 통합하고, 유연성과 성능을 극대화할 수 있는 라우팅 정책을 설정하세요.
음성 및 텍스트를 포함한 다양한 채널과 방식으로 사용자와 상호작용하는 에이전트를 구축하세요.
노코드 AI Agent Builder를 활용해 단계별 가이드와 템플릿을 기반으로 에이전트를 생성하거나, Langflow에서 코드 또는 시각적 프로토타이핑을 통해 맞춤형 에이전트를 구축하세요.
Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune을 활용해 에이전트 생성 과정을 안내하세요.
watsonx Orchestrate Agent Development Kit(ADK), Langflow를 사용하거나 기존 LangGraph 에이전트를 가져와 몇 분 만에 시작하세요. 속도, 거버넌스, 확장성을 갖춘 상태로 프로토타입에서 운영 환경으로 빠르게 전환하세요.
ADK, Langflow 또는 Flow Builder를 사용해 watsonx Orchestrate에서 직접 에이전트를 구축하세요. 또는 기존 LangGraph 에이전트를 플랫폼으로 바로 가져올 수 있습니다. IBM은 개발자가 이미 사용 중인 프레임워크를 지원합니다
에이전트를 watsonx Orchestrate에서 구축했든 다른 환경에서 구축했든 관계없이 동일한 엔터프라이즈급 보안, 거버넌스, 관측 기능을 사용할 수 있습니다. 운영 환경으로 전환하기 위해 다시 작성할 필요가 없습니다.
장기 메모리, 플랫폼 자격 증명, 정책 적용, 평가 기능은 플랫폼의 모든 에이전트(기본 생성 또는 가져온 에이전트)에 제공됩니다. 컨트롤 플레인은 에이전트의 출처와 관계없이 모든 에이전트를 동일하게 처리합니다.
기본 에이전트, LangGraph에서 가져온 에이전트, 외부 A2A 에이전트는 모두 하나의 통합 대시보드에 표시됩니다. 하나의 컨트롤 플레인을 통해 기업 규모에서 전체 에이전트 구성을 모니터링하고, 관리하며, 통제할 수 있습니다.
툴, 모델, 데이터를 연결하여 거버넌스가 적용된 에이전틱 워크플로 구성
Python 또는 OpenAPI로 정의된 툴을 구축하고 로컬에서 검증한 뒤 Orchestrate 환경으로 직접 가져올 수 있습니다.
재사용 가능한 노드와 툴을 사용해 드래그 앤 드롭 방식으로 에이전틱 플로우를 구성하고 테스트할 수 있으며, 모든 요소는 Orchestrate 런타임을 통해 연결됩니다.
사람 개입 단계, 분기 로직, 장기 실행 플로우를 추가하여 복잡한 기업 운영을 처리하세요.
버전 관리, 정책 적용, 내장된 테스트 단계를 통해 초안을 운영 환경으로 전환하세요.
Open Telemetry 추적과 감사 대응 가능한 대시보드를 통해 에이전트 성능, 지연 시간, 컴플라이언스를 실시간으로 모니터링하세요.
역할 기반 접근 제어, ID 연동, 데이터 격리를 통해 하이브리드 환경 전반에 배포하세요.