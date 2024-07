더 많은 최종 사용자가 새로운 클라우드 서비스와 원격 근무를 수용함에 따라 기업 네트워크 전반에서 섀도 IT(IT 부서의 감독 없이 배포되는 승인되지 않은 소프트웨어 앱 및 하드웨어)의 확산이 가속화되고 있습니다. 2022 공격 표면 관리 현황 보고서에 따르면, 평균적으로 조직은 자산 관리 프로그램이 파악한 것보다 30% 더 많은 자산이 노출되어 있는 것으로 나타났습니다. IT 팀은 일반적으로 섀도 IT에 대해 잘 모르기 때문에 이러한 승인되지 않은 자산으로 인한 보안 위험은 해결되지 않습니다.

Randori Recon이 포함된 ASM은 공격자가 방화벽이나 기타 사이버 보안 방어를 우회할 수 있도록 지원하는 섀도 IT 자산을 온프레미스 또는 클라우드에서 발견할 수 있습니다. Randori Recon은 외부 공격 표면을 지속적으로 모니터링하여 예상치 못한 변경 사항, 사각지대, 잘못된 구성 및 프로세스 오류 여부를 확인합니다. SaaS 애플리케이션은 적대적 관점의 인사이트를 통해 섀도 IT 위험의 우선 순위를 정하고 정보에 입각한 의사 결정을 내려 중요한 데이터를 보호하고 보안 태세를 강화할 수 있도록 지원합니다.