IBM Sterling Document Conversion Services

비즈니스 수행 방식을 변경하도록 요청하지 않고 수동 트랜잭션 제거
IBM® Sterling Document Conversion Services는 팩스, 이메일 및 PDF와 같은 비정형 문서를 EDI 또는 기타 구조화된 형식으로 변환하여 이러한 비효율적인 수동 트랜잭션에 대한 전자적 대안을 제공합니다.
품질이 좋지 않은 이미지를 포함하여 고급 OCR로 인쇄된 모든 텍스트 이미지를 번역합니다.
EDI로 외국어 문서를 변환합니다. 40개 이상의 언어가 지원됩니다.
고객별 문서에 대한 고유한 예외를 맞춤 설정하고 정의할 수 있습니다.
지능형 문자 인식(ICR)으로 핸드프린트 자유 형식 텍스트를 해석합니다.
키를 사용한 재입력과 우편, 팩스 및 전화 주문 수동 처리를 제거하여 오류를 줄이고 주당 최대 160시간을 절약할 수 있습니다.
문서의 종이 없는 번역을 자동화하는 EDI를 사용하여 효율성을 개선하고 운영 비용을 절감합니다.
향상된 가시성과 대응력으로 주문 흐름을 간소화하세요.
클라우드 기반의 AI 지원 디지털 비즈니스 네트워크를 통해 연결을 간소화하고 B2B 트랜잭션 라이프사이클에 대한 가시성을 강화하세요.
웹 기반 포털을 통해 기술 전문가가 아닌 거래 파트너와의 수동 B2B 트랜잭션을 디지털화하고 자동화할 수 있습니다.
디지털 제품 카탈로그로 풍부한 제품 콘텐츠를 자동 생성하고 배포하세요.
클라우드 기반의 AI 지원 디지털 비즈니스 네트워크를 통해 연결을 간소화하고 B2B 트랜잭션 라이프사이클에 대한 가시성을 강화하세요.