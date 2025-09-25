2025년 3분기 Constellation ShortList에서 인정받은 IBM 데이터 및 AI

IBM Data 및 AI는 다음과 같은 3가지 카테고리에서 인정받았습니다.

AI 기반 차세대 애플리케이션을 위한 데이터 레이크하우스 멀티클라우드 분석 및 비즈니스 인텔리전스 플랫폼 인공 지능 및 머신 러닝

실리콘밸리에 본사를 두고 얼리어답터와 관련된 제공업체를 선정하는 자문 및 분석 기관인 Constellation Research의 이번선정은 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 솔루션을 통해 기업이 데이터 전략을 현대화하고 AI 도입을 확장하며 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 지원하려는 IBM의 노력을 강조합니다.

"AI 시대로의 전환에는 데이터-의사 결정 사고방식이 필요합니다"라고 Constellation Research의 CEO이자 설립자인 R 'Ray' Wang은 말했습니다. "데이터 레이크하우스부터 멀티 클라우드 분석, BI 플랫폼, AI 및 ML에 이르기까지 IBM은 고객이 요구하는 솔루션을 제공하는 점에서 Constellation의 분석가들로부터 인정을 받았습니다."