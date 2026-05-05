주권 환경 내에서 운영되는 애플리케이션 및 서비스를 선택하여 AI 및 워크로드 확장을 가속화하세요
이 에코시스템은 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 관리형 서비스를 포함한 파트너 인프라, 제품, 서비스로 구성되어 있으며, IBM Sovereign Core와 통합되어 확장 가능하고 주권을 기본으로 설계한 환경을 구현합니다.
통제된 경계 영역 전반에서 주권형 추론과 고성능 연산 워크로드를 지원하는 CPU/GPU 가속 옵션을 제공합니다.
주권 환경 배포, 운영, 지역별 규정 준수 정렬을 지원하는 구축 및 관리형 서비스 파트너입니다.
주권 환경 배포, 운영, 지역별 규정 준수 정렬을 지원하는 구축 및 관리형 서비스 파트너입니다.
온프레미스 기반의 오픈소스 데이터 관리 플랫폼으로, 분석 엔진과 통합되어 통제된 환경 내에서 안전하고 규정을 준수하는 주권형 데이터 처리를 가능하게 합니다.
글로벌 확장성과 강력한 일관성을 갖추도록 설계된 탄력적인 분산형 SQL 데이터베이스입니다.
통제된 환경에서 주권형 AI와 인프라 요구를 지원하는 하드웨어 가속 및 플랫폼 옵션을 제공합니다.
동형 암호화를 활용한 프라이버시 강화 연산으로, 평문 데이터를 노출하지 않고도 안전한 분석을 수행할 수 있습니다.
지원성, 호환성, 운영 제어가 요구되는 주권 환경 배포를 위한 기업용 PostgreSQL 배포판입니다.
주권 환경에 적합한 인프라, 운영, 규정 준수 기반 전환을 제공하는 글로벌 기술 및 관리형 서비스 파트너입니다.
하드웨어 기반의 기밀 컴퓨팅을 제공하여 데이터, 모델, AI 워크로드를 항상 보호합니다.
EU 중심의 주권 요구 사항에 맞춰 경계 내 배포가 가능한 오픈 가중치 LLM 추론 옵션을 제공합니다.
컨테이너 지원이 뛰어나고 유연한 스키마를 제공하는 문서 지향 NoSQL 데이터베이스로, 주권형 애플리케이션에 적합합니다.
고급 인라인 위협 보호, 세분화된 분리, 실시간 공격 차단 기능을 제공하여 주권 워크로드를 보호하고 엄격한 규정 준수 및 데이터 상주 요구 사항을 충족합니다.
데이터 집약적인 주권 워크로드를 위해 실시간 분석과 트랜잭션을 지원하는 고성능 분산 SQL 데이터베이스입니다.
IBM Sovereign Core와 통합되어 주권 환경 내에서 AI, 보안, 규정 준수, 플랫폼 운영을 확장하는 IBM 소프트웨어 및 서비스 포트폴리오입니다.
컨테이너 기반 배포를 통해 거버넌스가 적용된 대시보드와 주권형 리포팅을 제공하는 기업용 BI 및 보고 기능입니다.
경계 내 이벤트 파이프라인과 실시간 주권형 통합을 지원하는 컨테이너 기반 Kafka 스트리밍 플랫폼입니다.
트랜잭션 신뢰성, 성능, 주권 수준의 운영 지속성을 제공하는 기업용 관계형 데이터베이스입니다.
설치, 마이그레이션, 규정 준수 통합을 위한 자문 및 구축 서비스를 제공합니다.
민감한 기업 데이터를 아카이빙, 보존하고 규정 준수에 적합하게 처리할 수 있도록 데이터 라이프사이클 관리를 제공합니다.
주권과 통제를 유지하면서 경계 영역 간 데이터 세트를 동기화할 수 있도록 데이터 복제 기능을 제공합니다.
고객이 직접 관리하는 비밀 정보와 키를 저장하며, 주권 워크로드를 위해 모든 데이터가 경계 내에 유지됩니다.
경계 지점에서 ID를 강제 적용하여 연합과 테넌트 IAM 통합을 지원하고 주권 기반 액세스 제어를 구현합니다.
Sovereign Core 내에서 모델을 배포하고 서비스하며 모니터링할 수 있는 경계 내 AI 추론 런타임을 제공합니다.
레이크하우스 스토리지, 거버넌스, 워크로드 실행에 적합한 액세스 패턴을 지원하는 경계 내 데이터 관리를 제공합니다.
보안이 적용된 파이프라인 구축, 데이터 변환, 운영 데이터 이동을 지원하는 경계 내 데이터 통합 기능을 제공합니다.
거버넌스 기반 데이터 탐색, 데이터 계보 관리, 신뢰할 수 있는 분석 준비 데이터를 지원하는 경계 내 레이크하우스 인텔리전스를 제공합니다.
규정 준수 제어, 모델 감사 가능성, 규제 기반 라이프사이클 관리를 지원하는 경계 내 AI 거버넌스를 제공합니다.
IBM Sovereign Core와 연계된 오픈소스 기술 에코시스템으로, 주권형 AI 및 클라우드 환경 전반에서 유연성, 투명성, 이식성을 제공합니다.
경계 내 인덱싱, 쿼리, 관측 가능성 활용을 위한 전체 텍스트 검색 및 분석 엔진입니다.
주권 ID, 연합, 액세스 정책 적용을 지원하는 오픈소스 IAM 및 인증 솔루션입니다.
외부 종속성을 명확히 정의하면서 주권형 AI 워크플로를 구축할 수 있는 에이전트 오케스트레이션 툴킷입니다.
개방성이 높은 MySQL 호환 관계형 데이터베이스로, 주권 환경 배포에 적합합니다.
RAG 검색, 임베딩 저장, 주권형 AI 검색 성능을 지원하는 경계 내 벡터 데이터베이스입니다.
표준 툴과 이식성을 갖춘, 주권 워크로드에 적합한 널리 사용되는 오픈소스 관계형 데이터베이스입니다.
성능 가속, 세션 처리, 저지연 워크로드를 지원하는 주권 환경용 인메모리 캐시 및 데이터 저장소입니다.