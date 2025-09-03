여러 조직들이 단계적 SD-WAN 배포를 선택함에 따라 IT 팀은 기존 WAN 및 SD-WAN 세그먼트 전반에서 네트워크 및 성능 데이터를 전체적으로 파악하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
IBM SevOne은 SD-WAN 컨트롤러의 관리 기능을 보완하여 네트워크의 다양한 세그먼트에 대한 지속적인 가시성 을 제공하는 강력한 SD-WAN 모니터링 툴입니다. 사용자 지정이 가능한 대시보드와 지표를 통해 멀티벤더, 엔터프라이즈, CSP 및 MSP 네트워크 전반에서 네트워크 성능을 보장하는 데 도움이 되는 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공합니다.
단일 통합 대시보드에서 기존 WAN 및 새로운 SD-WAN 세그먼트를 모니터링합니다. 또한 배포 직후부터 새로운 SD-WAN 인프라에 대한 모니터링을 시작할 수 있습니다.
터널 데이터에 대한 드릴다운을 통해 트래픽, 알림 및 가용성을 보여주는 시각화를 생성하고 문제 해결을 위한 KPI 액세스를 간소화합니다.
엔터프라이즈 캠퍼스 및 지사 Wi-Fi, 소프트웨어 정의 데이터 센터, 퍼블릭 클라우드와 같은 기타 중요한 네트워크 자산을 아우르도록 가시성을 확장합니다.
대시보드를 수정하여 운영 및 비즈니스 뷰를 생성 및 공유하고 팀 전체에서 워크플로로 결합합니다.
통합 대시보드에서 소프트웨어 정의 네트워크(SDN), Kubernetes 기반 환경, 광역 네트워크(WAN) 및 Wi-Fi 네트워크를 모니터링하세요. 팀은 HPE Aruba SD-WAN(이전 SilverPeak), Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN, Versa 및 Fortinet에서 수집된 SD-WAN 터널 및 경로에 대한 성능 데이터를 시각화할 수 있습니다.