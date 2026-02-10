가장 먼저 알아보기

IBM Storage FlashSystem 5600

위협을 더 빠르게 탐지하며 성능 및 전력 효율성이 우수합니다.

구성 및 가격 알아보기 가상 인터랙티브 경험
IBM Storage FlashSystem 5600 서버 모듈
화면에 세 사람이 등장하는 웨비나 일러스트
라이브 가상 이벤트: 2026년 2월에 도래하는 스토리지의 미래
곧 출시되는 IBM의 차세대 스토리지는 스토리지가 기업을 위해 할 수 있는 일을 재정의하고, 미래를 위한 AI 기반의 스마트한 토대를 마련합니다. 2026년 2월 10일 화요일 오전 9시(동부 표준시)에 IBM과 함께 하세요
화면에 세 사람이 등장하는 웨비나 일러스트
복원력 혁신: 미래에 대비한 AI 기반 사이버 복원력 전략 구축
사이버 공격은 가속화되고, 규제는 강화되고 있습니다. 그에 대한 전략이 준비되어 있나요? 다시 보기를 시청하세요.

고객과 함께 성장하는 엔터프라이즈급 스토리지

IBM Storage FlashSystem 5600은 탁월한 사이버 보안 기능, 높은 집적도, 뛰어난 성능을 제공하는 엔트리급 NVMe 올 플래시 솔루션입니다. 성능, 확장성, 보안 기능의 조합이 필요한 소규모 혼합 워크로드를 가진 고객을 위해 설계되었습니다.

고성능 리던던시

1U 스토리지 인클로저에 탑재된 12개의 NVMe 고가용성 플래시 디바이스와 완전히 이중화된 캐니스터 컴포넌트로 단일 장애점을 방지합니다.
모든 규모의 환경에 맞게 확장 가능

손쉽게 관리 가능하고 스스로 최적화되는 스마트 솔루션을 통해 기업의 성장에 동반되는 스토리지 문제를 극복할 수 있습니다.
경제적인 고가치 솔루션

경제적인 패키지로 구성된 고밀도 플래시 스토리지에 압축, AI 기반 예측 분석 기능이 포함되어 있습니다.
핵심적인 사이버 복원력

FlashCore Module 4(FCM4)는 MK 모델을 통해 모든 I/O의 데이터를 지속적으로 모니터링하여 1분 이내에 랜섬웨어와 같은 이상 징후를 탐지합니다.1
후기

사양

사양:
단일 인클로저 기준 유효 최대 용량:
- 2.4 PBe (1U 인클로저)		최대 대역폭:
- 30GB/s
 		연결성(표준):
- 25/10Gb/초 iSCSI 또는 NVMe/TCP		최대 I/O 포트: 
- 16 

FlashSystem 그리드 기준 유효 최대 용량:
- 77PBe		메모리: 
- 256GB
~512GB		연결성: (옵션)
- 64Gb/s FC 또는 NVMe/FC
- 32Gb/s FC 또는 NVMe/FC
- 100/40Gb/s iSCSI 또는 NVMe/TCP
- 25/10Gb/s iSCSI 또는 NVMe/TCP		최대 IOPs(4K 읽기 히트 기준)
- 2.6M 

인기 있는 플래시 스토리지 제품에 대한 세부 기술 정보, 기능 및 사용 사례를 살펴보세요.

시스템 비교

사용 사례

스토리지 지속가능성
차이를 만드는 에너지 효율적이고 밀도가 높은 데이터 스토리지에 투자하세요.
사람의 개입을 최소화한 데이터 센터
모든 데이터를 한 곳에서 확인하고 AI 기반 데이터 계층화를 활용할 수 있습니다.
사이버 복원력 향상
사이버 공격 발생 시 중단 없이 신속하게 데이터를 복구하세요.
스토리지 데이터 분석
플래시 스토리지 분석으로 구축된 도구를 사용하여 스토리지 분석 속도를 높이고 인사이트를 더 빠르게 확보할 수 있습니다.

IBM FlashSystem으로 얼마나 절감할 수 있는지 알아보기

스토리지 환경 세부 정보를 입력하여 TCO와 플래시 시스템이 제공할 수 있는 대략적인 절감액을 추정할 수 있습니다.

리소스

사이버 위협에 한발 앞서 대응하세요!
IBM FlashSystem, Storage Insights Pro 및 추가 캐시가 포함된 새로운 Operational Resilience 번들을 저렴한 가격에 만나보세요. 지금 바로 자세히 알아보세요!
IBM FlashSystem을 통한 Block Storage 데이터 보호 마스터 및 데이터 자동화 구현
지금 바로 IBM Power Cyber Vault를 통해 데이터 보안 강화하기
오늘날의 위협에 대비한 최고의 솔루션을 알아보세요! 조직의 보안 태세를 혁신할 수 있는 사이버 복원력 스토리지의 시연을 직접 확인하세요.
GBSBank - 고객 중심의 뱅킹 서비스 구축
GBSBank가 복원력이 뛰어난 고성능 IBM Storage 덕분에 신뢰를 구축한 방법 읽어보기
다음 단계

조직의 비즈니스 요구 사항에 맞는 IBM Storage FlashSystem 구성을 원한다면 어드바이저에게 문의하세요.

각주

IBM Research의 내부 실험에 따르면 랜섬웨어가 암호화 프로세스를 시작한 후 1분 이내에 랜섬웨어를 탐지하는 것으로 나타났습니다. 본 실험은 4.1 펌웨어를 로드한 6개의 FCM이 장착된 FlashSystem 5200에서 실시되었습니다. FlashSystem 5200에는 8.6.3 GA 수준의 소프트웨어가 로드되었습니다. FlashSystem 5200에 연결된 호스트는 XFS FileSystem으로 Linux를 실행 중이었습니다. 이 특정 사례에서는 WannaLaugh라는 IBM 랜섬웨어 시뮬레이터를 사용했습니다. 결과를 얻으려면 기본 시스템이 FCM4.1과 호환되고 버전 8.6.3 GA 수준의 소프트웨어가 로드되어 있어야 합니다.

2 5:1 데이터 감소율 가정