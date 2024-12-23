IBM QRadar SIEM 사용자 행동 분석(UBA)을 통해 직원의 행동 패턴에 대한 기준선을 설정하여 조직에 대한 위협을 더 효과적으로 탐지할 수 있도록 지원합니다. 또한 기존 QRadar SIEM 데이터를 활용하여 사용자 및 리스크에 대한 새로운 인사이트를 제공합니다.

네트워크 내부 사용자에 대한 위험성 프로파일을 설정하면 ID 도용, 해킹, 피싱 또는 악성코드 등 의심스러운 활동에 보다 신속하게 대응할 수 있습니다.