2025년 3분기 Constellation ShortList에서 인정받은 IBM 데이터 및 AI

Sathish Vyas

PMM watsonx.data

IBM

Anita Ranjan

PMM watsonx BI

IBM

AJ Albanese

PMM watsonx.ai

IBM

Constellation Research는 빠르게 진화하는 오늘날 디지털 환경에서 비즈니스 및 IT 리더가 앞서 나가기 위해 주목해야 할 공급업체와 솔루션을 강조하는 2025년 3분기 후보 목록을 발표했습니다.

IBM Data 및 AI는 다음과 같은 3가지 카테고리에서 인정받았습니다.

  1. AI 기반 차세대 애플리케이션을 위한 데이터 레이크하우스
  2. 멀티클라우드 분석 및 비즈니스 인텔리전스 플랫폼
  3. 인공 지능 및 머신 러닝

실리콘밸리에 본사를 두고 얼리어답터와 관련된 제공업체를 선정하는 자문 및 분석 기관인 Constellation Research의 이번선정은 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 솔루션을 통해 기업이 데이터 전략을 현대화하고 AI 도입을 확장하며 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 지원하려는 IBM의 노력을 강조합니다.

"AI 시대로의 전환에는 데이터-의사 결정 사고방식이 필요합니다"라고 Constellation Research의 CEO이자 설립자인 R 'Ray' Wang은 말했습니다. "데이터 레이크하우스부터 멀티 클라우드 분석, BI 플랫폼, AI 및 ML에 이르기까지 IBM은 고객이 요구하는 솔루션을 제공하는 점에서 Constellation의 분석가들로부터 인정을 받았습니다."

3개 카테고리에서 인정

IBM watsonx.data

2025년 AI 기반 차세대 애플리케이션을 위한 데이터 레이크하우스 부문 최종 후보로 선정

watsonx.data는 엔터프라이즈 AI 및 분석을 위한 IBM의 하이브리드 오픈 데이터 레이크하우스입니다. 클라우드 또는 온프레미스 전반에서 정형 데이터와 비정형 데이터를 통합하여 AI에 더 안정적인 데이터를 제공합니다. 내장된 거버넌스 및 액세스 제어를 통해 데이터의 수집, 준비 및 검색을 쉽게 확장하고 자동화하여 생성형 AI 애플리케이션을 강화할 수 있습니다.

Constellation의 기준과 비교한 결과는 다음과 같습니다.

  • 차세대 애플리케이션을 위한 애플리케이션 개발 기능: 다양한 소스와 형식에서 비정형 및 정형 데이터를 원활하게 통합하고 결합하여 생성형 AI 애플리케이션을 위한 보다 안정적인 데이터를 제공합니다.
  • 트랜잭션 및 분석 데이터베이스 — 네이티브 및/또는 타사: watsonx.data는 복잡한 ETL 프로세스 없이도 트랜잭션 및 분석 데이터베이스를 기본적으로 모두 지원합니다. 내장된 데이터 패브릭 기능을 통해 다양한 유형의 워크로드에 맞게 자동화 및 확장하고, 목적에 맞는 여러 쿼리 엔진으로 성능을 최적화할 수 있습니다.
  • 액세스 및 보안, 규정 준수 및 거버넌스 제어: 중앙 집중식 거버넌스 및 액세스 제어를 통해 문서 소스 시스템에서 최종 AI 에이전트 또는 애플리케이션에 이르기까지 데이터 유출이나 규정 준수 문제 없이 전사적으로 데이터를 공유할 수 있습니다.

IBM watsonx BI

2025년 멀티클라우드 분석 및 비즈니스 인텔리전스 플랫폼 부문 최종 후보로 선정

watsonx BI는 출시 한 달 만에 Constellation의 멀티클라우드 분석 및 비즈니스 인텔리전스 플랫폼 후보 목록에서 7가지 뛰어난 솔루션 중 하나로 선정되었습니다. 7가지 뛰어난 솔루션 중 하나로 꼽히는 watsonx BI는 엔터프라이즈급 확장성, 신뢰할 수 있는 거버넌스, 생성형 AI 기반 인사이트를 통해 기업이 최신 BI 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

Constellation의 기준과 비교한 결과는 다음과 같습니다.

  • 소스 전반의 AI 기반 인사이트: 탄력적인 확장과 관리형 액세스를 위해 구축된 클라우드 네이티브 서비스인 watsonx BI는 데이터가 있는 곳에 분석을 제공하여 환경 전반에 걸쳐 더 빠른 성능과 일관된 보안을 제공합니다.
  • 데이터 통합 및 자동화: 내장된 커넥터와 메타데이터 해석 기능은 데이터를 보강하고 지표 생성을 자동화하여 원시 데이터에서 실행 가능한 인사이트로의 경로를 가속화합니다.
  • 멀티모달 분석: 대시보드부터 자연어 쿼리, 생성형 AI 기반 프롬프트에 이르기까지, 사용자는 대화형, 컨텍스트 인식 인사이트를 즉시 확보할 수 있습니다.
  • AI/ML 통합: 여러 대규모 언어 모델을 지원하고 관리되는 엔터프라이즈 데이터에서 생성적 AI를 구축하여 데이터 관리자가 지표 정의와 모델 사용을 제어할 수 있도록 합니다.
  • 관리되는 시맨틱 계층: 중앙 집중식 시맨틱 계층과 지표 카탈로그는 일관된 정의, 투명한 쿼리 로직, 팀 간의 안전한 역할 기반 협업을 보장합니다.

IBM watsonx.ai 

2025년 인공 지능 및 머신 러닝 부문 최종 후보로 선정

IBM watsonx.ai는 기업이 하나의 통합 개발 스튜디오에서 생성형 AI 및 ML 애플리케이션을 모두 개발, 배포 및 확장할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 개발자에게 모든 파운데이션 모델을 선택하고 사용자 지정하며, 사전 구축된 다양한 사용자 지정 도구와 오픈 소스 도구에 액세스하고, 주요 프레임워크를 활용하며, 클라우드 및 온프레미스용 하이브리드 배포 옵션을 활용할 수 있는 유연성과 선택권을 제공하므로 신속한 실험이 가능하고 비즈니스 가치 창출 시간을 단축할 수 있습니다.

Constellation 최종 후보 기준의 주요 내용은 다음과 같습니다.

  • 클라우드 기반의 확장 가능한 인프라 제공: 하이브리드 및 멀티 클라우드 배포를 위한 애플리케이션 확장성을 제공하는 통합 AI 및 ML 개발 스튜디오입니다.
  • 다양한 유형의 모델 지원: Model Gateway는 AI 및 ML 사용 사례에 대한 고급 조정 옵션, 합성 데이터 생성, 유연한 배포 방법을 통해 IBM, 파트너, 타사 파운데이션 모델에 대한 액세스를 제공합니다.
  • 프로세스 자동화 지원: RAG 및 머신 러닝을 위한 AutoAI는 통합 UI 환경에서 모델 학습, 최적화 및 배포를 간소화하기 위한 RAG 및 ML 모델 생성 프로세스를 자동화합니다.

실제 사용 사례 보기

IBM이 세 개의 Constellation 최종 후보에 오른 것은 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 AI에 대한 차별화된 접근 방식을 보여줍니다. watsonx.data, watsonx BI, watsonx.ai는 함께 조직이 데이터 플랫폼을 현대화하고, AI를 운영하며, 책임감 있게 도입을 확장할 수 있는 기반을 제공합니다. watsonx을 통해 비즈니스에서 신뢰할 수 있는 AI를 대규모로 활용하는 방법을 알아보세요.

