IBM® Spectrum Symphony 소프트웨어는 확장 가능한 공유 그리드에서 컴퓨팅 집약적이고 데이터 집약적인 분산 애플리케이션을 실행할 수 있는 강력한 엔터프라이즈급 관리를 제공합니다. 수십 개의 병렬로 수행되는 애플리케이션을 가속화하여 더 빠른 결과를 얻고 사용 가능한 모든 리소스를 더 잘 활용합니다. IBM® Spectrum Symphony를 사용하면 IT 성능을 개선하고, 인프라 비용과 경비를 절감하며, 비즈니스 요구 사항을 신속하게 수행할 수 있습니다.