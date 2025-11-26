제품 개선을 위한 모델 기반의 협업 시스템 엔지니어링 개발 환경을 제공합니다.
IBM Engineering Rhapsody Designer는 시스템 모델링 언어(SysML)와 통합 모델링 언어(UML)를 사용하며, 이는 모두 MBSE(모델 기반 시스템 엔지니어링) 환경 내에서 이루어집니다. 이는 변화하는 고객 요구사항에 대응하고, 생산성을 향상하며, 고급 검증 및 시뮬레이션 기능을 통해 시장 출시 기간을 단축하는 데 도움이 됩니다.
사양과 설계를 그래픽으로 표현합니다. 업계 표준과 명확한 표기법을 사용하여 팀과 공급망 전반에서 의사소통을 개선합니다.
모델 기반 시뮬레이션과 분석을 통해 조기에 지속적으로 사양을 증명하고 설계를 테스트합니다.
요구 사항 > 사양 > 설계 > 코드 단계를 통해 설계 결정 및 절충이 이루어진 방법과 이유를 보여줍니다.
실행 가능한 모델링 및 시뮬레이션 기능을 통해 설계를 조기에 검증하여 재작업을 최소화하고 전체 개발 프로세스를 가속화할 수 있습니다.
요구 사항을 분석 및 정교화하고, 아키텍처를 절충하고, 설계를 문서화할 수 있는 저비용의 시스템 엔지니어링 환경입니다.
Architect for Systems Engineers의 모든 기능에 추가하여 조기 검증을 위한 설계 프로토타입 생성, 시뮬레이션 및 실행이 가능합니다.
UML 또는 AUTOSAR을 사용하여 C++, C 또는 Java 애플리케이션을 그래픽으로 설계할 수 있는 저비용의 통합 소프트웨어 엔지니어링 환경입니다.
C++, C, Java 및 Ada(MISRA-C 및 MISRA-C++ 포함)를 위한 전체 애플리케이션 생성을 통해 임베디드 및 실시간의 민첩성을 갖춘 소프트웨어 엔지니어링 환경입니다.
무료 평가판을 시작하거나 IBM 전문가와의 미팅을 예약하여 Engineering Rhapsody가 조직에 어떤 혜택을 줄 수 있는지 알아보세요.