제어력, 신뢰성, 확장성을 갖춘 AI 에이전트 운영
IBM watsonx Orchestrate의 에이전틱 컨트롤 플레인은 AI 에이전트가 어디에서 구축되었거나 실행되는지와 관계없이, 엔터프라이즈 전반의 AI 에이전트를 관찰·관리·최적화할 수 있도록 중앙 집중식 운영 계층을 제공합니다. 이를 통해 조직은 복잡성을 줄이고 비용을 통제하며, 에이전트가 안전하고 안정적으로 정책에 따라 운영되도록 보장함으로써 AI를 자신 있게 확장할 수 있습니다.
구축 위치나 실행 환경과 관계없이 모든 AI 에이전트를 단일 컨트롤 플레인에서 운영할 수 있습니다.
내장된 가드레일, 정책 적용, 엔드투엔드 가시성을 통해 일관된 성능을 보장합니다.
실시간 인사이트와 최적화를 통해 성능을 모니터링하고 비용을 통제하며 결과를 개선할 수 있습니다.
전체 에이전트 에코시스템 전반에서 사용량을 모니터링하고 성능을 최적화하며 과도한 비용 지출을 방지할 수 있습니다.
정확도, 툴 호출 신뢰도, 완료율을 측정하고 검증된 에이전트만 게시합니다.
배포 전후에 중요한 지표를 측정합니다. 품질, 정확성, 비용, 안전성 지표 전반에서 에이전트를 테스트하고 평가할 수 있습니다.
성능, 비용, 결과를 지속적으로 개선합니다. 비효율성을 탐지하고 모델, 워크플로, 도구 사용을 최적화합니다.
전체 감사 로그와 추적성을 통해 에이전트가 수행하는 모든 의사결정을 이해할 수 있습니다.
중앙 집중식 정책과 가드레일을 통해 에이전트, 도구, 모델 전반의 액세스와 동작을 제어할 수 있습니다.
엔터프라이즈급 ID 및 액세스 제어를 통해 모든 에이전트를 보호할 수 있습니다.
에이전트 간 복잡한 작업을 조율합니다. 지능형 라우팅, 공유 컨텍스트, 실시간 제어를 통해 워크플로, 도구, 모델 전반에서 에이전트가 협업하는 방식을 오케스트레이션할 수 있습니다. 모든 작업이 적절한 에이전트에 의해 올바른 방식으로 처리되도록 보장합니다.
통제력을 유지하면서 검증된 자산을 재사용하세요. IBM과 파트너가 구축한 에이전트, 도구, 템플릿에 대해 관리 체계가 적용된 카탈로그에 액세스할 수 있습니다. 가시성과 라이프사이클 거버넌스를 유지하면서 검증된 구성 요소를 검색하고 맞춤화하며 배포할 수 있습니다.
원하는 방식으로 에이전트를 구축한 뒤 어디에서나 실행할 수 있습니다. 노코드, 로우코드, 프로코드 방식으로 에이전트를 구축하거나 기존 에이전트를 통합 시스템으로 가져올 수 있습니다. 데이터, API, 도구와 연결해 첫날부터 실제 업무를 자동화할 수 있습니다.