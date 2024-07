IBM® Rational® Performance Tester란? IBM Rational Performance Tester는 소프트웨어 테스팅 팀이 DevOps 접근 방식의 일환으로 더 일찍 그리고 더 자주 테스트할 수 있도록 지원합니다. 웹 및 서버 애플리케이션의 확장성을 검증하고 시스템 성능 병목 현상의 존재 및 원인을 식별하며 부하 테스트를 줄입니다. 소프트웨어 테스트 팀은 애플리케이션에 대한 부하의 영향을 분석하는 성능 테스트를 신속하게 실행할 수 있습니다.

이점 복잡성 감소 테스트 팀은 복잡한 테스트 도구를 사용하는 대신 애플리케이션의 확장성을 검증하는 데 집중합니다. 고급 테스트 시나리오 기본 프로토콜 데이터 및 원격 시스템 통계에 대한 최적의 액세스와 사용자 정의 Java 코드 삽입 기능을 결합합니다. 간소화된 결과 공유 개방형 표준 및 공유된 사용자 경험을 기반으로 구축하여 프로젝트 팀 구성원을 통합합니다. 향상된 애플리케이션 분석 완전한 환경 분석을 위해 J2EE 앱 및 IBM Tivoli® 제품과의 인터페이스 속도 저하 원인을 정확히 찾아냅니다.

주요 IBM Rational Performance Tester 기능 고급 테스트 IBM Rational Performance Tester는 프로그래밍 없이 테스트 스크립트를 생성하여 시간을 절약하고 테스트 복잡성을 줄입니다. 테스트 데이터 이 소프트웨어는 메모리와 프로세서 풋프린트를 최소화하면서 다양한 사용자 집단에 대한 유연한 모델링 및 에뮬레이션을 제공합니다. 근본 원인 분석 도구 이 소프트웨어는 병목 현상을 일으키는 소스 코드와 물리적 애플리케이션 계층을 모두 식별하는 데 도움이 되는 근본 원인 분석 도구를 제공합니다. 부하 테스트 Rational Performance Tester는 HTTP, SAP, Siebel, SIP, TCP Socket 및 Citrix와 같은 광범위한 애플리케이션 기반에 대한 로드 테스트를 지원합니다. 실시간 보고 Rational Performance Tester는 성능 및 처리량 보고서를 실시간으로 생성하여 테스트 중 언제든지 성능 문제를 파악할 수 있도록 합니다. 클라우드에서 사용 가능 IBM Rational Performance Tester on Cloud는 대규모 및 전 세계적으로 분산된 성능 테스트를 지원합니다.

고객의 소리