최신 인프라가 점점 더 복잡해지고 확장이나 지원이 어려워짐에 따라, IT 운영 팀은 일관된 실시간 및 과거 네트워크 성능 데이터에 대한 가시성을 확보하지 못하면 잘못된 비즈니스 의사 결정을 내릴 위험이 있습니다.
IBM SevOne은 여러 팀과 여러 도구에서 네트워크 성능 데이터와 통찰력을 쉽게 공유할 수 있도록 설계되었습니다. IBM은 다음과 같은 유연한 IT 통합 옵션을 통해 확보하는 일관된 소스의 신뢰할 수 있는 네트워크 성능 데이터를 활용하여 전체 IT 운영 팀이 동일한 이해를 바탕으로 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
Splunk 또는 ELK의 타사 로그 데이터를 IBM SevOne 사용자 인터페이스에서 바로 시각화하고, 지표에서 로그 데이터로 쉽게 피벗할 수 있습니다.
타사 애플리케이션이 개방형 API를 통해 IBM SevOne 데이터에 쉽게 액세스할 수 있도록 지원하여 신뢰할 수 있는 단일 소스를 기반으로 일관된 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
Apache Kafka 또는 Apache Pulsar 기반의 실시간 네트워크 및 인프라 메트릭 스트림으로 비즈니스 의사 결정을 지원합니다.
멀티 벤더 성능 데이터를 IBM Watson AIOps와 통합하여 데이터 중심의 설명 가능한 AI를 ITOps 툴체인에 적용합니다.
멀티벤더 성능 데이터를 AIOps 에코시스템과 통합하여 선택한 ITOps 모니터링 툴에서 IBM SevOne 알림 및 성능을 공유합니다.
ServiceNow와 같은 ITSM 플랫폼과 IT 통합을 활성화하여 인사이트와 조치 간의 루프를 폐쇄합니다. 보다 원활하고 통합된 운영 워크플로우를 추진하세요.
IBM SevOne에서 IBM Cloud Pak for AIOps로의 네트워크 데이터 흐름을 지원하여 사고를 감지하고 고객의 네트워크 환경에서 발생하는 선제적인 사고 해결을 달성합니다. 이를 통해 IT 인시던트 발생 시 사용자가 단순히 관제실에서 감지하는 것에서 벗어나 장애를 명확하고 빠르게 찾아내어 신속하게 해결할 수 있습니다.