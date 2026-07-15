검증된 엔터프라이즈급 취약점 해결을 통해 오픈소스 소프트웨어의 위험을 줄이세요.
Lightwell은 기존 제품 범위를 훨씬 뛰어넘는 보안 취약점 해결 및 위험 완화 기능을 이용할 수 있도록 지원함으로써, Red Hat이 검증한 엔터프라이즈 오픈소스 유지 관리 모델을 한층 확장합니다.
전 세계 2만 명이 넘는 전문 엔지니어의 지원을 바탕으로, Lightwell은 오픈소스 소프트웨어의 취약점을 식별하고 검증하며 해결하기 위한 새로운 모델을 제시합니다.
오늘날의 애플리케이션은 복잡하게 연결된 오픈소스 공급망에 크게 의존합니다. 대부분의 기업은 위험의 규모와 복잡성, 그리고 증가 속도를 따라가기 어렵습니다. AI 기반 취약점 탐지로 인해 CVE의 발생 건수와 증가 속도가 더욱 빨라지면서, 이미 감당하기 어려운 수준인 취약점 해결 격차가 계속 확대되고 있습니다.
공개된 소프트웨어 취약점이 빠르게 증가하고 있음을 보여줍니다.
오픈소스 소프트웨어는 현대 엔터프라이즈 인프라의 기반입니다.
Mythos Preview 모델은 오픈소스 소프트웨어에서만 높음 또는 심각 수준의 취약점 약 3,900건을 발견했습니다.
Lightwell Network는 지원 대상 오픈소스 취약점에 대한 Lightwell의 보안 취약점 해결 및 위험 완화 기능을 연간 구독 형태로 통합 제공하며, 지원 범위가 확대됨에 따라 애플리케이션 에코시스템 전반의 취약점 해결을 지원합니다. 고객은 기존 소프트웨어 제공 워크플로를 통해 Lightwell 레지스트리에 액세스할 수 있습니다.
Lightwell Clearinghouse Premier는 미국의 핵심 인프라 분야에서 사전 선정된 고객을 시작으로, 산업 전반의 오픈소스 소프트웨어 공급망을 보호하기 위한 Lightwell의 광범위한 이니셔티브입니다.
Lightwell Clearinghouse Premier는 Lightwell Network의 모든 기능에 더해, 회원별 패키지 버전에 대한 취약점 보고 및 해결 기능과 새로운 취약점 검증 및 공개 관리 기능을 제공합니다.
Lightwell은 포괄적인 소프트웨어 공급망 지원과 AI로 강화된 엔지니어링, 그리고 깊이 있는 오픈소스 전문성을 결합해 전 세계에서 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 수준의 보안을 제공합니다. 초기에는 규제가 엄격한 산업에서 고정 버전에 대한 취약점 해결 수요가 가장 큰 Maven/Java 에코시스템을 중심으로 지원하며, 앞으로 PyPI, npm, Go 등으로 지원 범위를 확대할 예정입니다.
지원 범위는 인프라를 넘어 소프트웨어 공급망 전반으로 확장되며, Java와 같은 언어 에코시스템, Kafka와 같은 데이터 및 스트리밍 플랫폼, 빌드 툴과 AI 프레임워크는 물론 엔터프라이즈 애플리케이션 전반에 포함된 전이 종속성까지 지원합니다.
전 세계 엔지니어 팀이 첨단 AI 툴과 함께 업스트림 공동 유지 관리, 취약점 우선순위 분류, 안전한 패치 적용, 종속성 보안 강화, 릴리스 엔지니어링, 그리고 프로덕션 환경에 배포 가능한 패키지의 신뢰할 수 있는 배포를 지원합니다.
Lightwell은 업스트림 오픈소스 커뮤니티와 다운스트림 엔터프라이즈 환경을 연결하고, 수정 사항을 업스트림에 반영하여 단절이나 지연 없이 엔터프라이즈 환경에서 사용할 수 있는 소프트웨어를 제공합니다.
Lightwell을 위한 견고한 기반을 마련하는 데 필요한 가시성을 확보합니다.
IBM Security Services는 인프라, 애플리케이션, ID, 데이터, 클라우드 환경 전반에서 취약점, 잘못된 구성, 통제상의 허점, 숨겨진 종속성을 식별할 수 있도록 지원합니다. 현재의 위험을 명확하게 파악함으로써 조직은 의미 있는 성과를 창출하는 데 필요한 기반을 갖추고 Lightwell을 도입할 수 있습니다.
혁신의 걸림돌이 되기 전에 중요한 취약점을 해결합니다.
IBM Security Services는 위험 기반 취약점 해결 전략을 통해 조직이 취약점의 우선순위를 지정하고 해결하며, 통제상의 허점을 보완하고, 사이버 위험을 줄일 수 있도록 지원합니다. 이러한 기반 작업은 보안 태세를 강화하고, Lightwell을 통해 더욱 고도화된 지속적 위험 관리를 수행할 수 있는 환경을 마련합니다.
장기적인 성공에 필요한 통제 체계와 거버넌스를 구축합니다.
IBM은 보안 강화, 세분화, 거버넌스, 방어 전략을 통해 ID, 네트워크, 애플리케이션, 데이터, 클라우드 환경 전반의 보안을 강화할 수 있도록 지원합니다. 이러한 역량은 Lightwell의 가치를 온전히 실현하는 데 필요한 탄탄한 보안 기반을 구축합니다.
보안 프로세스를 고도화하고 조직의 대응 역량을 강화합니다.
IBM Security Services는 조직이 가시성을 높이고, 운영 프로세스를 강화하며, 보안 역량을 검증하고, 일관된 보안 전략을 중심으로 팀 간 협업을 강화할 수 있도록 지원합니다. 이러한 준비를 통해 조직은 Lightwell 도입을 가속화하고 더 빠르게 가치를 창출할 수 있습니다.
차세대 사이버 위험과 복원력에 대비합니다.
IBM은 AI 기반 인사이트, 자동화, 고도화된 보안 운영 방식을 통해 조직의 보안 운영을 현대화할 수 있도록 지원합니다. AI 기반 위협 환경에 효과적으로 대응하는 데 필요한 인력, 프로세스, 기술을 갖춤으로써 조직은 Lightwell의 모든 기능을 더욱 효과적으로 활용할 수 있습니다.
Lightwell을 도입하기 위한 준비에는 상당한 노력이 필요할 수 있습니다. IBM은 현재의 환경과 앞으로 나아가야 할 방향을 반영한 맞춤형 접근 방식으로 이를 지원합니다.
AI Cyber Resilience Diagnostic은 혁신을 향한 여정을 빠르게 시작할 수 있도록 지원합니다. 2주간의 진단 평가를 시작으로 실제 공격 표면을 파악해 우선순위가 지정된 위험 노출 현황을 확보하고, 가장 중요한 위험에 대한 보호 조치를 활성화하며, 지속적인 검증에 활용할 수 있는 취약점 해결 플레이북과 프레임워크를 마련할 수 있습니다.