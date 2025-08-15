대화형 인사이트 검색으로 데이터를 최대한 활용하세요. 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 내리세요.
원활한 대화형 환경이 몇 초 만에 무슨 일이 일어나고 있는지, 왜 중요한지, 그리고 다음에 무엇을 해야 할지 알려 줍니다.
데이터를 보강하며 일관된 지표를 생성해 통합 분석을 수행합니다. 또한 에이전트는 규정 준수 및 법적 표준에 가장 적합한 LLM을 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다.
데이터 레이크하우스, 자동화 워크플로, 보고 툴 및 일상적으로 사용하는 생산성 애플리케이션에 연결되어 인사이트를 도출하고 의사 결정을 가속화합니다.
watsonx BI를 통해 평가판 사용 후 실제 구매 전환율 감소의 원인을 파악하고 웹 팀이 문제를 해결하도록 안내를 받을 수 있습니다.
watsonx BI에 판매 계획의 장애물을 식별하도록 요청하고 매출 목표 달성을 위한 권고 사항을 받아 보세요.
watsonx BI를 사용하여 재고 추세와 이상 징후를 평가하고 공급 계획을 재평가하여 벌금 및 매출 손실을 방지하세요.
watsonx BI에 제품 또는 시장별 매출 분석을 요청하고 성장 기회를 파악하며 자금을 재할당하고 매출 성장을 가속화하세요.
몇 초 만에 인사이트를 도출하고 의사 결정을 가속화하세요.
자동화 및 지표 생성을 통해 준비 시간을 대폭 단축합니다.
비즈니스 로직을 기반으로 하고 지표에 따라 관리되는 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보하세요.
현재 프로세스를 방해하지 않고 기존 도구를 계속 사용하세요.
