IBM Sterling Document Conversion Services

IBM Sterling B2B Integration SaaS 클라우드 기반의 AI 지원 디지털 비즈니스 네트워크를 통해 연결을 간소화하고 B2B 트랜잭션 라이프사이클에 대한 가시성을 강화하세요.

IBM Sterling Transaction Manager 웹 기반 포털을 통해 기술 전문가가 아닌 거래 파트너와의 수동 B2B 트랜잭션을 디지털화하고 자동화할 수 있습니다.

IBM Sterling Catalog Manager 디지털 제품 카탈로그로 풍부한 제품 콘텐츠를 자동 생성하고 배포하세요.