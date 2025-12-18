IBM Master Data Management는 인공 지능을 데이터 기반에 직접 적용합니다. 내장된 머신 러닝은 정확도를 지속적으로 개선하고 비즈니스 사용자가 회사 전체에서 정확하고 완전하며 신뢰할 수 있는 정보를 쉽게 관리, 개선 및 유지할 수 있도록 지원합니다. IBM MDM은 정적 데이터를 자동화와 의사 결정이 가속화하는 살아있는 학습 자산으로 변환합니다.