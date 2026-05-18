Spring Boot

Spring Boot 2.7.x, 3.2.x를 보호하세요 및 3.3.x 적시에 제공되는 보안 업데이트를 통해 애플리케이션을 보호하세요.

Spring Framework

Spring Framework 5.3.x 및 6.1.x를 유지하세요 운영 중단 없이 기존 투자를 유지하세요.