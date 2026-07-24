IBM InfoSphere Optim

데이터의 요구 사항부터 폐기까지 관리하여 비즈니스 민첩성을 향상하는 동시에 비용을 절감할 수 있습니다.

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안에 흰색 점이 있는 세 개의 파란색 육각형

요구 사항부터 폐기까지의 데이터 관리

IBM InfoSphere Optim Solutions는 요구 사항부터 폐기까지 데이터를 관리합니다. 애플리케이션, 데이터베이스 및 플랫폼 전반에서 성능을 높이고 협업을 강화하며 거버넌스를 개선합니다. 전체 기간 동안 데이터를 적절하게 관리함으로써 조직은 위험을 줄이면서 비즈니스 목표를 지원할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다.

 새로운 기능을 갖춘 IBM Cloud Pak for Data 5.1 출시
애플리케이션 폐기 및 통합

폐기된 애플리케이션의 데이터와 과거 거래 기록을 보관하는 동시에 보존 규정을 준수하는 쿼리 및 보고를 위해 데이터에 지속적으로 액세스할 수 있습니다.
포괄적인 테스트 데이터 관리 기능

애플리케이션, 데이터베이스, 운영 체제 및 하드웨어 플랫폼 전반에서 데이터를 확장하여 테스트 환경을 보호하고 릴리스 주기를 가속화하며 비용을 절감할 수 있습니다.
빅데이터 환경의 비즈니스 가치 극대화

검증된 데이터 라이프사이클 관리 기능을 확보하여 데이터 증가를 관리하고 TCO를 절감함으로써 데이터 웨어하우스 및 빅데이터 환경의 비즈니스 가치를 극대화합니다.
엔터프라이즈를 위한 확장 가능한 단일 아카이빙 솔루션

데이터 아카이빙이 부족하면 업무상 중요한 엔터프라이즈 시스템의 성능이 저하될 수 있습니다. 데이터 증가 문제를 소스에서 해결하고, 효율성을 개선하고, 전체 수명 주기 동안 정형 데이터를 관리하는 데 따르는 위험을 최소화합니다.

InfoSphere Optim 제품

IBM InfoSphere Optim Test Data Management

시스템과 데이터베이스 전반의 데이터를 테스트 환경으로 추출하여 테스트 무결성을 유지하면서 신속한 소프트웨어 테스트를 수행할 수 있습니다.

 IBM InfoSphere Optim Data Privacy

데이터베이스, 애플리케이션 및 시스템 전반에 걸쳐 다양한 마스킹 기술을 사용하여 비프로덕션 기밀 데이터를 보호합니다.

 IBM InfoSphere Optim Archive

애플리케이션과 해당 데이터를 폐기하고 보관하여 스토리지 비용과 위험을 줄이는 동시에 필요한 데이터를 유지합니다.
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