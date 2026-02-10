가장 먼저 알아보기

IBM Storage FlashSystem 9600

위협을 더 빠르게 탐지하며 성능 및 전력 효율성이 우수합니다.

IBM Flashsystem 9600 서버 모듈의 클로즈업 뷰
라이브 가상 이벤트: 2026년 2월에 도래하는 스토리지의 미래
곧 출시되는 IBM의 차세대 스토리지는 스토리지가 기업을 위해 할 수 있는 일을 재정의하고, 미래를 위한 AI 기반의 스마트한 토대를 마련합니다. 2026년 2월 10일 화요일 오전 9시(동부 표준시)에 IBM과 함께 하세요
복원력 혁신: 미래에 대비한 AI 기반 사이버 복원력 전략 구축
사이버 공격은 가속화되고, 규제는 강화되고 있습니다. 그에 대한 전략이 준비되어 있나요? 다시 보기를 시청하세요.

까다로운 워크로드를 위한 하이엔드 성능

IBM Storage flashsystem 9600은 대규모, 혼합, 통합 워크로드를 위한 최적의 솔루션입니다. 가장 까다로운 엔터프라이즈 워크로드를 위해 극한의 속도와 단순함을 제공합니다.

고성능 리던던시

3개 사이트에 걸쳐 네트워크 기반 복제를 지원하는 2U 스토리지 인클로저 서랍에 탑재된 최대 24개의 NVMe 고가용성 플래시 디바이스로 단일 장애점을 방지합니다.
모든 규모의 환경에 맞게 확장 가능

손쉽게 관리 가능하고 스스로 최적화되는 스마트 솔루션을 통해 기업의 성장에 동반되는 스토리지 문제를 극복할 수 있습니다.
경제적인 고가치 솔루션

경제적인 패키지로 구성된 고밀도 플래시 스토리지에 압축, AI 기반 예측 분석 기능이 포함되어 있습니다.
핵심적인 사이버 복원력

FlashCore Module 5(FCM5)는 MK 모델을 통해 모든 I/O의 데이터를 지속적으로 모니터링하여 1분 이내에 랜섬웨어와 같은 이상 징후를 탐지합니다.1

IBM FlashSystem으로 얼마나 절감할 수 있는지 알아보기

스토리지 환경 세부 정보를 입력하여 TCO와 플래시 시스템이 제공할 수 있는 대략적인 절감액을 추정할 수 있습니다.

후기

사양

사양:
단일 인클로저 기준 유효 최대 용량:
- 11.8 PBe 		최대 대역폭:
- 86GB/s 
형식:
- 2U 인클로저  		최대 I/O 포트: 
- 32
FlashSystem 그리드 기준 유효 최대 용량:
- 377PbE		메모리: 
- 1.5TB
~3TB

연결성: (옵션)
- 64Gb/s FC 또는 NVMe/FC
- 32Gb/s FC 또는 NVMe/FC
- 100/40Gb iSCSI 또는 NVMe/TCP
- 25/10Gb/s iSCSI 또는 NVMe/TCP

최대 IOPs(4K 읽기 히트 기준)
- 6.3M

FlashSystem 옵션에 대해 자세히 알아보세요.

인기 있는 플래시 스토리지 제품에 대한 세부 기술 정보, 기능 및 사용 사례를 살펴보세요.

시스템 비교

빠른 속도. 스마트한 운영. 합리적인 가격

기존 스토리지 시스템에 새로운 활력을 불어넣고 곧 다가올 사이버 공격으로부터 보호해주는 엔터프라이즈급 임베디드 소프트웨어 및 OS를 활용해 보세요. 공간 제약이 있는 엣지 위치에 적합한 컴팩트한 디자인으로 온프레미스 및 하이브리드를 위한 일관된 기능을 제공합니다.엣지 스토리지, 가상 및 컨테이너화된 환경에 이상적입니다.

사용 사례

스토리지 지속가능성
차이를 만드는 에너지 효율적이고 밀도가 높은 데이터 스토리지에 투자하세요.
사람의 개입을 최소화한 데이터 센터
모든 데이터를 한 곳에서 확인하고 AI 기반 데이터 계층화를 활용할 수 있습니다.
사이버 복원력 향상
사이버 공격 발생 시 중단 없이 신속하게 데이터를 복구하세요.
스토리지 데이터 분석
플래시 스토리지 분석으로 구축된 도구를 사용하여 스토리지 분석 속도를 높이고 인사이트를 더 빠르게 확보할 수 있습니다.

리소스

다음 단계

조직의 비즈니스 요구 사항에 맞는 IBM Storage FlashSystem 구성을 원한다면 어드바이저에게 문의하세요.

각주

IBM Research의 내부 실험에 따르면 랜섬웨어가 암호화 프로세스를 시작한 후 1분 이내에 랜섬웨어를 탐지하는 것으로 나타났습니다. 본 실험은 4.1 펌웨어를 로드한 6개의 FCM이 장착된 FlashSystem 5200에서 실시되었습니다. FlashSystem 5200에는 8.6.3 GA 수준의 소프트웨어가 로드되었습니다. FlashSystem 5200에 연결된 호스트는 XFS FileSystem으로 Linux를 실행 중이었습니다. 이 특정 사례에서는 WannaLaugh라는 IBM 랜섬웨어 시뮬레이터를 사용했습니다. 결과를 얻으려면 기본 시스템이 FCM4.1과 호환되고 버전 8.6.3 GA 수준의 소프트웨어가 로드되어 있어야 합니다.