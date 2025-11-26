SysML 및 UML 모델링을 사용하여 복잡한 요구사항을 시각화하고 설계 일관성을 유지할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 설계 요소와 테스트 케이스에 요구사항을 저장하여 모델 내에서 추적성 정보를 제공할 수 있습니다. 설계에 대한 전체 요구사항 추적성을 지원하므로 요구사항 변경이 설계에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다. 또한 여기에는 모델 일관성과 완전성을 높일 수 있는 정적 모델 검사 분석이 포함되어 있습니다.