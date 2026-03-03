IBM Envizi Emissions API

개발자와 ISV를 위한 신뢰할 수 있는 배출량 계산 로직
Envizi Emissions API를 사용하면 개발자와 독립 소프트웨어 공급업체(ISV) 모두 배출량 계산 기능을 자체 애플리케이션에 직접 내장할 수 있습니다. 이 API는 Envizi의 광범위한 배출 계수 라이브러리와 표준화된 회계 방법론을 노출하므로, 팀이 배출 로직과 계수 기록을 직접 개발하고 유지 관리하지 않고도 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있습니다.
개발 팀은 Envizi의 전문 지식을 활용하여 시장 출시 시간을 단축하는 동시에 세계적 표준에 맞춰 계산을 수행할 수 있습니다.
개발자 친화적 통합
REST API를 사용해 배출가스 계산을 소프트웨어에 직접 임베드하세요. 애플리케이션에서 활동 데이터를 전송하면 실시간으로 정확한 CO₂e 결과를 반환하여, 기존 아키텍처를 변경하지 않고도 탄소 인사이트를 기존 워크플로, 대시보드 및 사용자 경험에 원활하게 통합할 수 있습니다.
확장 가능한 엔터프라이즈급 솔루션
복수의 고객, 지역 및 대량 사용 사례에 걸쳐 자신 있게 배출량 계산을 지원합니다.
배출량 API는 간편한 통합을 위해 설계되어, 다양한 산업 분야의 조직이 폭넓은 배출량 및 지속가능성 활용 사례를 지원할 수 있도록 합니다.
모든 Scope 1, 2, 3에 대한 표준화된 배출량 계산을 통해 투명하고 일관되며 규정을 준수하는 계산을 제공합니다.
세계적으로 인정받는 글로벌, 지역 및 산업별 배출 계수 데이터 세트의 관리형 라이브러리에 액세스하여 사내 배출 요인 라이브러리를 구축, 유지 관리 또는 업데이트하는 복잡성 없이 최신의 투명한 요인을 사용하여 계산을 수행할 수 있습니다.
Python용 SDK와 함께 포괄적인 API 컬렉션에 액세스할 수 있습니다
배출 계수를 소싱해야 하는 압박이나 사내에서 복잡한 계산 로직을 구축해야 하는 부담 없이 배출 기능을 신속하게 시작할 수 있습니다.
상태 비저장 API 아키텍처는 소프트웨어 플랫폼 인프라에 대한 부담을 줄이고 데이터 보호 및 호스팅에 대한 우려를 줄여줍니다.
배출 계수와 방법론이 중앙에서 관리되므로 사용자는 수동 작업 없이도 최신 업데이트의 혜택을 자동으로 누릴 수 있습니다.
명확한 문서, 샘플 코드 및 샌드박스 액세스를 통한 빠른 통합.
유연성을 고려한 설계 - API를 사용하여 필요한 곳에 배출 로직을 구축, 확장 또는 임베드할 수 있습니다.
아니요. Envizi Emissions API는 개발자, 소프트웨어 제품 팀 및 ISV가 기존 소프트웨어 솔루션에 배출량 계산을 내장할 수 있도록 설계되었습니다. 관리된 워크플로, 제어 및 감사 준비된 보고가 필요한 기업은 Envizi의 배출 회계 솔루션을 사용해야 합니다.
Envizi Emissions Calculations in Excel은 별도의 코딩 없이 Excel에서 직접 배출량을 계산하려는 비즈니스 사용자를 위해 만들어졌습니다. Envizi Emissions API는 자체 배출 솔루션을 만드는 개발자 및 ISV를 위해 구축되었습니다.
Envizi Emissions API는 Scope 1, 2, 3에 Envizi 관리 배출 계수를 사용합니다.
GHG 배출 회계를 개선할 준비가 되셨나요?
IBM Envizi를 자세히 살펴보고 이 솔루션이 온실가스 배출량을 계산, 추적 및 보고하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.