툴 및 API 통합 에이전트에 툴을 구현하고 호출하여 AI 에이전트가 외부 API와 서비스에 연결할 수 있도록 하고, 이를 통해 에이전트의 기능을 확장할 수 있습니다

사람 개입 승인 프로세스 사람의 검증이 필요할 때 일시 중지되고, 컨텍스트를 기록한 뒤 감사 가능한 추적 정보를 유지하면서 자동으로 다시 실행되는 워크플로를 만드세요.

평가 및 회귀 테스트 포괄적인 평가 프레임워크를 활용해 에이전트의 동작을 검증하고, 회귀 문제를 식별하며, 전체 수명주기 동안 안정성과 신뢰성을 확보하세요.

자동화된 조정 피드백 루프 OpenTelemetry와 Langfuse 같은 툴을 통합해 에이전트를 모니터링하고 평가하며 재학습하는 자동화된 파이프라인을 구축하여 정확도와 효과를 개선하세요.

모델 유연성 AI Gateway를 활용해 여러 제공자의 AI 모델을 watsonx Orchestrate에 통합하고, 유연성과 성능을 극대화할 수 있는 라우팅 정책을 설정하세요.

멀티모달 상호작용 음성 및 텍스트를 포함한 다양한 채널과 방식으로 사용자와 상호작용하는 에이전트를 구축하세요.

AI 기반 에이전트 및 툴 구축 노코드 AI Agent Builder를 활용해 단계별 가이드와 템플릿을 기반으로 에이전트를 생성하거나, Langflow에서 코드 또는 시각적 프로토타이핑을 통해 맞춤형 에이전트를 구축하세요.