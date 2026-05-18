중단을 초래하는 현대화나 마이그레이션 없이 비즈니스를 보호하세요
엔터프라이즈 Java 비즈니스 보호
많은 Java 8 기반 핵심 애플리케이션이 여전히 지원되지 않는 프레임워크(예: Spring Boot 3.2, Apache Struts 1.3)에서 실행되고 있어 보안 위험이 증가하고 있습니다. 그러나 마이그레이션은 비용이 많이 들고 운영에 영향을 미칩니다. IBM® Library Support for Spring, Struts and Hibernate는 코드 재작성 없이 기업 수준의 보안, 규정 준수, 안정성을 제공하여 애플리케이션을 계속 운영하고 팀의 집중도를 유지하며 비즈니스를 보호할 수 있도록 합니다. 이 솔루션은 WebSphere Application Server(WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat JBoss EAP 및 기타 엔터프라이즈 Java 런타임에서 Java 8 워크로드를 지원합니다.
핵심 Java 라이브러리를 위한 보안 지원
Spring Boot
Spring Boot 2.7.x, 3.2.x를 보호하세요 및 3.3.x 적시에 제공되는 보안 업데이트를 통해 애플리케이션을 보호하세요.
Spring Framework
Spring Framework 5.3.x 및 6.1.x를 유지하세요 운영 중단 없이 기존 투자를 유지하세요.
Apache Struts
버전 1.1, 1.5, 2.5에 대한 포괄적인 지원을 통해 수십 년간의 Struts 투자를 보호하세요. 현대화 로드맵을 계획하는 동안 주요 취약점을 제거하세요.
Hibernate ORM은 오랫동안 엔터프라이즈 Java의 데이터 영속성과 ORM을 위한 핵심 프레임워크였습니다. 그러나 많은 배포 환경이 더 이상 커뮤니티 유지보수를 받지 않는 버전에 의존하고 있어 보안 취약성에 대한 노출이 증가하고 있습니다. IBM® Library Support for Hibernate는 지속적인 보안 업데이트와 주요 CVE 대응을 제공하여 이러한 공백을 해소하고, 기존 환경을 중단 없이 유지하면서 Hibernate 기반 애플리케이션을 안전하게 운영할 수 있도록 지원합니다. 지원되는 버전에는 5.6.x 및 6.4.x가 포함됩니다.
코드 변경 없이 사용할 수 있도록 설계된 기존 Spring 및 Struts 프레임워크의 직접 대체 구성 요소를 활용하세요. 이를 통해 애플리케이션 로직과 기존 빌드 프로세스를 유지하면서 현대화 작업을 최소화할 수 있습니다.
기존 오픈 소스 라이브러리와 프레임워크에 대한 보안 기반 업데이트를 통해 기존 Java 애플리케이션의 규정 준수와 장기적인 운영을 보장하세요.
애플리케이션이 현대화되는 과정에서도 장기적인 보안을 보장하는 목표 지향적 업데이트를 통해 최소한의 투자로 애플리케이션 자산 전반의 운영 지속성을 유지하세요.
현대적 워크로드를 위한 오픈 소스
IBM® Z에서 Python, Go, Node.js를 활용해 기존 메인프레임 애플리케이션을 확장하거나 리팩토링하여 위험과 비용을 줄이고 디지털 채널을 추가하세요.
오픈 소스 라이브러리를 사용해 REST/GraphQL API를 구축하여 모바일 및 분석 애플리케이션에 실시간 금융 데이터를 제공하세요.
Python 스크립트와 Zowe 통합을 활용해 하이브리드 클라우드와 메인프레임 환경 전반을 아우르는 CI/CD 파이프라인을 구축하세요.
ONNX 기반 모델을 IBM Z에 배포하여 민감한 데이터를 온프레미스에 유지하면서 최신 분석 기능을 활용하세요.
Red Hat OpenShift on IBM Z에서 오픈 소스 라이브러리를 컨테이너로 실행하여 언어에 구애받지 않는 개발을 지원하세요.
공통 라이브러리를 통해 z/OS, Linux on Z, 퍼블릭 클라우드 환경 간에 서비스를 공유하세요.
익숙한 오픈 소스 스택으로 구축된 타사 애드온을 IBM Z 서비스에 연결할 수 있도록 지원하세요.
개발자가 이미 알고 있는 언어를 지원하여 신규 개발자의 학습 곡선을 낮추세요.