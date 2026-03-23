IBM Db2 Genius Hub는 에이전틱 기능을 통해 Db2 자율형 데이터베이스를 구동하는 AI 기반 콘솔 경험입니다. 이 플랫폼은 Db2 환경 전반의 성능 신호와 운영 컨텍스트를 지속적으로 상관 분석합니다. 팀은 IBM 전문 지식에 기반한 최적의 권장 사항을 통해 무엇이 변경되었는지, 왜 발생했는지, 다음에 무엇을 해야 하는지를 빠르게 이해할 수 있습니다. 또한 사람 참여 기반의 자율 운영 방식을 통해 안전하고 관리 가능한 환경에서 운영되며, 팀이 생산 환경 전반의 투명성과 제어를 유지하면서 자신의 속도에 맞게 자율화를 도입할 수 있도록 지원합니다.



기업 환경에서의 신뢰를 기반으로 설계된 Db2 Genius Hub는 수동 작업 부담을 줄이고 팀이 사후 대응 중심의 긴급 대응에서 사전 대응 중심의 관리로 전환하도록 지원하여 가동 시간을 높이고 다운타임 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.