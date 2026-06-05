IBM Fusion과 watsonx.data로 데이터 레이크하우스와 분석 워크로드를 배포하고 확장하십시오. 레거시 데이터 사일로를 통합하고 방대한 데이터 세트의 쿼리 속도를 높이며 하이브리드 클라우드 이식성을 지원합니다.