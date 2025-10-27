이 소프트웨어는 설계부터 요구 사항까지 추적할 수 있는 기능을 제공하며, Rhapsody Design Manager를 통해 최신 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 안전 표준 준수를 위한 최종 구현에서 추적 가능성을 지원하기 위해 코드에 요구 사항 정보를 생성하고, SysML 매개변수 다이어그램을 위한 매개변수 제약 조건 해결자를 제공합니다. 여기에는 모델 일관성과 모델 완전성을 개선하는 데 도움이 되는 정적 모델 검사 분석이 포함됩니다.