IBM Spectrum Symphony

확장 가능한 공유 그리드에서 컴퓨팅 및 데이터 집약적인 분산 애플리케이션을 실행할 수 있는 엔터프라이즈급 관리를 제공합니다.

IBM Cloud에서 시작하기
검정 및 파랑 배경

개요

IBM® Spectrum Symphony 소프트웨어는 확장 가능한 공유 그리드에서 컴퓨팅 집약적이고 데이터 집약적인 분산 애플리케이션을 실행할 수 있는 강력한 엔터프라이즈급 관리를 제공합니다. 수십 개의 병렬로 수행되는 애플리케이션을 가속화하여 더 빠른 결과를 얻고 사용 가능한 모든 리소스를 더 잘 활용합니다. IBM® Spectrum Symphony를 사용하면 IT 성능을 개선하고, 인프라 비용과 경비를 절감하며, 비즈니스 요구 사항을 신속하게 수행할 수 있습니다.  
결과 도출 시간 단축

컴퓨팅 집약적이고 데이터 집약적인 분석 애플리케이션을 위한 더 빠른 처리량과 성능을 확보하여 결과 도출 시간을 단축합니다.
리소스 최적화

여러분의 컴퓨팅 시스템에서 사용할 수 있는 컴퓨팅 성능을 제어하고 최적화하여 더 높은 수준의 리소스 활용도를 달성하세요.
비용 절감

대규모 작업, 빅 데이터 분석, 병렬 수행 애플리케이션 및 컴퓨팅 인프라를 제어하여 인프라, 애플리케이션 개발, 배포 및 관리 비용을 줄이세요.
민첩성 향상

독립적 수행 리소스의 통합 및 리소스 공유를 통해 실시간 요구에 즉각적으로 대응하고 더 나은 성능을 제공합니다.

기능

블록체인 네트워크 다이어그램으로 여러 화면에서 코딩하는 개발자
여러 스케줄링 체계

10,000개의 우선 순위 수준이 있는 공정 분배 스케줄링 체계는 단일 애플리케이션의 여러 작업 수행에 사용될 수 있습니다. 런타임 변경 관리와 함께, 선점형 및 리소스 임계값 기반 스케줄링을 사용할 수 있습니다. 다차원 스케줄링은 최대 4개까지 조정 가능한 리소스 메트릭을 기준으로 각 소비자 별 슬롯 정의를 지정할 수 있는 기능을 통해 지원됩니다.
사무실 환경에서 클라우드 컴퓨팅 추세 분석
동적 하이브리드 클라우드

IBM® Spectrum Symphony 는 하이브리드 HPC 클라우드를 지원하여, 워크로드를 여러 클라우드에 전달할 수 있고 데이터를 클라우드에 자동으로 놓을 수 있고 이동시킬 수 있습니다. 클라우드에서 사용되는 리소스의 크기는 워크로드 수요와 스케줄링 정책에 따라 자동 조정할 수 있습니다. IBM® Spectrum Symphony는 IBM® Cloud에서 완전 자동화로 배포되어 사용될 수 있습니다.
디지털 도서가 있는 가상 도서관을 둘러보며 온라인 정보의 접근성과 편리함을 강조하는 사람
리소스 공유 모델

IBM Spectrum Symphony의 리소스 공유 모델은 인프라 비용과 관리 비용을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 동일한 공유 그리드에 여러 이기종 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. 동시에 서비스 수준을 보장하면서 LOB(Line of Business) 소유권을 유지할 수 있습니다.
Hadoop MapReduce와 호환되는 내장형 구현

IBM Spectrum Symphony Advanced Edition에는 낮은 대기 시간, 높은 안정성 및 리소스 공유에 최적화된 Apache Hadoop 호환 MapReduce 구현이 포함되어 있습니다. 이 기능을 사용하면 Hadoop 및 비 Hadoop 응용 프로그램을 동일한 공유 분산 인프라에서 실행할 수 있습니다. 멀티테넌트 아키텍처를 사용하면 여러 MapReduce 엔진을 단일 공유 인프라에 배치할 수 있습니다.
기술 재무, 운영, 판매, 마케팅을 위해 데이터베이스에 연결된 KPI 및 메트릭을 사용하여 차트가 포함된 비즈니스 분석 대시보드에서 작업하는 데이터 분석가
다중 클러스터 및 롤링 업그레이드 지원

