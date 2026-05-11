IBM Cloud VPN for VPC

IBM® Cloud VPN for VPC를 사용하면 IBM® Cloud VPC와 온프레미스 또는 기타 클라우드 환경과 같은 고객의 원격 위치 간에 암호화된 IPsec 터널을 설정할 수 있습니다. 지원되는 사이트 간 VPN 유형은 2가지입니다. 고정된 트래픽 흐름에 정적 라우트를 사용하는 정책 기반 VPN과 더 동적이고 확장 가능한 라우팅을 위한 BGP 기반 경로 기반 VPN이 제공됩니다.

Client VPN은 공용 엔드포인트를 노출하지 않고 표준 OpenVPN 클라이언트를 사용해 개별 사용자가 IBM Cloud VPC 리소스에 안전하게 원격 액세스할 수 있도록 지원합니다.