IBM Storage FlashSystem 5600

위협을 더 빠르게 탐지하며 성능 및 전력 효율성이 우수합니다.
IBM Storage FlashSystem 5600은 탁월한 사이버 보안 기능, 높은 집적도, 뛰어난 성능을 제공하는 엔트리급 NVMe 올 플래시 솔루션입니다. 성능, 확장성, 보안 기능의 조합이 필요한 소규모 혼합 워크로드를 가진 고객을 위해 설계되었습니다.
1U 스토리지 인클로저에 탑재된 12개의 NVMe 고가용성 플래시 디바이스와 완전히 이중화된 캐니스터 컴포넌트로 단일 장애점을 방지합니다.
손쉽게 관리 가능하고 스스로 최적화되는 스마트 솔루션을 통해 기업의 성장에 동반되는 스토리지 문제를 극복할 수 있습니다.
경제적인 패키지로 구성된 고밀도 플래시 스토리지에 압축, AI 기반 예측 분석 기능이 포함되어 있습니다.
FlashCore Module 4(FCM4)는 MK 모델을 통해 모든 I/O의 데이터를 지속적으로 모니터링하여 1분 이내에 랜섬웨어와 같은 이상 징후를 탐지합니다.1
|사양:
|단일 인클로저 기준 유효 최대 용량:
- 2.4 PBe (1U 인클로저)
|최대 대역폭:
- 30GB/s
|연결성(표준):
- 25/10Gb/초 iSCSI 또는 NVMe/TCP
|최대 I/O 포트:
- 16
FlashSystem 그리드 기준 유효 최대 용량:
- 77PBe
|메모리:
- 256GB
~512GB
|연결성: (옵션)
- 64Gb/s FC 또는 NVMe/FC
- 32Gb/s FC 또는 NVMe/FC
- 100/40Gb/s iSCSI 또는 NVMe/TCP
- 25/10Gb/s iSCSI 또는 NVMe/TCP
|최대 IOPs(4K 읽기 히트 기준)
- 2.6M
조직의 비즈니스 요구 사항에 맞는 IBM Storage FlashSystem 구성을 원한다면 어드바이저에게 문의하세요.
1 IBM Research의 내부 실험에 따르면 랜섬웨어가 암호화 프로세스를 시작한 후 1분 이내에 랜섬웨어를 탐지하는 것으로 나타났습니다. 본 실험은 4.1 펌웨어를 로드한 6개의 FCM이 장착된 FlashSystem 5200에서 실시되었습니다. FlashSystem 5200에는 8.6.3 GA 수준의 소프트웨어가 로드되었습니다. FlashSystem 5200에 연결된 호스트는 XFS FileSystem으로 Linux를 실행 중이었습니다. 이 특정 사례에서는 WannaLaugh라는 IBM 랜섬웨어 시뮬레이터를 사용했습니다. 결과를 얻으려면 기본 시스템이 FCM4.1과 호환되고 버전 8.6.3 GA 수준의 소프트웨어가 로드되어 있어야 합니다.
2 5:1 데이터 감소율 가정