IBM Cloud VPN for VPC

IBM Cloud VPC에 대한 안전한 액세스
IBM® Cloud VPN for VPC를 사용하면 IBM® Cloud VPC와 온프레미스 또는 기타 클라우드 환경과 같은 고객의 원격 위치 간에 암호화된 IPsec 터널을 설정할 수 있습니다. 지원되는 사이트 간 VPN 유형은 2가지입니다. 고정된 트래픽 흐름에 정적 라우트를 사용하는 정책 기반 VPN과 더 동적이고 확장 가능한 라우팅을 위한 BGP 기반 경로 기반 VPN이 제공됩니다.
Client VPN은 공용 엔드포인트를 노출하지 않고 표준 OpenVPN 클라이언트를 사용해 개별 사용자가 IBM Cloud VPC 리소스에 안전하게 원격 액세스할 수 있도록 지원합니다.
"온프레미스든 클라우드든 IBM 서비스에 안전하고 유연하게 액세스할 수 있어야 합니다. IBM® Cloud의 프라이빗 네트워크 내에서의 제어와 데이터 보호는 절대 타협할 수 없습니다."
“제 업무를 수행하려면 하이브리드 환경 전반에서 안전하고 확장 가능한 연결성이 필수입니다. 암호화된 터널, 세분화된 액세스 제어, 그리고 쉽게 관리할 수 있는 복원력 있고 규정을 준수하는 솔루션이 필요합니다."
IPSec 기반 터널을 사용해 IBM Cloud VPC와 외부 네트워크 간에 안전한 고처리량 연결을 구축하세요.
사이트 간 VPN과 클라이언트 간 VPN을 모두 지원해 신뢰할 수 있는 프로토콜을 통해 글로벌 오피스와 원격 사용자가 안전하게 액세스할 수 있도록 지원합니다.
강력한 암호화, 인증 및 액세스 제어를 통해 규제 기준을 충족하고 클라우드 환경 전반에서 민감한 데이터를 보호하세요.
통합 모니터링과 IBM® Cloud IAM 및 Secrets Manager와의 호환성을 제공하는 번거로움 없는 고가용성 VPN 서비스를 이용하세요.
가상 프라이빗 클라우드(VPC)가 무엇이며 비즈니스에 어떤 도움이 되는지 알아보세요.
클라우드 보안을 한 단계 더 강화할 준비가 되셨나요? VPN for VPC를 살펴보고 손쉽게 암호화된 연결을 활성화하세요.
VPN for VPC가 클라우드에서 안전한 프라이빗 네트워킹을 어떻게 지원하는지 알아보세요. 언제 사용해야 하는지, 어떻게 작동하는지, 그리고 퍼블릭 서브넷 또는 온프레미스 네트워크와 같은 다른 모델과 어떻게 비교되는지 알아보세요.
클라우드와 원격 네트워크 간 암호화된 연결을 설정하는 데 도움이 되는 가이드, FAQ 및 전문가 팁을 확인하세요.