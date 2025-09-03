앱 중심 인사이트

IBM® SevOne으로 앱 중심 인사이트 도출

 

다중 스트림의 네트워크 흐름 데이터를 하나의 전체론적 관점으로 통합하는 과정을 묘사하는 추상 일러스트

애플리케이션이 문제인가, 네트워크가 문제인가?

사용자는 헬프 데스크에 전화해 "시카고 캠퍼스의 라우터 23에 혼잡 문제가 있습니다"라고 말하지 않습니다. 대신 사용자는 헬프 데스크에 전화하여 "시카고에서 Webex가 느립니다"고 말합니다. 이러한 상황에서는 IT가 '애플리케이션이 문제인지, 네트워크가 문제인지'를 신속하게 파악해야 합니다.

과거에는 이와 같은 문제를 담당하는 네트워크 운영 및 엔지니어링 팀이 시카고의 네트워크 디바이스가 어떻게 작동하는지 살펴보기 시작했습니다. 이러한 작업은 종종 건초 더미에서 바늘 찾기일 수 있습니다. IBM SevOne을 사용하면 네트워크 팀이 '앱'에 대해 논의할 수 있으므로 애플리케이션 관점에서 문제 해결 여정을 시작하여 앱 중심의 인사이트를 얻을 수 있습니다.

앱 중심 인사이트는 확장 가능한 Netflow 수집에서 시작됩니다. 그런 다음 이 데이터를 분석하고 10,000개 이상의 알려진 애플리케이션(사용자 지정 앱을 인식하기 위해 자체 필터를 추가하는 기능)과 해당 트래픽을 전달하는 네트워크 디바이스와 연결합니다. 그 결과 네트워크 팀이 '애플리케이션이 문제인지, 네트워크가 문제인지'를 신속하게 파악할 수 있는 앱 중심의 문제 해결 프로세스가 탄생했습니다.

이점
완벽한 가시성

전용 트래픽 프로브 솔루션 비용 없이 멀티벤더 네트워크 트래픽 패턴, 애플리케이션, 인프라 동작에 대한 심층적인 가시성을 확보할 수 있습니다.
MTTR 감소

사전 구축된 워크플로를 활용하여 동일한 디바이스 또는 인터페이스에 대한 성능 메트릭과 흐름 보고서 간에 피벗하여 평균 수리 시간(MTTR)을 단축할 수 있습니다.
실시간 인사이트

대역폭, 애플리케이션 트래픽 및 인프라 동작에 대한 네트워크 흐름 데이터를 더 나은 용량 계획 및 운영 효율성을 위한 인사이트로 전환합니다.
확장 가능한 NetFlow 수집

특허 클러스터 기술을 활용하여 업계 표준 흐름 형식(v5/v9/v10, IPFIX, sFlow, cFlow, jFlow, AppFlow)에 대한 광범위한 지원과 기업별 분야에 대한 유연한 보고를 통해 NetFlow 데이터 수집을 확장합니다.
이상 징후 감지

중단을 유발하는 급증 또는 짧은 활동 버스트를 발견하여 다른 툴이 놓칠 수 있는 인사이트를 파악합니다. 애플리케이션 대역폭 호그에 대해 경고할 정책 및 임계치를 확립합니다.
앱 인식 관측 가능성

애플리케이션 관점에서 네트워크 성능을 포괄적으로 이해합니다. 애플리케이션 및 지원 인프라에 대한 가시성을 확보하여 문제를 식별하고 성능을 개선할 수 있습니다.

사용 사례

애플리케이션 쿼리 및 보고서의 스크린샷
앱 쿼리 및 보고

인기 있는 SaaS 애플리케이션에서 보고하고 유연한 애플리케이션 그룹화(예: 협업 도구)를 통해 인프라 종속성을 자세히 파악하여 예산 등을 위해 네트워크 용량을 신속하게 평가합니다.
    플로우 투 메트릭 예시를 보여주는 SevOne 흐름 분석 페이지
    플로우 투 메트릭

    네트워크 흐름 데이터로 시작하여 한 번의 클릭으로 지원 인프라를 확인하세요. 용량 문제, 알림 및 네트워크 장애를 일으키는 기타 모든 문제를 자세히 파악하여 인시던트를 신속하게 분류하고 해결하세요.
    SevOne Netflow 분석 사용 사례 메트릭 투 플로우
    통합 메트릭 투 플로우

    팀은 SevOne의 스마트 플로우 필터링을 통해 애플리케이션별 트래픽 패턴을 자세히 분석할 수 있습니다. 대역폭을 많이 사용하는 애플리케이션을 분리하거나, 서비스 수준의 저하를 추적하거나, 프로토콜 수준의 동작을 분석하는 등 SevOne은 더 빠르고 스마트하게 문제를 해결하는 데 필요한 컨텍스트를 제공합니다. 이러한 기능이 결합되어 기술적으로 우수할 뿐만 아니라 운영 측면에서도 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
    SevOne Netflow 분석 사용 사례 앱 성능 인사이트
    앱 성능 인사이트

    IBM SevOne의 흐름 트래픽 분석을 통해 지속적인 성능을 구현하도록 네트워크를 모니터링, 관리 및 최적화할 수 있는 실시간 지능형 인사이트를 확보할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 활용하여 고객 경험을 개선하고, 성능과 비용을 위해 인프라를 최적화하며, 네트워크 문제를 식별 및 해결하는 데 걸리는 시간을 단축하고, 이 모든 것을 하나의 플랫폼에서 수행할 수 있습니다.
    SevOne Netflow 분석 사용 사례 최상위 화자 식별
    최상위 화자 식별

    IBM SevOne은 사용률 급증을 유발하는 트래픽을 식별하기 위해 '최상위 화자' 보고서를 제공합니다. 네트워크 관리자는 포트 기반 식별을 통해 환경에 알려진 애플리케이션을 추적하고 보고할 수 있습니다. '서비스 유형(ToS)' 필터는 대역폭을 사용하는 승인되지 않은 애플리케이션을 식별하고 서비스 품질(QoS) 정책에 대한 적합성을 결정하는 데 도움이 됩니다.

     
          IBM SevOne이 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보기

          네트워크 영웅이 되어 지속적인 네트워크 성능을 향상하세요.

