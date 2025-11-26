IBM Engineering Rhapsody Designer

제품 개선을 위한 모델 기반의 협업 시스템 엔지니어링 개발 환경을 제공합니다.

IBM Engineering Rhapsody Designer for Systems Engineers

개요
 

IBM Engineering Rhapsody Designer는 시스템 모델링 언어(SysML)와 통합 모델링 언어(UML)를 사용하며, 이는 모두 MBSE(모델 기반 시스템 엔지니어링) 환경 내에서 이루어집니다. 이는 변화하는 고객 요구사항에 대응하고, 생산성을 향상하며, 고급 검증 및 시뮬레이션 기능을 통해 시장 출시 기간을 단축하는 데 도움이 됩니다.

추상화 기능 확보

사양과 설계를 그래픽으로 표현합니다. 업계 표준과 명확한 표기법을 사용하여 팀과 공급망 전반에서 의사소통을 개선합니다.
확인 및 검증

모델 기반 시뮬레이션과 분석을 통해 조기에 지속적으로 사양을 증명하고 설계를 테스트합니다.
추적성 제공

요구 사항 > 사양 > 설계 > 코드 단계를 통해 설계 결정 및 절충이 이루어진 방법과 이유를 보여줍니다.
출시 시간 단축

실행 가능한 모델링 및 시뮬레이션 기능을 통해 설계를 조기에 검증하여 재작업을 최소화하고 전체 개발 프로세스를 가속화할 수 있습니다.

기능

디지털 화면이 있는 현대적인 기술 모니터링 제어실에서 데스크톱 컴퓨터로 작업 중인 프로페셔널한 사무 전문가의 클로즈업.
시스템 동작을 검증하기 위한 시뮬레이션 및 모델 실행

IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Designer for Systems Engineers는 설계 레벨 디버깅을 위한 애니메이션 기능을 사용하여 모델 결함을 제거하도록 지원합니다. 애니메이션 지원으로 더 높은 추상화 수준에서 설계를 디버그합니다. 또한 이벤트를 삽입하고, 작업을 호출하고, 모델을 단계별로 실행하여 상태 차트에서 강조 표시된 활성 상태를 볼 수 있도록 지원합니다. SysML 파라메트릭 다이어그램용 파라메트릭 제약조건 솔버를 사용하여 트레이드 스터디 분석과 아키텍처 트레이드오프를 용이하게 합니다.
데이터 센터 제어실에서 데스크톱 컴퓨터로 작업하는 IT 프로그래머 팀.
요구사항 분석과 추적성으로 설계 간소화

SysML 및 UML 모델링을 사용하여 복잡한 요구사항을 시각화하고 설계 일관성을 유지할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 설계 요소와 테스트 케이스에 요구사항을 저장하여 모델 내에서 추적성 정보를 제공할 수 있습니다. 설계에 대한 전체 요구사항 추적성을 지원하므로 요구사항 변경이 설계에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다. 또한 여기에는 모델 일관성과 완전성을 높일 수 있는 정적 모델 검사 분석이 포함되어 있습니다.
밤에 데스크톱 컴퓨터에 AI 프롬프트를 입력하는 여성 프리랜서
팀 협업으로 설계 공유 및 검토

Rhapsody – Designer for Systems Engineers를 사용하면 확장된 팀과 설계를 공유하고 검토할 수 있어 다양한 환경에서 일관된 설계를 개발할 때의 복잡성을 줄일 수 있습니다. 설계와 개발 기능을 하나의 결속된 환경으로 통합하고 고급 모델 브라우저에서 모델을 빠르게 정렬, 구성 및 편집할 수 있습니다. 또한 이 소프트웨어에는 그래픽 모델 비교 및 모델 요소 병합 기능이 포함되어 있어 팀이 동시에 작업할 수 있습니다.
컴퓨터 모니터 앞에 앉아 그 중 한 화면을 보면서 데이터를 디코딩하는 젊은 IT 엔지니어
설계를 그래픽으로 캡처하기 위한 시각적 기능 개발

이 소프트웨어를 사용하면 UML, SysML AUTOSAR, Modeling and Analysis of Real-Time Embedded systems(MARTE) 또는 DDS로 복잡한 요구사항을 시각화할 수 있습니다. IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Designer for Systems Engineers는 고유한 다이어그램과 다이어그램 요소를 생성하기 위한 DSL을 지원합니다. 또한 정적 모델 확인 분석으로 설계 일관성을 향상합니다.
현대적인 산업 사무실에서 컴퓨터를 사용하여 기술 프로젝트를 논의하고 있는 젊은 소프트웨어 엔지니어 3명으로 구성된 팀.
다른 IBM ELM 제품과 통합

Rhapsody – Designer for Systems Engineers는 다른 IBM ELM 제품, 즉 Requirements Management DOORS Family, Workflow Management 및 Rhapsody – Architect for System Engineers와 통합할 수 있습니다. 미국 Department of Defense Architecture Framework(DoDAF), 영국 Ministry of Defense Architectural Framework(MODAF) 및 Unified Profile for DoDAF/MODAF(UPDM)에 대한 아티팩트를 생성할 수 있습니다. Rhapsody – Tools and Utilities Add On 소프트웨어를 사용하여 설계를 시각적으로 모형화하기 위한 그래픽 패널을 개발합니다.

