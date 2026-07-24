IBM InfoSphere Optim Archive는 조직에서 데이터베이스 아카이빙 전략을 관리하고 지원하는 데 도움이 되는 확장 가능한 솔루션입니다. 증가하는 데이터 볼륨과 관련 스토리지 비용을 제어하는 동시에 애플리케이션 성능을 개선하고 데이터 보존 및 규정 준수와 관련된 위험을 최소화할 수 있습니다.
관리 툴은 레거시 및 중복 애플리케이션을 통합하거나 폐기하는 데 도움이 됩니다. 보관하면 마이그레이션할 데이터의 양이 줄어들어 애플리케이션 업그레이드의 속도가 더욱 빨라집니다.
Optim Archive를 사용하면 데이터 보존, 액세스 및 폐기를 관리하는 비즈니스 정책을 적용할 수 있습니다. 보존 정책을 사용하면 보존에 대한 필요성이 없어질 때 보관된 데이터를 자신 있게 삭제할 수 있습니다.
구조화된 데이터에 고급 아카이빙 기능을 적용함으로써 InfoSphere Optim Archive는 더 나은 데이터 제어 기능을 제공하고 하드웨어 스토리지 및 유지 관리 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.
기록 또는 참조 데이터를 테이프나 기타 장기 스토리지 디바이스에 오프라인으로 저장하여 비용을 더욱 절감할 수 있습니다. 이렇게 하면 규정 준수를 위해 보관된 비즈니스 객체를 보호할 수 있습니다.
독립적인 액세스를 통해 원래 애플리케이션이나 버전을 유지 관리할 필요가 없습니다. 또한 사용자는 업계 표준 방법 및 보고 도구를 사용하여 아카이브의 데이터를 확인하고, 쿼리하고, 보고할 수 있습니다.
Optim 아카이브는 데이터베이스 연결, 액세스, 데이터 처리량, 인덱스 사용량 및 기타 관련 통계에 대한 자세한 정보를 보여주는 아카이브, 삭제 및 복원 프로세스에서 보고서를 생성합니다.
각 데이터 클래스 또는 온도에 대한 수준을 정의하여 애플리케이션 및 데이터 웨어하우스 성능 목표를 일관되게 달성할 수 있습니다. 현재(핫) 데이터, 보고(웜) 데이터 및 기록(콜드) 데이터에 대한 적절한 서비스 수준을 설정합니다.
확장 가능한 단일 솔루션인 InfoSphere Optim Archive는 일반적으로 사용되는 애플리케이션, 데이터베이스 기술 및 운영 체제를 지원합니다.