IBM InfoSphere Optim Solutions는 요구 사항부터 폐기까지 데이터를 관리합니다. 애플리케이션, 데이터베이스 및 플랫폼 전반에서 성능을 높이고 협업을 강화하며 거버넌스를 개선합니다. 전체 기간 동안 데이터를 적절하게 관리함으로써 조직은 위험을 줄이면서 비즈니스 목표를 지원할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다.