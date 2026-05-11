IBM Cloud VPN for VPC

IBM Cloud VPC에 대한 안전한 액세스

VPN for VPC 프로비저닝 가격 책정 보기
보안 보호막을 통해 노트북, 클라우드 및 데이터베이스 간의 데이터 흐름을 보여주는 일러스트.

VPN을 통해 VPC에 대한 안전한 연결 활성화

IBM® Cloud VPN for VPC를 사용하면 IBM® Cloud VPC와 온프레미스 또는 기타 클라우드 환경과 같은 고객의 원격 위치 간에 암호화된 IPsec 터널을 설정할 수 있습니다. 지원되는 사이트 간 VPN 유형은 2가지입니다. 고정된 트래픽 흐름에 정적 라우트를 사용하는 정책 기반 VPN과 더 동적이고 확장 가능한 라우팅을 위한 BGP 기반 경로 기반 VPN이 제공됩니다. 

Client VPN은 공용 엔드포인트를 노출하지 않고 표준 OpenVPN 클라이언트를 사용해 개별 사용자가 IBM Cloud VPC 리소스에 안전하게 원격 액세스할 수 있도록 지원합니다.

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더 많이 연결하고 비용은 절감하세요
모든 네트워크 및 스토리지 구성 요소를 포함한 신규 IBM® VPC 리소스에 사용할 수 있는 $1,000 크레딧을 제공합니다.
코드 VPC1000 적용

대상 사용자

여러 대의 모니터 앞에 있는 여성

클라우드 개발자

"온프레미스든 클라우드든 IBM 서비스에 안전하고 유연하게 액세스할 수 있어야 합니다. IBM® Cloud의 프라이빗 네트워크 내에서의 제어와 데이터 보호는 절대 타협할 수 없습니다."

 
서버실 앞에 있는 남성

네트워크 보안 아키텍트

“제 업무를 수행하려면 하이브리드 환경 전반에서 안전하고 확장 가능한 연결성이 필수입니다. 암호화된 터널, 세분화된 액세스 제어, 그리고 쉽게 관리할 수 있는 복원력 있고 규정을 준수하는 솔루션이 필요합니다."

이점

연결성 일러스트
하이브리드 통합 가속화

클라우드와 온프레미스 환경을 빠르게 통합해 운영을 간소화하고 설정 복잡성을 줄이세요.

 
함께 작업하는 동료들의 일러스트
원격 팀을 위한 안전한 액세스

클라우드 리소스에 대한 액세스를 보호하는 신뢰할 수 있는 VPN 기술을 통해 팀이 어디서나 안전하게 작업할 수 있도록 지원하세요.
보안 네트워크를 나타내는 자물쇠 일러스트
안전한 트래픽 라우팅

온프레미스 네트워크와 IBM Cloud VPC 간에 안전하고 암호화된 VPN 터널을 설정해 전송 중 데이터의 기밀성과 무결성을 보장합니다.
액세스 제어 일러스트
세분화된 액세스 제어

클라우드 환경에서 누가 어떤 리소스에 액세스할 수 있는지 제어해 민감한 영역을 보호하고 불필요한 액세스를 제한할 수 있습니다.
데이터를 모니터링하는 화면 앞에 서 있는 남성의 일러스트
완전 관리형 및 상시 가동

IBM Cloud가 설정, 모니터링 및 가동 시간을 관리하므로 직접 관리하지 않아도 안정적인 서비스를 이용할 수 있습니다.
연결성 일러스트
하이브리드 통합 가속화

클라우드와 온프레미스 환경을 빠르게 통합해 운영을 간소화하고 설정 복잡성을 줄이세요.

 
함께 작업하는 동료들의 일러스트
원격 팀을 위한 안전한 액세스

클라우드 리소스에 대한 액세스를 보호하는 신뢰할 수 있는 VPN 기술을 통해 팀이 어디서나 안전하게 작업할 수 있도록 지원하세요.
보안 네트워크를 나타내는 자물쇠 일러스트
안전한 트래픽 라우팅

온프레미스 네트워크와 IBM Cloud VPC 간에 안전하고 암호화된 VPN 터널을 설정해 전송 중 데이터의 기밀성과 무결성을 보장합니다.
액세스 제어 일러스트
세분화된 액세스 제어

클라우드 환경에서 누가 어떤 리소스에 액세스할 수 있는지 제어해 민감한 영역을 보호하고 불필요한 액세스를 제한할 수 있습니다.
데이터를 모니터링하는 화면 앞에 서 있는 남성의 일러스트
완전 관리형 및 상시 가동

IBM Cloud가 설정, 모니터링 및 가동 시간을 관리하므로 직접 관리하지 않아도 안정적인 서비스를 이용할 수 있습니다.

