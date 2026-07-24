IBM InfoSphere Optim Archive는 조직에서 데이터베이스 아카이빙 전략을 관리하고 지원하는 데 도움이 되는 확장 가능한 솔루션입니다. 증가하는 데이터 볼륨과 관련 스토리지 비용을 제어하는 동시에 애플리케이션 성능을 개선하고 데이터 보존 및 규정 준수와 관련된 위험을 최소화할 수 있습니다.