IBM® Open XL C/C++ for AIX®는 IBM Power용 C/C++로 작성된 애플리케이션의 생성 및 유지보수를 용이하게 하는 IBM의 차세대 C/C++ 컴파일러입니다. 최신 Power10 아키텍처를 활용하는 IBM Open XL C/C++ for AIX는 Power10의 기능을 이용하여 하드웨어 활용도를 극대화하는 코드를 생성할 수 있습니다.



IBM Open XL C/C++ for AIX는 Clang 및 LLVM 컴파일러 인프라를 완벽하게 통합하여 오픈 소스 기술과 IBM의 강점인 컴파일러 최적화 기술의 결합을 활용할 수 있습니다. LLVM은 대규모 개발 커뮤니티에서 적극적으로 유지 관리하는 오픈 소스 컴파일 프레임워크로, 여러 아키텍처와 프로그래밍 언어를 지원합니다. Clang은 LLVM 컴파일러 인프라의 일부로, LLVM 프로젝트를 위한 언어 프런트엔드 및 툴링 인프라를 제공합니다.



IBM Open XL C/C++ for AIX 인프라를 통해 최신 C/C++ 언어, 공통 LLVM 최적화 및 GCC 컴파일러 호환성의 이점을 누릴 수 있습니다.