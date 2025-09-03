사용자는 헬프 데스크에 전화해 "시카고 캠퍼스의 라우터 23에 혼잡 문제가 있습니다"라고 말하지 않습니다. 대신 사용자는 헬프 데스크에 전화하여 "시카고에서 Webex가 느립니다"고 말합니다. 이러한 상황에서는 IT가 '애플리케이션이 문제인지, 네트워크가 문제인지'를 신속하게 파악해야 합니다.

과거에는 이와 같은 문제를 담당하는 네트워크 운영 및 엔지니어링 팀이 시카고의 네트워크 디바이스가 어떻게 작동하는지 살펴보기 시작했습니다. 이러한 작업은 종종 건초 더미에서 바늘 찾기일 수 있습니다. IBM SevOne을 사용하면 네트워크 팀이 '앱'에 대해 논의할 수 있으므로 애플리케이션 관점에서 문제 해결 여정을 시작하여 앱 중심의 인사이트를 얻을 수 있습니다.

앱 중심 인사이트는 확장 가능한 Netflow 수집에서 시작됩니다. 그런 다음 이 데이터를 분석하고 10,000개 이상의 알려진 애플리케이션(사용자 지정 앱을 인식하기 위해 자체 필터를 추가하는 기능)과 해당 트래픽을 전달하는 네트워크 디바이스와 연결합니다. 그 결과 네트워크 팀이 '애플리케이션이 문제인지, 네트워크가 문제인지'를 신속하게 파악할 수 있는 앱 중심의 문제 해결 프로세스가 탄생했습니다.