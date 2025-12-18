여러 사일로에 분산된 데이터를 신뢰할 수 있는 단일 소스로 통합하세요. 마스터 데이터를 관리, 강화 및 운영하여 대규모 의사 결정, AI 및 규정 준수를 강화합니다.
IBM Master Data Management(MDM)는 도메인 전반에서 데이터를 통합하고 관리하는 AI 기반 클라우드 네이티브 플랫폼입니다. 데이터 사일로를 없애고 신뢰할 수 있는 단일 소스를 생성하며 엔티티 해결 및 관계 발견에 머신 러닝을 사용합니다. 유연한 배포(SaaS, 온프레미스, 하이브리드), 로우코드 인터페이스 및 개방형 API를 갖춘 IBM MDM은 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하여 디지털 혁신을 가속화하고 자신감 있는 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
관련 기록을 지능적으로 결합하여 고객, 조직, 위치 등에 대한 정확하고 통합된 보기를 생성하여 고객이 데이터 기반을 확장할 수 있도록 지원합니다.
클라우드 및 온프레미스에서 운영 MDM을 서비스로 활용하여 효과적인 AI 사용 사례를 위한 비즈니스 요구 사항에 맞게 구성된 데이터를 제공하고 일상 운영을 촉진합니다.
팀에서 신뢰할 수 있는 실시간에 가까운 마스터 데이터에 빠르고 안전하게 액세스할 수 있습니다. IBM MDM은 조직이 직관적인 노코드 툴을 통해 데이터를 로드, 게시, 구성할 수 있도록 지원하여 기술적 병목 현상을 제거합니다.
ML 기반 매칭을 사용하여 사일로 간 데이터를 통합하여 신뢰할 수 있는 360° 엔티티 뷰를 생성합니다.
엔터티 간의 관계를 식별하고 관리하여 완전하고 연결된 보기를 구축합니다.
매치 결정을 위한 감사 추적 및 ML 지침이 포함된 기본 제공 스튜어드십 도구를 제공합니다.
속도와 민첩성을 위해 최적화된 SaaS 기반의 확장 가능한 아키텍처입니다.
IBM Master Data Management는 인공 지능을 데이터 기반에 직접 적용합니다. 내장된 머신 러닝은 정확도를 지속적으로 개선하고 비즈니스 사용자가 회사 전체에서 정확하고 완전하며 신뢰할 수 있는 정보를 쉽게 관리, 개선 및 유지할 수 있도록 지원합니다. IBM MDM은 정적 데이터를 자동화와 의사 결정이 가속화하는 살아있는 학습 자산으로 변환합니다.
훈련된 머신 러닝 모델을 사용하여 시스템 전반에서 관련 레코드를 자동으로 찾아 병합합니다. 중복을 줄이고, 데이터 품질을 높이고, 새 데이터가 도착할 때 변화하는 패턴에 적응합니다.
일관되게 관리되는 마스터 데이터를 제공하여 기업 전반에서 분석, 자동화 및 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.
Product Information Management 및 Master Data Management 기능
데이터 위치에 관계없이 데이터를 검색, 관리 및 공유하여 정확하고 시의적절하며 관련성 높은 인사이트를 제공하는 AI 구현
어떤 스타일로든 모든 데이터를 통합할 수 있는 간소화된 사용자 환경을 통해 원시 데이터를 AI 지원 데이터로 변환하세요.
IBM® watsonx Orchestrate는 생성형 AI를 업무에 활용하여 워크플로와 프로세스를 자동화하는 강력한 AI 어시스턴트 및 에이전트를 구축, 배포 및 관리할 수 있도록 지원합니다.