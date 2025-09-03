사용자는 헬프 데스크에 전화해 "시카고 캠퍼스의 라우터 23에 혼잡 문제가 있습니다"라고 말하지 않습니다. 대신 사용자는 헬프 데스크에 전화하여 "시카고에서 Webex가 느립니다"고 말합니다. 이러한 상황에서는 IT가 '애플리케이션이 문제인지, 네트워크가 문제인지'를 신속하게 파악해야 합니다.
과거에는 이와 같은 문제를 담당하는 네트워크 운영 및 엔지니어링 팀이 시카고의 네트워크 디바이스가 어떻게 작동하는지 살펴보기 시작했습니다. 이러한 작업은 종종 건초 더미에서 바늘 찾기일 수 있습니다. IBM SevOne을 사용하면 네트워크 팀이 '앱'에 대해 논의할 수 있으므로 애플리케이션 관점에서 문제 해결 여정을 시작하여 앱 중심의 인사이트를 얻을 수 있습니다.
앱 중심 인사이트는 확장 가능한 Netflow 수집에서 시작됩니다. 그런 다음 이 데이터를 분석하고 10,000개 이상의 알려진 애플리케이션(사용자 지정 앱을 인식하기 위해 자체 필터를 추가하는 기능)과 해당 트래픽을 전달하는 네트워크 디바이스와 연결합니다. 그 결과 네트워크 팀이 '애플리케이션이 문제인지, 네트워크가 문제인지'를 신속하게 파악할 수 있는 앱 중심의 문제 해결 프로세스가 탄생했습니다.
전용 트래픽 프로브 솔루션 비용 없이 멀티벤더 네트워크 트래픽 패턴, 애플리케이션, 인프라 동작에 대한 심층적인 가시성을 확보할 수 있습니다.
사전 구축된 워크플로를 활용하여 동일한 디바이스 또는 인터페이스에 대한 성능 메트릭과 흐름 보고서 간에 피벗하여 평균 수리 시간(MTTR)을 단축할 수 있습니다.
대역폭, 애플리케이션 트래픽 및 인프라 동작에 대한 네트워크 흐름 데이터를 더 나은 용량 계획 및 운영 효율성을 위한 인사이트로 전환합니다.
특허 클러스터 기술을 활용하여 업계 표준 흐름 형식(v5/v9/v10, IPFIX, sFlow, cFlow, jFlow, AppFlow)에 대한 광범위한 지원과 기업별 분야에 대한 유연한 보고를 통해 NetFlow 데이터 수집을 확장합니다.
중단을 유발하는 급증 또는 짧은 활동 버스트를 발견하여 다른 툴이 놓칠 수 있는 인사이트를 파악합니다. 애플리케이션 대역폭 호그에 대해 경고할 정책 및 임계치를 확립합니다.
애플리케이션 관점에서 네트워크 성능을 포괄적으로 이해합니다. 애플리케이션 및 지원 인프라에 대한 가시성을 확보하여 문제를 식별하고 성능을 개선할 수 있습니다.