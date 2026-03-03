IBM Envizi Emissions API

Envizi Emissions API를 사용하면 개발자와 독립 소프트웨어 공급업체(ISV) 모두 배출량 계산 기능을 자체 애플리케이션에 직접 내장할 수 있습니다. 이 API는 Envizi의 광범위한 배출 계수 라이브러리와 표준화된 회계 방법론을 노출하므로, 팀이 배출 로직과 계수 기록을 직접 개발하고 유지 관리하지 않고도 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있습니다.

개발 팀은 Envizi의 전문 지식을 활용하여 시장 출시 시간을 단축하는 동시에 세계적 표준에 맞춰 계산을 수행할 수 있습니다.



개발자 친화적 통합

REST API를 사용해 배출가스 계산을 소프트웨어에 직접 임베드하세요. 애플리케이션에서 활동 데이터를 전송하면 실시간으로 정확한 CO₂e 결과를 반환하여, 기존 아키텍처를 변경하지 않고도 탄소 인사이트를 기존 워크플로, 대시보드 및 사용자 경험에 원활하게 통합할 수 있습니다.



확장 가능한 엔터프라이즈급 솔루션

복수의 고객, 지역 및 대량 사용 사례에 걸쳐 자신 있게 배출량 계산을 지원합니다.