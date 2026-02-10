IBM Storage FlashSystem 9600

위협을 더 빠르게 탐지하며 성능 및 전력 효율성이 우수합니다.
IBM Storage flashsystem 9600은 대규모, 혼합, 통합 워크로드를 위한 최적의 솔루션입니다. 가장 까다로운 엔터프라이즈 워크로드를 위해 극한의 속도와 단순함을 제공합니다.
3개 사이트에 걸쳐 네트워크 기반 복제를 지원하는 2U 스토리지 인클로저 서랍에 탑재된 최대 24개의 NVMe 고가용성 플래시 디바이스로 단일 장애점을 방지합니다.
손쉽게 관리 가능하고 스스로 최적화되는 스마트 솔루션을 통해 기업의 성장에 동반되는 스토리지 문제를 극복할 수 있습니다.
경제적인 패키지로 구성된 고밀도 플래시 스토리지에 압축, AI 기반 예측 분석 기능이 포함되어 있습니다.
FlashCore Module 5(FCM5)는 MK 모델을 통해 모든 I/O의 데이터를 지속적으로 모니터링하여 1분 이내에 랜섬웨어와 같은 이상 징후를 탐지합니다.1
|사양:
|단일 인클로저 기준 유효 최대 용량:
- 11.8 PBe
|최대 대역폭:
- 86GB/s
|형식:
- 2U 인클로저
|최대 I/O 포트:
- 32
|FlashSystem 그리드 기준 유효 최대 용량:
- 377PbE
|메모리:
- 1.5TB
~3TB
|연결성: (옵션)
- 64Gb/s FC 또는 NVMe/FC
- 32Gb/s FC 또는 NVMe/FC
- 100/40Gb iSCSI 또는 NVMe/TCP
- 25/10Gb/s iSCSI 또는 NVMe/TCP
|최대 IOPs(4K 읽기 히트 기준)
- 6.3M
기존 스토리지 시스템에 새로운 활력을 불어넣고 곧 다가올 사이버 공격으로부터 보호해주는 엔터프라이즈급 임베디드 소프트웨어 및 OS를 활용해 보세요. 공간 제약이 있는 엣지 위치에 적합한 컴팩트한 디자인으로 온프레미스 및 하이브리드를 위한 일관된 기능을 제공합니다.엣지 스토리지, 가상 및 컨테이너화된 환경에 이상적입니다.
조직의 비즈니스 요구 사항에 맞는 IBM Storage FlashSystem 구성을 원한다면 어드바이저에게 문의하세요.
1 IBM Research의 내부 실험에 따르면 랜섬웨어가 암호화 프로세스를 시작한 후 1분 이내에 랜섬웨어를 탐지하는 것으로 나타났습니다. 본 실험은 4.1 펌웨어를 로드한 6개의 FCM이 장착된 FlashSystem 5200에서 실시되었습니다. FlashSystem 5200에는 8.6.3 GA 수준의 소프트웨어가 로드되었습니다. FlashSystem 5200에 연결된 호스트는 XFS FileSystem으로 Linux를 실행 중이었습니다. 이 특정 사례에서는 WannaLaugh라는 IBM 랜섬웨어 시뮬레이터를 사용했습니다. 결과를 얻으려면 기본 시스템이 FCM4.1과 호환되고 버전 8.6.3 GA 수준의 소프트웨어가 로드되어 있어야 합니다.