watsonx BI: 단 몇 초 만에 실행 가능한 인사이트

대화형 인사이트 검색으로 데이터를 최대한 활용하세요. 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 내리세요.

다양한 차트와 그래프가 있는 watsonx 비즈니스 인텔리전스 대시보드

좋은 데이터, 더 나은 인사이트, 탁월한 결정

비즈니스 인텔리전스에서 생성형 AI에 대한 우리의 비전 보기
인사이트 발견 데이터 정의 즉시 배포

BI의 미래 – 생성형 에이전트의 실제 활용

생성형 AI가 더 스마트한 기업 의사 결정을 이끄는 방법

업무에 watsonx BI 활용하기

데이터의 잠재력을 최대한 실현
정확하고 설명 가능한 인사이트 이용

몇 초 만에 인사이트를 도출하고 의사 결정을 가속화하세요.
준비 시간은 줄이고 실제 업무에 더 집중하세요.

자동화 및 지표 생성을 통해 준비 시간을 대폭 단축합니다.
팀 간 데이터 일관성

비즈니스 로직을 기반으로 하고 지표에 따라 관리되는 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보하세요.
도구를 통해 ROI 증대

현재 프로세스를 방해하지 않고 기존 도구를 계속 사용하세요.
