더 많은 데이터와 가속화된 글로벌 액세스를 통해 AI 결과와 NVIDIA GPU 액세스를 가속화합니다.
Gartner Magic Quadrant 리더1
NVIDIA GPU에 최적화된 NVMe-oF를 지원하는 IOPS
NVIDIA DGX SuperPOD에 대한 검증된 처리량
watsonx를 통한 원격 S3 쿼리 가속화
DGX BasePOD 및 SuperPOD에 대해 검증된 IBM과 NVIDIA는 배포를 간소화하고 결과과를 신속하게 도출하며 가장 까다로운 AI, 과학 컴퓨팅 및 시뮬레이션 워크로드를 지원하는 신뢰할 수 있는 인프라를 제공합니다.
데이터 병목 현상을 제거하고 대규모로 더 빠른 학습 및 추론을 진행하여 GPU의 생산성을 유지합니다.
복잡성을 줄이고 결과 도출 시간을 단축하는 IBM 및 NVIDIA 검증 설계를 통해 AI 프로젝트를 가속화합니다.
재설계 없이 파일럿 프로젝트에서 엔터프라이즈 AI 팩토리로 확장하고, 필요에 따라 성능과 용량을 늘립니다.
자동화된 계층화, 캐싱 및 글로벌 데이터 공유를 통해 효율성과 내장된 보호 기능의 균형을 맞춥니다.
더 빠르고 유연한 데이터 스토리지와 간소화된 AI 관리를 통해 자율 주행 솔루션을 개발합니다.
“ Continental, IBM Storage 및 NVIDIA의 협업을 통해 안전성에 대한 약속이 실현되고 있습니다.”
Robert Thiel
인공 지능 첨단 운전자 지원 책임자, Continental Automotive AG