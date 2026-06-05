IBM Fusion으로 애플리케이션을 현대화하십시오

생산성 전략으로서의 Fusion

Red Hat OpenShift 플랫폼에서 VM, 컨테이너, AI 워크로드를 오케스트레이션하고 자동화하십시오.

IBM Fusion은 원하는 속도에 맞춰 하이브리드 네이티브 아키텍처 기반의 지능형 애플리케이션 데이터 플랫폼으로 단계적으로 전환할 수 있는 유연성과 자율성을 제공합니다.

자세히 알아보기: 데이터를 비즈니스 경쟁력으로 전환하는 방법을 보여주는 Fusion 데이터 시트
단일 지능형 애플리케이션 데이터 플랫폼. 다양한 워크로드. 사일로 없음.
그라데이션 유리 및 큐브
원하는 속도에 맞춰 VM을 리호스팅, 리플랫폼, 리팩토링하십시오.

레거시 VM 공급업체에 대한 종속성과 라이선스 제약에서 벗어나, 하이퍼바이저 없이 단일 플랫폼에서 다양한 워크로드를 오케스트레이션하고 자동화하는 최신 환경으로 전환하십시오.

 VM 중심의 한계 극복
그라데이션 색상의 투명한 유리
스마트 자동화로 애플리케이션을 현대화하십시오.

엔터프라이즈급 통합 스토리지, 원활한 오케스트레이션, 스마트 자동화를 통해 단일 컨트롤 플레인에서 VM과 컨테이너를 통합하는 턴키 방식의 OpenShift 네이티브 컨테이너화입니다.

 컨테이너화로 향하는 가장 빠른 경로 살펴보기
그라데이션 색상의 투명한 유리
분석에 필요한 모든 데이터에 액세스하십시오.

IBM Fusion과 watsonx.data로 데이터 레이크하우스와 분석 워크로드를 배포하고 확장하십시오. 레거시 데이터 사일로를 통합하고 방대한 데이터 세트의 쿼리 속도를 높이며 하이브리드 클라우드 이식성을 지원합니다.

 데이터 레이크하우스를 위한 Fusion의 강력한 기능 살펴보기 →

원하는 속도로 현대화하십시오. 비즈니스 성과를 가속화하십시오.

파란색 투명 유리 큐브 안의 흰색 투명 유리 큐브
처음부터 현대화를 시작하십시오.

기존 환경 현대화를 위한 내장형 운영 단계 자동화 및 셀프 서비스를 통해 처음부터 생산성과 운영 효율성을 높이십시오.

 현대화 시작하기
청록색, 파란색, 초록색, 보라색 3D 유리 큐브
운영 간소화 및 TCO 절감.

인프라, 데이터 서비스, 애플리케이션 런타임을 단일 턴키 플랫폼으로 통합하여 운영 복잡성과 TCO를 줄입니다.

 TCO 계산하기
추상적인 파란색 큐브
설계 단계부터 반영된 복원력과 보안.

내장 복원력, 보안 제어, 거버넌스 가드레일이 기본적으로 표준화, 자동화, 시행되어, 안심하고 운영할 수 있습니다.

 내장된 보호 기능 보기
청록색, 파란색, 보라색 3D 유리 큐브 및 플랫폼
워크로드 진화에 따른 점진적 확장.

10,000개 이상의 워크로드를 안정적으로 처리하는 탄력적 아키텍처를 통해 대규모 엔터프라이즈 성장을 지원합니다.

 확장 방식 살펴보기

에코시스템 전반에서 Fusion으로 더 많은 것을 달성하십시오.

OpenShift 앱 아이콘
Fusion + Red Hat OpenShift

VM과 컨테이너를 나란히 실행해 클라우드 네이티브 기반을 제공하고, VM에서 Kubernetes로 이어지는 신뢰할 수 있는 경로를 구축합니다.

 자세히 보기
ibm_watsonx
Fusion + IBM watsonx.data

하이브리드 환경 전반의 정형 및 비정형 데이터를 통합하여 가격과 성능을 최적화하는 동시에 대규모로 일관된 거버넌스를 시행합니다.

 자세히 알아보기
데이터 레버 추상화 이미지
Fusion + IBM Cloud Paks

사전에 플랫폼을 다시 구축하지 않고도 Fusion 위에 데이터, 통합, 자동화 기능을 추가하여 점진적인 현대화를 실현합니다.

 솔루션 살펴보기
Maximo Application Suite 원격 모니터링
Fusion + IBM Maximo

가용성, 자동화, 운영 연속성을 위해 설계된 최신 플랫폼에서 자산 관리 애플리케이션을 운영하고 보호합니다.

 사용 사례 읽기
HashiCorp Vault 로고
Fusion + HashiCorp Vault

키 관리를 중앙 집중화하여 하이브리드 스토리지와 Kubernetes 전반에 일관된 저장 데이터 암호화를 적용함으로써 대규모 AI 및 분석을 지원합니다.

 통합에 대해 알아보기
Confluent 로고
Fusion + Confluent Kafka

애플리케이션, 분석, AI 워크플로 전반에서 실시간으로 데이터를 이동하고 준비할 수 있도록 이벤트 기반 파이프라인을 지원합니다.

 작동 원리 알아보기

앱 현대화 여정을 가속화할 리소스를 살펴보십시오.

탄력적인 클라우드 네이티브 성능을 위해 VM을 통합하고 최적화하십시오. 민첩성과 제어력을 갖춘 컨테이너 환경으로 애플리케이션을 마이그레이션하십시오. 모든 것을 살펴보십시오. Fusion 리소스 전체 라이브러리를 둘러보십시오.
다음 단계 안내

IBM Fusion으로 엔터프라이즈급 데이터 스토리지 및 보호 서비스를 어떻게 활용할 수 있는지 알아보십시오.