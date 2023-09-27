확장 가능한 공유 그리드에서 컴퓨팅 및 데이터 집약적인 분산 애플리케이션을 실행할 수 있는 엔터프라이즈급 관리를 제공합니다.
IBM® Spectrum Symphony 소프트웨어는 확장 가능한 공유 그리드에서 컴퓨팅 집약적이고 데이터 집약적인 분산 애플리케이션을 실행할 수 있는 강력한 엔터프라이즈급 관리를 제공합니다. 수십 개의 병렬로 수행되는 애플리케이션을 가속화하여 더 빠른 결과를 얻고 사용 가능한 모든 리소스를 더 잘 활용합니다. IBM® Spectrum Symphony를 사용하면 IT 성능을 개선하고, 인프라 비용과 경비를 절감하며, 비즈니스 요구 사항을 신속하게 수행할 수 있습니다.
컴퓨팅 집약적이고 데이터 집약적인 분석 애플리케이션을 위한 더 빠른 처리량과 성능을 확보하여 결과 도출 시간을 단축합니다.
여러분의 컴퓨팅 시스템에서 사용할 수 있는 컴퓨팅 성능을 제어하고 최적화하여 더 높은 수준의 리소스 활용도를 달성하세요.
대규모 작업, 빅 데이터 분석, 병렬 수행 애플리케이션 및 컴퓨팅 인프라를 제어하여 인프라, 애플리케이션 개발, 배포 및 관리 비용을 줄이세요.
독립적 수행 리소스의 통합 및 리소스 공유를 통해 실시간 요구에 즉각적으로 대응하고 더 나은 성능을 제공합니다.