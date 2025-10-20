생성형 AI 관측 가능성

에이전틱 및 LLM 기반 애플리케이션의 문제 해결 및 관리
IBM 생성형 AI 관측 가능성 지표를 보여주는 상세 대시보드입니다.

Instana가 생성형 AI와 에이전틱 구성 요소를 추적하고 최적화하는 방법을 알아보세요.

풀 스택 컨텍스트를 통해 AI 애플리케이션 확인 및 관리

 

IBM® Instana GenAI Observability는 팀이 풀 스택 애플리케이션에 이미 사용하고 있는 것과 동일한 강력한 워크플로에 AI 모니터링을 도입합니다. 또한 에이전트, 체인 및 작업을 자동으로 검색하고 매핑한 후 해당 데이터를 나머지 인프라에 연결합니다. 프롬프트, 아웃풋, 토큰, 지연시간, 비용 및 오류에 대한 내재화된 가시성을 통해 팀은 문제를 신속하게 추적하고 성능을 최적화하며 AI 기반 앱을 안심하고 사용할 수 있습니다.

OpenLLMetry 표준을 기반으로 하는 Instana는 IBM watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph, CrewAI 등 주요 공급업체 및 프레임워크뿐만 아니라 vLLM, GPU 같은 런타임도 지원합니다. 이러한 개방형 에코시스템 접근 방식은 이식성을 확보하고 비용을 인지하며 거버넌스에 대비할 수 있는 상태로 AI 관측 가능성을 유지함으로써 툴을 전환하지 않고도 모델부터 인프라까지의 엔드투엔드 명확성을 제공합니다.

 
이점
AI 앱 전반에서 더 빠른 근본 원인 분석

컨텍스트 전환 없이 에이전트, 툴, 모델 및 서비스 전반에 걸쳐 통합된 추적을 통해 근본 원인 분석을 가속화합니다.
AI 토큰 및 비용의 관리 및 최적화

요청, 사용자, 모델 또는 테넌트별로 제공되는 토큰과 모델링된 비용 가시성을 통해 지출과 예상치 못한 비용을 관리합니다.
안정성, 거버넌스 및 규정 준수 신호 강화

지연 시간, 오류, 프롬프트, 아웃풋 등 정책에 대비한 신호를 통해 안정성과 거버넌스를 개선합니다.

기능

AI 프레임워크 매핑 엔드투엔드 생성형 AI 추적 토큰 및 비용 분석 품질, 안전 및 정책 신호 개방형 에코시스템 및 런타임
