Lightwell은 기존 제품 범위를 훨씬 뛰어넘는 보안 취약점 해결 및 위험 완화 기능을 이용할 수 있도록 지원함으로써, Red Hat이 검증한 엔터프라이즈 오픈소스 유지 관리 모델을 한층 확장합니다.

전 세계 2만 명이 넘는 전문 엔지니어의 지원을 바탕으로, Lightwell은 오픈소스 소프트웨어의 취약점을 식별하고 검증하며 해결하기 위한 새로운 모델을 제시합니다.