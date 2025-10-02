IBM Sterling Document Conversion Services

비즈니스 수행 방식을 변경하도록 요청하지 않고 수동 트랜잭션 제거

EDI로 전환하세요

IBM® Sterling Document Conversion Services는 팩스, 이메일 및 PDF와 같은 비정형 문서를 EDI 또는 기타 구조화된 형식으로 변환하여 이러한 비효율적인 수동 트랜잭션에 대한 전자적 대안을 제공합니다. 

이미지 판독을 위한 고급 OCR

품질이 좋지 않은 이미지를 포함하여 고급 OCR로 인쇄된 모든 텍스트 이미지를 번역합니다.
다국어 지원

EDI로 외국어 문서를 변환합니다. 40개 이상의 언어가 지원됩니다.
맞춤형 예외 처리

고객별 문서에 대한 고유한 예외를 맞춤 설정하고 정의할 수 있습니다.
필기를 인식하는 ICR 기술

지능형 문자 인식(ICR)으로 핸드프린트 자유 형식 텍스트를 해석합니다.
기능 수동 트랜잭션 자동화

키를 사용한 재입력과 우편, 팩스 및 전화 주문 수동 처리를 제거하여 오류를 줄이고 주당 최대 160시간을 절약할 수 있습니다.

 프로세스 맞춤 설정 및 비용 절감

문서의 종이 없는 번역을 자동화하는 EDI를 사용하여 효율성을 개선하고 운영 비용을 절감합니다.

 향상된 가시성 확보

향상된 가시성과 대응력으로 주문 흐름을 간소화하세요.
B2B Integrator와 문서 변환 서비스를 구현하기 위한 이 이니셔티브 전체가 IBM이며, IBM은 조직 내에서 자체적으로 대형 브랜드를 만들었습니다.
Erik Andersen IT 담당 수석 부사장 MISUMI USA

