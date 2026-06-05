IBM Fusion은 원하는 속도에 맞춰 하이브리드 네이티브 아키텍처 기반의 지능형 애플리케이션 데이터 플랫폼으로 단계적으로 전환할 수 있는 유연성과 자율성을 제공합니다.
레거시 VM 공급업체에 대한 종속성과 라이선스 제약에서 벗어나, 하이퍼바이저 없이 단일 플랫폼에서 다양한 워크로드를 오케스트레이션하고 자동화하는 최신 환경으로 전환하십시오.
엔터프라이즈급 통합 스토리지, 원활한 오케스트레이션, 스마트 자동화를 통해 단일 컨트롤 플레인에서 VM과 컨테이너를 통합하는 턴키 방식의 OpenShift 네이티브 컨테이너화입니다.
IBM Fusion과 watsonx.data로 데이터 레이크하우스와 분석 워크로드를 배포하고 확장하십시오. 레거시 데이터 사일로를 통합하고 방대한 데이터 세트의 쿼리 속도를 높이며 하이브리드 클라우드 이식성을 지원합니다.
기존 환경 현대화를 위한 내장형 운영 단계 자동화 및 셀프 서비스를 통해 처음부터 생산성과 운영 효율성을 높이십시오.
인프라, 데이터 서비스, 애플리케이션 런타임을 단일 턴키 플랫폼으로 통합하여 운영 복잡성과 TCO를 줄입니다.
내장 복원력, 보안 제어, 거버넌스 가드레일이 기본적으로 표준화, 자동화, 시행되어, 안심하고 운영할 수 있습니다.
10,000개 이상의 워크로드를 안정적으로 처리하는 탄력적 아키텍처를 통해 대규모 엔터프라이즈 성장을 지원합니다.
VM과 컨테이너를 나란히 실행해 클라우드 네이티브 기반을 제공하고, VM에서 Kubernetes로 이어지는 신뢰할 수 있는 경로를 구축합니다.
하이브리드 환경 전반의 정형 및 비정형 데이터를 통합하여 가격과 성능을 최적화하는 동시에 대규모로 일관된 거버넌스를 시행합니다.
사전에 플랫폼을 다시 구축하지 않고도 Fusion 위에 데이터, 통합, 자동화 기능을 추가하여 점진적인 현대화를 실현합니다.
가용성, 자동화, 운영 연속성을 위해 설계된 최신 플랫폼에서 자산 관리 애플리케이션을 운영하고 보호합니다.
키 관리를 중앙 집중화하여 하이브리드 스토리지와 Kubernetes 전반에 일관된 저장 데이터 암호화를 적용함으로써 대규모 AI 및 분석을 지원합니다.
애플리케이션, 분석, AI 워크플로 전반에서 실시간으로 데이터를 이동하고 준비할 수 있도록 이벤트 기반 파이프라인을 지원합니다.