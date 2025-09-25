2025년 3분기 Constellation ShortList에서 인정받은 IBM 데이터 및 AI

Constellation Research는 빠르게 진화하는 오늘날 디지털 환경에서 비즈니스 및 IT 리더가 앞서 나가기 위해 주목해야 할 공급업체와 솔루션을 강조하는 2025년 3분기 후보 목록을 발표했습니다.
IBM Data 및 AI는 다음과 같은 3가지 카테고리에서 인정받았습니다.
실리콘밸리에 본사를 두고 얼리어답터와 관련된 제공업체를 선정하는 자문 및 분석 기관인 Constellation Research의 이번선정은 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 솔루션을 통해 기업이 데이터 전략을 현대화하고 AI 도입을 확장하며 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 지원하려는 IBM의 노력을 강조합니다.
"AI 시대로의 전환에는 데이터-의사 결정 사고방식이 필요합니다"라고 Constellation Research의 CEO이자 설립자인 R 'Ray' Wang은 말했습니다. "데이터 레이크하우스부터 멀티 클라우드 분석, BI 플랫폼, AI 및 ML에 이르기까지 IBM은 고객이 요구하는 솔루션을 제공하는 점에서 Constellation의 분석가들로부터 인정을 받았습니다."
2025년 AI 기반 차세대 애플리케이션을 위한 데이터 레이크하우스 부문 최종 후보로 선정
watsonx.data는 엔터프라이즈 AI 및 분석을 위한 IBM의 하이브리드 오픈 데이터 레이크하우스입니다. 클라우드 또는 온프레미스 전반에서 정형 데이터와 비정형 데이터를 통합하여 AI에 더 안정적인 데이터를 제공합니다. 내장된 거버넌스 및 액세스 제어를 통해 데이터의 수집, 준비 및 검색을 쉽게 확장하고 자동화하여 생성형 AI 애플리케이션을 강화할 수 있습니다.
Constellation의 기준과 비교한 결과는 다음과 같습니다.
2025년 멀티클라우드 분석 및 비즈니스 인텔리전스 플랫폼 부문 최종 후보로 선정
watsonx BI는 출시 한 달 만에 Constellation의 멀티클라우드 분석 및 비즈니스 인텔리전스 플랫폼 후보 목록에서 7가지 뛰어난 솔루션 중 하나로 선정되었습니다. 7가지 뛰어난 솔루션 중 하나로 꼽히는 watsonx BI는 엔터프라이즈급 확장성, 신뢰할 수 있는 거버넌스, 생성형 AI 기반 인사이트를 통해 기업이 최신 BI 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
Constellation의 기준과 비교한 결과는 다음과 같습니다.
2025년 인공 지능 및 머신 러닝 부문 최종 후보로 선정
IBM watsonx.ai는 기업이 하나의 통합 개발 스튜디오에서 생성형 AI 및 ML 애플리케이션을 모두 개발, 배포 및 확장할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 개발자에게 모든 파운데이션 모델을 선택하고 사용자 지정하며, 사전 구축된 다양한 사용자 지정 도구와 오픈 소스 도구에 액세스하고, 주요 프레임워크를 활용하며, 클라우드 및 온프레미스용 하이브리드 배포 옵션을 활용할 수 있는 유연성과 선택권을 제공하므로 신속한 실험이 가능하고 비즈니스 가치 창출 시간을 단축할 수 있습니다.
Constellation 최종 후보 기준의 주요 내용은 다음과 같습니다.
IBM이 세 개의 Constellation 최종 후보에 오른 것은 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 AI에 대한 차별화된 접근 방식을 보여줍니다. watsonx.data, watsonx BI, watsonx.ai는 함께 조직이 데이터 플랫폼을 현대화하고, AI를 운영하며, 책임감 있게 도입을 확장할 수 있는 기반을 제공합니다. watsonx을 통해 비즈니스에서 신뢰할 수 있는 AI를 대규모로 활용하는 방법을 알아보세요.