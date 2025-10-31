NVIDIA 스토리지 솔루션

더 많은 데이터와 가속화된 글로벌 액세스를 통해 AI 결과와 NVIDIA GPU 액세스를 가속화합니다.

거래 차트를 분석하는 데 집중하는 젊은 아시아 남성
17배

Gartner Magic Quadrant 리더1

 1,300만

NVIDIA GPU에 최적화된 NVMe-oF를 지원하는 IOPS

 솔루션 개요 읽기 330GB/s

NVIDIA DGX SuperPOD에 대한 검증된 처리량

 RedBook 읽기 90X

watsonx를 통한 원격 S3 쿼리 가속화

 RedBook 읽기

AI 지원 및 NVIDIA 인증

DGX BasePOD 및 SuperPOD에 대해 검증된 IBM과 NVIDIA는 배포를 간소화하고 결과과를 신속하게 도출하며 가장 까다로운 AI, 과학 컴퓨팅 및 시뮬레이션 워크로드를 지원하는 신뢰할 수 있는 인프라를 제공합니다.

 IBM 콘텐츠 인식형 스토리지
NVIDIA AI 시스템의 잠재력을 최대한 활용

데이터 병목 현상을 제거하고 대규모로 더 빠른 학습 및 추론을 진행하여 GPU의 생산성을 유지합니다.
빠르고 간단한 AI 솔루션 배포

복잡성을 줄이고 결과 도출 시간을 단축하는 IBM 및 NVIDIA 검증 설계를 통해 AI 프로젝트를 가속화합니다.
AI 수요 증가에 따라 원활하게 성장

재설계 없이 파일럿 프로젝트에서 엔터프라이즈 AI 팩토리로 확장하고, 필요에 따라 성능과 용량을 늘립니다.
비용 최적화 및 복원력 강화

자동화된 계층화, 캐싱 및 글로벌 데이터 공유를 통해 효율성과 내장된 보호 기능의 균형을 맞춥니다.
IBM Storage Fusion HCI
IBM Fusion IBM Fusion HCI 및 watsonx를 사용하여 안전한 온프레미스 AI 배포를 가속화하세요. 데이터 벡터화 및 RAG 통합을 위해 콘텐츠 인식형 스토리지를 활용하여 비정형 데이터에서 빠른 생성형 AI 인사이트를 제공하는 동시에 하이브리드 환경 전반에서 운영을 간소화하고 비용을 절감할 수 있습니다. 복잡성을 줄이면서 현대화 지원
기술자들이 작업 중인 IBM 댈러스 서버실
IBM Storage Scale 탁월한 성능과 확장성을 제공하는 동시에 콘텐츠 인식형 인텔리전스를 추가하여 방대한 양의 비정형 데이터에서 인사이트를 확보하세요. NVIDIA GPU를 가속화하여 단일 글로벌 플랫폼에서 학습, 추론 및 시뮬레이션 워크로드를 최고 속도로 실행할 수 있습니다. 위치에 관계없이 데이터에서 인사이트 확보
IBM® Storage Scale System 6000 클로즈업
IBM Storage Scale System IBM Storage Scale 소프트웨어와 NVMe 플래시 기술을 결합하여 AI, HPC 및 분석을 신속하게 배포하세요. NVIDIA 인증 스토리지는 데이터 집약적인 워크로드를 위한 GPU 최적화 처리량과 확장성을 제공하여 더 빠른 인사이트와 더 현명한 의사 결정을 지원합니다. 인증된 성능으로 AI 및 HPC 가속화

Continental의 차량 안전에 관한 인사이트의 신속한 도출

더 빠르고 유연한 데이터 스토리지와 간소화된 AI 관리를 통해 자율 주행 솔루션을 개발합니다.

Continental, IBM Storage 및 NVIDIA의 협업을 통해 안전성에 대한 약속이 실현되고 있습니다.

Robert Thiel

인공 지능 첨단 운전자 지원 책임자, Continental Automotive AG

Continental 자율 주행 자동차의 운전석에 앉아있는 사람

Scale System 6000 및 NVIDIA DGX BasePOD
Scale System 6000 및 NVIDIA DGX SuperPOD
HGX H100, H200 및 B200 기반 서버용 NVIDIA 클라우드 파트너
GB200 NVL72 시스템용 NVIDIA 클라우드 파트너
HGX H100, H200 및 B200 기반 서버용 NVIDIA 엔터프라이즈 파트너
IBM Storage Scale 및 NVIDIA를 통한 AI 가속화
NVIDIA DGX SuperPOD를 포함한 IBM Storage Scale System 6000 배포 가이드
다음 단계

IBM Storage 솔루션을 통해 성능 저하 없이 차세대 AI 워크로드를 현대화하는 방법을 알아보세요. IBM Storage 담당자와 미팅 일정을 잡으세요.
