실시간 및 임베디드 애플리케이션의 개발, 검증, 테스트 및 문서화를 위한 시각적 모델 기반 환경

개요

IBM Engineering Rhapsody Developer는 UML, SysML 및 AUTOSAR에 대한 지원을 제공하고 도메인별 언어(DSL)로 작업할 수 있는 유연성을 제공하는 모델 기반 개발(MDD) 환경입니다. 

이점
추상화 기능 확보

사양과 설계를 그래픽으로 표현합니다. 업계 표준과 명확한 표기법을 사용하여 팀과 공급망 전반에서 의사소통을 개선합니다.
확인 및 검증

모델 기반 시뮬레이션과 분석을 통해 조기에 지속적으로 사양을 증명하고 설계를 테스트합니다.
추적성 제공

요구 사항 > 사양 > 설계 > 코드 단계를 통해 설계 결정 및 절충이 이루어진 방법과 이유를 보여줍니다.

기능

코드 생성
완전한 임베디드 애플리케이션 생성

IBM Engineering Rhapsody – Developer는 아키텍처 및 및 동작 보기(예: 상태 차트 및 활동 다이어그램)를 포함하여 C, C++, Java™ 및 Ada 언어용 애플리케이션 코드를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 참조를 위해 기존 C, C++, Java, Ada 및 C# 코드를 가져오고 시각화하거나, 추가로 개발하고 설계 또는 코드의 변경 사항을 동기화하여 둘 다 동기화 상태를 유지할 수 있습니다. 또한 통합 코드, 모델 및 디버그 환경을 위한 Eclipse 플랫폼 통합을 지원합니다.
시뮬레이션 및 모델 기반 테스트
시뮬레이션 및 모델 기반 테스트

설계 수준 디버깅과 함께 온디맨드 도움말의 애니메이션 기능을 사용하면 결함을 조기에 제거하는 데 도움이 됩니다. ISO 26262 및 IEC 61508 표준을 충족하기 위해 IBM Engineering Rhapsody – Test Conductor Add On 소프트웨어를 사용하여 테스트 생성 및 실행을 자동화할 수 있습니다. 또한 UML, SysML 또는 AUTOSAR, DDS 또는 MARTE와 같은 도메인별 언어(DSL)로 복잡한 요구 사항을 시각화 및 분석하거나 자체 DSL을 생성할 수도 있습니다.
라이프사이클 지원
IBM Engineering Lifecycle Management 내 통합

IBM Engineering Rhapsody – Developer는 전체 제품 라이프사이클 개발을 위해 IBM Engineering Lifecycle Management 시스템 및 소프트웨어 엔지니어링 플랫폼 내에 통합된 시각적 개발 환경을 제공합니다. 전체 제품 라이프사이클 개발에 대해 ELM 제품(예: IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, IBM Engineering Requirements Management DOORS Family, IBM Engineering Workflow Management, IBM Rational ClearCase 등)과 통합됩니다.
표준을 준수하는 아티팩트 생성

DoDAF, MODAF 및 UPDM용 IIBM Engineering Rhapsody는 미국 국방부 아키텍처 프레임워크(DoDAF), 영국 국방부 아키텍처 프레임워크(MODAF) 및 DoDAF/MODAF(UPDM)용 통합 프로파일에 부합하는 아티팩트를 생성할 수 있는 추가 소프트웨어입니다.
요구 사항 추적 가능성

이 소프트웨어는 설계부터 요구 사항까지 추적할 수 있는 기능을 제공하며, Rhapsody Design Manager를 통해 최신 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 안전 표준 준수를 위한 최종 구현에서 추적 가능성을 지원하기 위해 코드에 요구 사항 정보를 생성하고, SysML 매개변수 다이어그램을 위한 매개변수 제약 조건 해결자를 제공합니다. 여기에는 모델 일관성과 모델 완전성을 개선하는 데 도움이 되는 정적 모델 검사 분석이 포함됩니다.
팀 협업

여러 환경에 대한 일관성을 유지하면서 변화에 민첩하게 대응할 수 있습니다. 확장된 팀과 설계를 공유하고 검토할 수 있습니다. 고급 모델 브라우저는 엔지니어가 모델을 정렬, 구성 및 편집하도록 지원합니다. 그래픽 모델 비교 및 모델 요소 병합은 팀이 병렬로 작업하는 데 도움이 됩니다. 사용자 가이드는 교육 시간을 단축하고 시스템 엔지니어링, 임베디드 소프트웨어 개발 및 테스트에 Rhapsody를 적용하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
옵션 비교

시스템 엔지니어용 아키텍트

요구 사항을 분석 및 정교화하고, 아키텍처를 절충하고, 설계를 문서화할 수 있는 저비용의 시스템 엔지니어링 환경입니다.

