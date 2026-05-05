이 에코시스템은 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 관리형 서비스를 포함한 파트너 인프라, 제품, 서비스로 구성되어 있으며, IBM Sovereign Core와 통합되어 확장 가능하고 주권을 기본으로 설계한 환경을 구현합니다.

AMD 통제된 경계 영역 전반에서 주권형 추론과 고성능 연산 워크로드를 지원하는 CPU/GPU 가속 옵션을 제공합니다.

ATOS 주권 환경 배포, 운영, 지역별 규정 준수 정렬을 지원하는 구축 및 관리형 서비스 파트너입니다.

Cegeka 주권 환경 배포, 운영, 지역별 규정 준수 정렬을 지원하는 구축 및 관리형 서비스 파트너입니다.

Cloudera 온프레미스 기반의 오픈소스 데이터 관리 플랫폼으로, 분석 엔진과 통합되어 통제된 환경 내에서 안전하고 규정을 준수하는 주권형 데이터 처리를 가능하게 합니다.

CockroachDB 글로벌 확장성과 강력한 일관성을 갖추도록 설계된 탄력적인 분산형 SQL 데이터베이스입니다.

Dell 통제된 환경에서 주권형 AI와 인프라 요구를 지원하는 하드웨어 가속 및 플랫폼 옵션을 제공합니다.

Duality Tech 동형 암호화를 활용한 프라이버시 강화 연산으로, 평문 데이터를 노출하지 않고도 안전한 분석을 수행할 수 있습니다.

EDB (EnterpriseDB) 지원성, 호환성, 운영 제어가 요구되는 주권 환경 배포를 위한 기업용 PostgreSQL 배포판입니다.

HCL Tech 주권 환경에 적합한 인프라, 운영, 규정 준수 기반 전환을 제공하는 글로벌 기술 및 관리형 서비스 파트너입니다.

Intel 하드웨어 기반의 기밀 컴퓨팅을 제공하여 데이터, 모델, AI 워크로드를 항상 보호합니다.

Mistral EU 중심의 주권 요구 사항에 맞춰 경계 내 배포가 가능한 오픈 가중치 LLM 추론 옵션을 제공합니다.

MongoDB 컨테이너 지원이 뛰어나고 유연한 스키마를 제공하는 문서 지향 NoSQL 데이터베이스로, 주권형 애플리케이션에 적합합니다.

Palo Alto Networks 고급 인라인 위협 보호, 세분화된 분리, 실시간 공격 차단 기능을 제공하여 주권 워크로드를 보호하고 엄격한 규정 준수 및 데이터 상주 요구 사항을 충족합니다.