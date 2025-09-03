IBM SevOne은 SD-WAN 컨트롤러의 관리 기능을 보완하여 네트워크의 다양한 세그먼트에 대한 지속적인 가시성 을 제공하는 강력한 SD-WAN 모니터링 툴입니다. 사용자 지정이 가능한 대시보드와 지표를 통해 멀티벤더, 엔터프라이즈, CSP 및 MSP 네트워크 전반에서 네트워크 성능을 보장하는 데 도움이 되는 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공합니다.