 
옵션 비교

시스템 엔지니어용 아키텍트

요구 사항을 분석 및 정교화하고, 아키텍처를 절충하고, 설계를 문서화할 수 있는 저비용의 시스템 엔지니어링 환경입니다.

 디자이너

Architect for Systems Engineers의 모든 기능에 추가하여 조기 검증을 위한 설계 프로토타입 생성, 시뮬레이션 및 실행이 가능합니다.

 소프트웨어용 아키텍트

UML 또는 AUTOSAR을 사용하여 C++, C 또는 Java 애플리케이션을 그래픽으로 설계할 수 있는 저비용의 통합 소프트웨어 엔지니어링 환경입니다.

 개발자

C++, C, Java 및 Ada(MISRA-C 및 MISRA-C++ 포함)를 위한 전체 애플리케이션 생성을 통해 임베디드 및 실시간의 민첩성을 갖춘 소프트웨어 엔지니어링 환경입니다.
UML/SysML 모델링, 구성 관리 인터페이스 및 Eclipse 플랫폼 통합 포함 UML/SysML 모델링, 구성 관리 인터페이스 및 Eclipse 플랫폼 통합 포함 UML/SysML 모델링, 구성 관리 인터페이스 및 Eclipse 플랫폼 통합 포함 UML/SysML 모델링, 구성 관리 인터페이스 및 Eclipse 플랫폼 통합 포함
PUB를 통해 매개변수 제약 조건 평가, 문서 생성 및 사용자 정의 가능한 문서 생성 제공 PUB를 통해 매개변수 제약 조건 평가, 문서 생성 및 사용자 정의 가능한 문서 생성 제공 PUB를 통해 매개변수 제약 조건 평가, 문서 생성 및 사용자 정의 가능한 문서 생성 제공 PUB를 통해 매개변수 제약 조건 평가, 문서 생성 및 사용자 정의 가능한 문서 생성 제공
AUTOSAR 시스템 저작 툴 포함, 시스템 엔지니어링 중심의 사용자 인터페이스 제공 AUTOSAR 시스템 저작 툴 포함, 시스템 엔지니어링 중심의 사용자 인터페이스 제공 AUTOSAR 시스템 저작 툴 포함 AUTOSAR 시스템 저작 툴 및 AUTOSAR RTE 코드 포함
DDS 모델링, DOORS Family 통합, 사용가화를 위한 API, DoDAF, MODAF 및 UPDM 사용 DDS 모델링, DOORS Family 통합, 사용가화를 위한 API, DoDAF, MODAF 및 UPDM 사용 DDS 모델링, DOORS Family 통합, 사용가화를 위한 API, DoDAF, MODAF 및 UPDM 사용 DDS 모델링, DOORS Family 통합, 사용가화를 위한 API, DoDAF, MODAF 및 UPDM 사용
영구 및 기간제, 유동 및 개별 사용자를 위한 라이센스 옵션 사용 가능 영구 및 기간제, 유동 및 개별 사용자를 위한 라이센스 옵션 사용 가능 영구 및 기간제, 유동 및 개별 사용자를 위한 라이센스 옵션 사용 가능 영구 및 기간제, 유동 및 개별 사용자를 위한 라이센스 옵션 사용 가능
시뮬레이션 및 모델 실행, 프로토타이핑 또는 모형 제작용 그래픽 패널 제공 C, C++ 또는 Java 코드 프레임 생성 또는 MISRA-C 또는 MISRA-C++ 코드 생성 제공 C, C++ 및 Java 코드 프레임 생성 또는 MISRA-C 또는 MISRA-C++ 코드 생성 제공
리버스 엔지니어링 코드 포함 리버스 엔지니어링 코드 포함
시뮬레이션 및 모델 실행, 프로토타이핑 또는 모형 제작용 그래픽 패널 제공
전체 애플리케이션 코드 생성(상태 차트 포함) 및 임베디드 IDE와의 통합 포함
세대 빌드 아티팩트, 실시간 실행 프레임워크, Ada 개발 및 Linux 지원 사용

다음 단계 안내

무료 평가판을 시작하거나 IBM 전문가와의 미팅을 예약하여 Engineering Rhapsody가 조직에 어떤 혜택을 줄 수 있는지 알아보세요.