다중 클러스터 지원을 통해 리소스 집합이 여러 클러스터에 걸쳐 있고 필요에 따라 클러스터 간에 이동할 수 있습니다. 단일 세션은 온프레미스와 클라우드의 여러 클러스터에서 실행될 수 있으며 단일 인터페이스를 통해 효율적으로 관리됩니다.
롤링 업그레이드를 통해 관리자는 수동 마이그레이션 없이도 이전 버전 대신 최신 버전의 IBM® Spectrum Symphony를 쉽게 설치하고 구성할 수 있습니다.
근무 중인 관리자, 기술자, 산업 엔지니어, 모니터링 시스템 소프트웨어와 아이콘을 통한 로보틱 제어 태블릿의 산업 네트워크 연결
세 가지 버전의 IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony는 세 가지 버전으로 제공되며, 낮은 지연 시간의 고성능 컴퓨팅 서비스 지향 아키텍처로 민첩한 서비스 및 작업 스케줄링을 제공합니다. 에디션의 확장성은 개발자 에디션의 경우 1~2개 호스트부터 고급 에디션의 경우 최대 5,000개 호스트 및 128,000코어까지 다양하며, Hadoop MapReduce를 비롯한 분산 컴퓨팅 및 데이터 집약적 애플리케이션에 가장 적합한 선택입니다. Standard Edition은 엔터프라이즈급 성능과 확장성을 제공합니다.
블록체인 네트워크 다이어그램으로 여러 화면에서 코딩하는 개발자
여러 스케줄링 체계

10,000개의 우선 순위 수준이 있는 공정 분배 스케줄링 체계는 단일 애플리케이션의 여러 작업 수행에 사용될 수 있습니다. 런타임 변경 관리와 함께, 선점형 및 리소스 임계값 기반 스케줄링을 사용할 수 있습니다. 다차원 스케줄링은 최대 4개까지 조정 가능한 리소스 메트릭을 기준으로 각 소비자 별 슬롯 정의를 지정할 수 있는 기능을 통해 지원됩니다.
사무실 환경에서 클라우드 컴퓨팅 추세 분석
동적 하이브리드 클라우드

IBM® Spectrum Symphony 는 하이브리드 HPC 클라우드를 지원하여, 워크로드를 여러 클라우드에 전달할 수 있고 데이터를 클라우드에 자동으로 놓을 수 있고 이동시킬 수 있습니다. 클라우드에서 사용되는 리소스의 크기는 워크로드 수요와 스케줄링 정책에 따라 자동 조정할 수 있습니다. IBM® Spectrum Symphony는 IBM® Cloud에서 완전 자동화로 배포되어 사용될 수 있습니다.
디지털 도서가 있는 가상 도서관을 둘러보며 온라인 정보의 접근성과 편리함을 강조하는 사람
리소스 공유 모델

IBM Spectrum Symphony의 리소스 공유 모델은 인프라 비용과 관리 비용을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 동일한 공유 그리드에 여러 이기종 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. 동시에 서비스 수준을 보장하면서 LOB(Line of Business) 소유권을 유지할 수 있습니다.
Hadoop MapReduce와 호환되는 내장형 구현

IBM Spectrum Symphony Advanced Edition에는 낮은 대기 시간, 높은 안정성 및 리소스 공유에 최적화된 Apache Hadoop 호환 MapReduce 구현이 포함되어 있습니다. 이 기능을 사용하면 Hadoop 및 비 Hadoop 응용 프로그램을 동일한 공유 분산 인프라에서 실행할 수 있습니다. 멀티테넌트 아키텍처를 사용하면 여러 MapReduce 엔진을 단일 공유 인프라에 배치할 수 있습니다.
기술 재무, 운영, 판매, 마케팅을 위해 데이터베이스에 연결된 KPI 및 메트릭을 사용하여 차트가 포함된 비즈니스 분석 대시보드에서 작업하는 데이터 분석가
다중 클러스터 및 롤링 업그레이드 지원

다중 클러스터 지원을 통해 리소스 집합이 여러 클러스터에 걸쳐 있고 필요에 따라 클러스터 간에 이동할 수 있습니다. 단일 세션은 온프레미스와 클라우드의 여러 클러스터에서 실행될 수 있으며 단일 인터페이스를 통해 효율적으로 관리됩니다.
롤링 업그레이드를 통해 관리자는 수동 마이그레이션 없이도 이전 버전 대신 최신 버전의 IBM® Spectrum Symphony를 쉽게 설치하고 구성할 수 있습니다.
근무 중인 관리자, 기술자, 산업 엔지니어, 모니터링 시스템 소프트웨어와 아이콘을 통한 로보틱 제어 태블릿의 산업 네트워크 연결
세 가지 버전의 IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony는 세 가지 버전으로 제공되며, 낮은 지연 시간의 고성능 컴퓨팅 서비스 지향 아키텍처로 민첩한 서비스 및 작업 스케줄링을 제공합니다. 에디션의 확장성은 개발자 에디션의 경우 1~2개 호스트부터 고급 에디션의 경우 최대 5,000개 호스트 및 128,000코어까지 다양하며, Hadoop MapReduce를 비롯한 분산 컴퓨팅 및 데이터 집약적 애플리케이션에 가장 적합한 선택입니다. Standard Edition은 엔터프라이즈급 성능과 확장성을 제공합니다.

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