IBM watsonx Orchestrate의 에이전틱 컨트롤 플레인은 AI 에이전트가 어디에서 구축되었거나 실행되는지와 관계없이, 엔터프라이즈 전반의 AI 에이전트를 관찰·관리·최적화할 수 있도록 중앙 집중식 운영 계층을 제공합니다. 이를 통해 조직은 복잡성을 줄이고 비용을 통제하며, 에이전트가 안전하고 안정적으로 정책에 따라 운영되도록 보장함으로써 AI를 자신 있게 확장할 수 있습니다.