 디자이너

Architect for Systems Engineers의 모든 기능에 추가하여 조기 검증을 위한 설계 프로토타입 생성, 시뮬레이션 및 실행이 가능합니다.

 소프트웨어용 아키텍트

UML 또는 AUTOSAR을 사용하여 C++, C 또는 Java 애플리케이션을 그래픽으로 설계할 수 있는 저비용의 통합 소프트웨어 엔지니어링 환경입니다.

 개발자

C++, C, Java 및 Ada(MISRA-C 및 MISRA-C++ 포함)를 위한 전체 애플리케이션 생성을 통해 임베디드 및 실시간의 민첩성을 갖춘 소프트웨어 엔지니어링 환경입니다.
UML/SysML 모델링, 구성 관리 인터페이스 및 Eclipse 플랫폼 통합 포함 UML/SysML 모델링, 구성 관리 인터페이스 및 Eclipse 플랫폼 통합 포함 UML/SysML 모델링, 구성 관리 인터페이스 및 Eclipse 플랫폼 통합 포함 UML/SysML 모델링, 구성 관리 인터페이스 및 Eclipse 플랫폼 통합 포함
PUB를 통해 매개변수 제약 조건 평가, 문서 생성 및 사용자 정의 가능한 문서 생성 제공 PUB를 통해 매개변수 제약 조건 평가, 문서 생성 및 사용자 정의 가능한 문서 생성 제공 PUB를 통해 매개변수 제약 조건 평가, 문서 생성 및 사용자 정의 가능한 문서 생성 제공 PUB를 통해 매개변수 제약 조건 평가, 문서 생성 및 사용자 정의 가능한 문서 생성 제공
AUTOSAR 시스템 저작 툴 포함, 시스템 엔지니어링 중심의 사용자 인터페이스 제공 AUTOSAR 시스템 저작 툴 포함, 시스템 엔지니어링 중심의 사용자 인터페이스 제공 AUTOSAR 시스템 저작 툴 포함 AUTOSAR 시스템 저작 툴 및 AUTOSAR RTE 코드 포함
DDS 모델링, DOORS Family 통합, 사용가화를 위한 API, DoDAF, MODAF 및 UPDM 사용 DDS 모델링, DOORS Family 통합, 사용가화를 위한 API, DoDAF, MODAF 및 UPDM 사용 DDS 모델링, DOORS Family 통합, 사용가화를 위한 API, DoDAF, MODAF 및 UPDM 사용 DDS 모델링, DOORS Family 통합, 사용가화를 위한 API, DoDAF, MODAF 및 UPDM 사용
영구 및 기간제, 유동 및 개별 사용자를 위한 라이센스 옵션 사용 가능 영구 및 기간제, 유동 및 개별 사용자를 위한 라이센스 옵션 사용 가능 영구 및 기간제, 유동 및 개별 사용자를 위한 라이센스 옵션 사용 가능 영구 및 기간제, 유동 및 개별 사용자를 위한 라이센스 옵션 사용 가능
시뮬레이션 및 모델 실행, 프로토타이핑 또는 모형 제작용 그래픽 패널 제공 C, C++ 또는 Java 코드 프레임 생성 또는 MISRA-C 또는 MISRA-C++ 코드 생성 제공 C, C++ 또는 Java 코드 프레임 생성 또는 MISRA-C 또는 MISRA-C++ 코드 생성 제공
리버스 엔지니어링 코드 포함 리버스 엔지니어링 코드 포함
시뮬레이션 및 모델 실행, 프로토타이핑 또는 모형 제작용 그래픽 패널 제공
전체 애플리케이션 코드 생성(상태 차트 포함) 및 임베디드 IDE와의 통합 포함
세대 빌드 아티팩트, 실시간 실행 프레임워크, Ada 개발 및 Linux 지원 사용

