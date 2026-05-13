에이전틱 컨트롤 플레인

제어력, 신뢰성, 확장성을 갖춘 AI 에이전트 운영

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watsonx Orchestrate의 테스트 사례 일러스트

AI 에이전트를 위한 단일 컨트롤 플레인 

IBM watsonx Orchestrate의 에이전틱 컨트롤 플레인은 AI 에이전트가 어디에서 구축되었거나 실행되는지와 관계없이, 엔터프라이즈 전반의 AI 에이전트를 관찰·관리·최적화할 수 있도록 중앙 집중식 운영 계층을 제공합니다. 이를 통해 조직은 복잡성을 줄이고 비용을 통제하며, 에이전트가 안전하고 안정적으로 정책에 따라 운영되도록 보장함으로써 AI를 자신 있게 확장할 수 있습니다.
중앙 집중식 제어

구축 위치나 실행 환경과 관계없이 모든 AI 에이전트를 단일 컨트롤 플레인에서 운영할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 안정적인 AI

내장된 가드레일, 정책 적용, 엔드투엔드 가시성을 통해 일관된 성능을 보장합니다.
지속적인 최적화

실시간 인사이트와 최적화를 통해 성능을 모니터링하고 비용을 통제하며 결과를 개선할 수 있습니다.
대규모 비용 관리

전체 에이전트 에코시스템 전반에서 사용량을 모니터링하고 성능을 최적화하며 과도한 비용 지출을 방지할 수 있습니다.
기능
노트북을 들고 있는 여성 일러스트
배포 전 평가

정확도, 툴 호출 신뢰도, 완료율을 측정하고 검증된 에이전트만 게시합니다.
그래픽 요소를 가리키고 있는 여성 일러스트
평가

배포 전후에 중요한 지표를 측정합니다. 품질, 정확성, 비용, 안전성 지표 전반에서 에이전트를 테스트하고 평가할 수 있습니다.
검은 배경 위 파란색 막대 차트와 보라색 선형 차트를 바라보는 여성 일러스트
최적화

성능, 비용, 결과를 지속적으로 개선합니다. 비효율성을 탐지하고 모델, 워크플로, 도구 사용을 최적화합니다.
전문 네트워킹, 디지털 ID, 워크플로 통합을 표현한 현대적인 일러스트레이션
감사 및 추적성

전체 감사 로그와 추적성을 통해 에이전트가 수행하는 모든 의사결정을 이해할 수 있습니다.
노트북으로 작업하는 사람의 전면 일러스트
정책 적용

중앙 집중식 정책과 가드레일을 통해 에이전트, 도구, 모델 전반의 액세스와 동작을 제어할 수 있습니다.
고객 지원 및 디지털 워크플로 통합을 표현한 현대적인 일러스트
에이전트 보안 및 ID

엔터프라이즈급 ID 및 액세스 제어를 통해 모든 에이전트를 보호할 수 있습니다.

작동 원리 알아보기

더 많은 기능 살펴보기

멀티 에이전트 오케스트레이션 기능을 보여주는 IBM watsonx Orchestrate 제품 사용자 인터페이스 스크린샷
에이전틱 오케스트레이션

에이전트 간 복잡한 작업을 조율합니다. 지능형 라우팅, 공유 컨텍스트, 실시간 제어를 통해 워크플로, 도구, 모델 전반에서 에이전트가 협업하는 방식을 오케스트레이션할 수 있습니다. 모든 작업이 적절한 에이전트에 의해 올바른 방식으로 처리되도록 보장합니다.
AI 에이전트 및 도구를 위한 관리형 카탈로그를 보여주는 IBM watsonx Orchestrate 제품 사용자 인터페이스 스크린샷
거버넌스 기반 카탈로그

통제력을 유지하면서 검증된 자산을 재사용하세요. IBM과 파트너가 구축한 에이전트, 도구, 템플릿에 대해 관리 체계가 적용된 카탈로그에 액세스할 수 있습니다. 가시성과 라이프사이클 거버넌스를 유지하면서 검증된 구성 요소를 검색하고 맞춤화하며 배포할 수 있습니다.

AI 에이전트 빌더를 보여주는 IBM watsonx Orchestrate 제품 사용자 인터페이스 스크린샷
AI 에이전트 및 툴 빌더

원하는 방식으로 에이전트를 구축한 뒤 어디에서나 실행할 수 있습니다. 노코드, 로우코드, 프로코드 방식으로 에이전트를 구축하거나 기존 에이전트를 통합 시스템으로 가져올 수 있습니다. 데이터, API, 도구와 연결해 첫날부터 실제 업무를 자동화할 수 있습니다.
Active Prompting 튜토리얼 웹페이지에 사용하기 위한 WXO 스크린샷
Agent Connect

내장된 시장 진출 지원 기능을 갖춘 관리형 에코시스템을 통해 에이전트를 게시하고 수익화할 수 있습니다.
다음 단계 안내

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