기능

암호화된 터널 아키텍처

IPSec 기반 터널을 사용해 IBM Cloud VPC와 외부 네트워크 간에 안전한 고처리량 연결을 구축하세요.
팀을 위한 유연한 액세스

사이트 간 VPN과 클라이언트 간 VPN을 모두 지원해 신뢰할 수 있는 프로토콜을 통해 글로벌 오피스와 원격 사용자가 안전하게 액세스할 수 있도록 지원합니다.
보안 및 규정 준수를 고려한 설계

강력한 암호화, 인증 및 액세스 제어를 통해 규제 기준을 충족하고 클라우드 환경 전반에서 민감한 데이터를 보호하세요.
완전 관리형 경험

통합 모니터링과 IBM® Cloud IAM 및 Secrets Manager와의 호환성을 제공하는 번거로움 없는 고가용성 VPN 서비스를 이용하세요.

사용 사례

사무실에서 근무 중인 직원들
사이트 간 VPN

오피스-클라우드 연결: 회사의 물리적 오피스를 클라우드 시스템에 연결해 다양한 환경 전반에서 원활한 데이터 공유와 협업을 지원하세요. 비즈니스 성장에 맞춰 확장 가능한 안정적이고 안전한 솔루션입니다.

글로벌 팀 연결성: 여러 국가에 있는 팀이 클라우드 리소스에 안전하고 일관되게 액세스할 수 있어 모두에게 통합된 경험을 제공합니다. 글로벌 운영을 간소화하고 비즈니스 연결성을 원활하게 유지합니다.
온라인 회의 중 데스크톱 앞에 있는 남성
클라이언트 간 VPN

원격 팀 액세스:  원격 근무자나 다른 도시에 있는 팀원도 사무실에 있지 않아도 회사 대시보드, 파일 및 내부 시스템에 안전하게 액세스할 수 있습니다. 민감한 데이터를 보호하면서 원활한 협업을 지원합니다.

워크스페이스에 대한 개발자 액세스:  프리랜서 및 원격 개발자는 제한된 액세스 권한으로 코딩 환경에 안전하게 로그인해 필요한 툴에 액세스할 수 있습니다. 이 접근 방식은 전체 시스템을 보호하면서 민첩한 분산 팀 운영을 지원합니다.
사무실에서 근무 중인 직원들
사이트 간 VPN

오피스-클라우드 연결: 회사의 물리적 오피스를 클라우드 시스템에 연결해 다양한 환경 전반에서 원활한 데이터 공유와 협업을 지원하세요. 비즈니스 성장에 맞춰 확장 가능한 안정적이고 안전한 솔루션입니다.

글로벌 팀 연결성: 여러 국가에 있는 팀이 클라우드 리소스에 안전하고 일관되게 액세스할 수 있어 모두에게 통합된 경험을 제공합니다. 글로벌 운영을 간소화하고 비즈니스 연결성을 원활하게 유지합니다.
온라인 회의 중 데스크톱 앞에 있는 남성
클라이언트 간 VPN

원격 팀 액세스:  원격 근무자나 다른 도시에 있는 팀원도 사무실에 있지 않아도 회사 대시보드, 파일 및 내부 시스템에 안전하게 액세스할 수 있습니다. 민감한 데이터를 보호하면서 원활한 협업을 지원합니다.

워크스페이스에 대한 개발자 액세스:  프리랜서 및 원격 개발자는 제한된 액세스 권한으로 코딩 환경에 안전하게 로그인해 필요한 툴에 액세스할 수 있습니다. 이 접근 방식은 전체 시스템을 보호하면서 민첩한 분산 팀 운영을 지원합니다.

리소스

VPC란 무엇인가요?

가상 프라이빗 클라우드(VPC)가 무엇이며 비즈니스에 어떤 도움이 되는지 알아보세요.

 VPN for VPC란 무엇인가요?

클라우드 보안을 한 단계 더 강화할 준비가 되셨나요? VPN for VPC를 살펴보고 손쉽게 암호화된 연결을 활성화하세요.

 VPN for VPC 문서 살펴보기

VPN for VPC가 클라우드에서 안전한 프라이빗 네트워킹을 어떻게 지원하는지 알아보세요. 언제 사용해야 하는지, 어떻게 작동하는지, 그리고 퍼블릭 서브넷 또는 온프레미스 네트워크와 같은 다른 모델과 어떻게 비교되는지 알아보세요.

 안전한 연결을 위한 VPN 리소스 소개

클라우드와 원격 네트워크 간 암호화된 연결을 설정하는 데 도움이 되는 가이드, FAQ 및 전문가 팁을 확인하세요.