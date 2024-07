Db2 클라이언트가 설치된 Linux 시스템에 Lift CLI를 설치하는 것이 좋습니다. Db2 클라이언트가 설치된 Linux 시스템에 Lift CLI를 설치하면 전체 처리량이 크게 향상됩니다. Lift CLI가 Db2 클라이언트를 감지하지 못하면 다른 추출 전략이 사용되므로 추출 처리량이 감소하는 것을 볼 수도 있습니다. 콘솔에 표시되는 "Lift is extracting data at sub-light speeds. You can improve extraction time by installing and configuring the Db2 client. For more information, visit http://ibm.biz/BdZcFp” (IBM 외부 링크)(Lift가 광속 이하의 속도로 데이터를 추출하고 있습니다. Db2 클라이언트를 설치 및 구성하여 추출 시간을 개선할 수 있습니다. 자세한 내용은 http://ibm.biz/BdZcFp를 참조하세요.) 메시지는 Lift CLI가 설치된 시스템에서 Db2 클라이언트를 사용할 수 없을 때 인쇄됩니다.