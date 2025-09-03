최신 인프라가 점점 더 복잡해지고 확장이나 지원이 어려워짐에 따라, IT 운영 팀은 일관된 실시간 및 과거 네트워크 성능 데이터에 대한 가시성을 확보하지 못하면 잘못된 비즈니스 의사 결정을 내릴 위험이 있습니다.

IBM SevOne은 여러 팀과 여러 도구에서 네트워크 성능 데이터와 통찰력을 쉽게 공유할 수 있도록 설계되었습니다. IBM은 다음과 같은 유연한 IT 통합 옵션을 통해 확보하는 일관된 소스의 신뢰할 수 있는 네트워크 성능 데이터를 활용하여 전체 IT 운영 팀이 동일한 이해를 바탕으로 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.